Андрей Травников поздравил жителей Новосибирской области с 23 февраля

Глава региона Андрей Травников, приветствуя собравшихся на торжественной церемонии в Правительстве Новосибирской области, отметил символичность завершившегося 2025 года, названного Президентом Годом защитника Отечества и юбилеем Великой Победы. Он подчеркнул, что, несмотря на окончание года, повседневная память о защитниках не ослабевает, поскольку уже четыре года новости, сводки и отправка гуманитарной помощи напоминают о них. Травников заявил, что сегодня защитники Отечества – это реальные люди, наши земляки, чья самоотверженность доказывает отсутствие потерянных поколений в стране.

Губернатор отметил, что жители Новосибирской области разных возрастов подтверждают непреходящую важность таких понятий, как верность долгу, товариществу и стране для большинства россиян, выразив им глубокую благодарность. В рамках церемонии Андрей Травников вручил награды: орден Мужества, медали Покрышкина, Почетные грамоты, Благодарности и Благодарственные письма.

Председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив, вручая медали «Общественное признание», напомнил об исторических периодах, когда страна нуждалась в защитниках, и отметил, что в зале сегодня присутствует новое поколение героев. Он поздравил присутствующих с Днем защитников Отечества от имени депутатов, пожелав здоровья, счастья и выразив благодарность за защиту Родины. Шимкив подчеркнул актуальность лозунга «Народ и армия – едины!».

Позднее Андрей Травников и Андрей Шимкив приняли участие в торжественном собрании «Отчизна гордится вами» в Государственном концертном зале имени Каца.

Обращаясь к ветеранам, участникам СВО, их семьям и учащимся военных классов, губернатор подчеркнул, что праздник вновь обрел всенародный характер. Он отметил, что этот день напоминает о Дне армии и флота, но с особенным осознанием того, что Россия всегда полагалась и будет полагаться только на себя. Травников упомянул молитвы за бойцов, скорбную память о павших, гордость за отечественных конструкторов и работников оборонной промышленности, чьи трудовые подвиги сравнимы с подвигами героев тыла. Он пожелал скорейшей победы, возвращения земляков домой, мира, благополучия стране, региону и каждому россиянину.

Перед торжественным концертом в филармонии глава региона осмотрел выставки «Защитники Отечества» и «СВОи Герои», посвященные Году единства народов России.