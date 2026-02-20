Поиск здесь...
Андрей Травников поздравил жителей Новосибирской области с 23 февраля

Дата:

В рамках церемонии губернатор вручил награды: орден Мужества, медали Покрышкина, Почетные грамоты, Благодарности и Благодарственные письма

Глава региона Андрей Травников, приветствуя собравшихся на торжественной церемонии в Правительстве Новосибирской области, отметил символичность завершившегося 2025 года, названного Президентом Годом защитника Отечества и юбилеем Великой Победы. Он подчеркнул, что, несмотря на окончание года, повседневная память о защитниках не ослабевает, поскольку уже четыре года новости, сводки и отправка гуманитарной помощи напоминают о них. Травников заявил, что сегодня защитники Отечества – это реальные люди, наши земляки, чья самоотверженность доказывает отсутствие потерянных поколений в стране.

Губернатор отметил, что жители Новосибирской области разных возрастов подтверждают непреходящую важность таких понятий, как верность долгу, товариществу и стране для большинства россиян, выразив им глубокую благодарность. В рамках церемонии Андрей Травников вручил награды: орден Мужества, медали Покрышкина, Почетные грамоты, Благодарности и Благодарственные письма.

Председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив, вручая медали «Общественное признание», напомнил об исторических периодах, когда страна нуждалась в защитниках, и отметил, что в зале сегодня присутствует новое поколение героев. Он поздравил присутствующих с Днем защитников Отечества от имени депутатов, пожелав здоровья, счастья и выразив благодарность за защиту Родины. Шимкив подчеркнул актуальность лозунга «Народ и армия – едины!».

Позднее Андрей Травников и Андрей Шимкив приняли участие в торжественном собрании «Отчизна гордится вами» в Государственном концертном зале имени Каца.

Обращаясь к ветеранам, участникам СВО, их семьям и учащимся военных классов, губернатор подчеркнул, что праздник вновь обрел всенародный характер. Он отметил, что этот день напоминает о Дне армии и флота, но с особенным осознанием того, что Россия всегда полагалась и будет полагаться только на себя. Травников упомянул молитвы за бойцов, скорбную память о павших, гордость за отечественных конструкторов и работников оборонной промышленности, чьи трудовые подвиги сравнимы с подвигами героев тыла. Он пожелал скорейшей победы, возвращения земляков домой, мира, благополучия стране, региону и каждому россиянину.

Перед торжественным концертом в филармонии глава региона осмотрел выставки «Защитники Отечества» и «СВОи Герои», посвященные Году единства народов России.

Фото предоставлено пресс-службой Правительства НСО. Автор фото: Правительство НСО

Правительство региона подало жалобу на решение по иску о закупках для СВО

Автор: Оксана Мочалова

Правительство Новосибирской области продолжает судебную тяжбу по резонансному делу, связанному с госзакупками для нужд специальной военной операции. Региональные власти подали кассационную жалобу на решение апелляционной инстанции, которая ранее обязала компанию «Росэкспресс» вернуть в бюджет 747 млн рублей.

Как следует из материалов суда, 17 февраля Арбитражный суд Западно-Сибирского округа зарегистрировал жалобу и назначил рассмотрение дела на 20 апреля. Процесс будет проходить в закрытом режиме.

Читать полностью

Губернатор Травников обсудил итоги цифровой трансформации Новосибирской области

Губернатор Андрей Травников присутствовал на расширенном совещании коллегии регионального министерства цифрового развития и связи. Мероприятие проходило под руководством главы ведомства Сергея Цукаря.

Ключевой темой обсуждения стали итоги реализации в 2025 году национального проекта «Цифровая экономика и трансформация государства» на территории Новосибирской области. Регион уверенно входит в число лидеров страны по цифровой трансформации, занимая шестое место в рейтинге эффективности руководителей на уровне субъектов федерации по итогам прошлого года. Вклад сферы информационных технологий и связи в экономику региона продолжает расти. По предварительным данным, оборот местных компаний, работающих в этой отрасли, увеличился на 15% по сравнению с 2024 годом, достигнув примерно 220 миллиардов рублей. В этой сфере занято более 30 тысяч человек.

Читать полностью

Нейросеть ограничивают на выборах: в Госдуму внесли законопроект о запрете в агитации образов умерших людей

Автор: Артем Рязанов

Депутаты Госдумы от разных партий внесли поправки в избирательное законодательство. Одна из них запрещает использовать в предвыборной агитации изображения людей, в том числе вымышленных или умерших, если они созданы с помощью технологий. Это правило не касается кандидатов на выборах.

Авторы считают, что этот запрет позволит бороться с дипфейками и другими формами цифровых манипуляций. По мнению инициаторов законопроекта, такие технологии искажают представление избирателей о кандидатах и партиях, а также могут использоваться для недобросовестного влияния на выборы. Однако, как подчеркивается в документе, новые нормы не ограничивают законное использование информационных технологий в предвыборной агитации.

Читать полностью

Начало «паспортизации» рынка: блогерам в России предложили присвоить номера

Автор: Юлия Данилова

Банк России предложил обсудить целесообразность создания реестра финансовых инфлюенсеров, введения требований к их квалификации и установление ответственности за качество распространяемой информации. Об этом говорится в докладе для общественных консультаций, размещенном на сайте ЦБ.

— На финансовом рынке, как и в других сферах, появилось большое количество инфлюенсеров. Именно они часто становятся точками входа в темы инвестирования и управления деньгами для массовой аудитории. При принятии финансовых решений люди, у которых нет необходимых для этого знаний, зачастую полагаются на рекомендации в социальных медиа, — констатировали в Банке России.

Читать полностью

Жители Ленинского района Новосибирска снова жалуются на общественный транспорт

Автор: Юлия Данилова

Микрорайон «Радуга Сибири», расположенный на окраине Ленинского района, связывает с площадью Маркса муниципальный автобусный маршрут № 94. Как сообщили жители микрорайона, по документам на маршруте должны работать пять автобусов, реально выходят 3-4. В итоге на остановке приходится стоять два часа и более. В утренние часы пик, даже если автобус приходит, люди попросту не могут уехать. Зайти в него можно только на конечной остановке. На следующих пассажиры в автобус попасть не в состоянии.

Этот маршрут выполняет ИП Кобенко В. А. Диспетчер маршрута заявил Atas.Info, что у перевозчика никаких проблем нет и все рейсы выполняются по расписанию. В городском департаменте транспорта, напротив, констатировали отдельные сбои в его работе и пояснили, что сейчас мэрия принимает меры по пресечению выявленных нарушений перевозчика. При этом в департаменте отметили, что систематические срывы в графике движения происходят из-за часто возникающих заторов на пересечении улиц Порт-Артурская и Невельского.

Читать полностью

Митинг против блокировки Telegram хотят провести в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

Активисты Российской коммунистической партии (интернационалистов) — РКП(и) планируют провести митинг против блокировки мессенджера Telegram. Он намечен на 1 марта.

— Одна заявка подана в стандартном виде на проведение массовой акции в Сквере «Лучистый», где в последние месяцы не раз проходили массовые мероприятия. Вторая – через электронный портал мэрии в формате, не требующем согласования мэрии, на проведение акции в специально отведенном месте, — говорится в телеграм-канале партии.

Читать полностью
