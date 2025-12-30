Новосибирск вводит «сухой закон» на главных новогодних площадках

В Новосибирске вводится временный запрет на розничную продажу алкогольной продукции на ключевых праздничных площадках города. Соответствующее постановление подписал мэр Максим Кудрявцев. Мера направлена на обеспечение общественного порядка и создание безопасной атмосферы для семейного отдыха.

Ограничения будут действовать в два этапа.

Первый этап начнётся с 15:00 31 декабря до 10:00 1 января запрет коснётся Театрального сквера.

Второй этап связан с празднованием Рождества. С 15:00 6 января до 18:00 7 января «сухой закон» будет действовать на двух территориях в центре города:

В границах улиц Спартака, Советской и Красного проспекта рядом с собором Александра Невского. В границах Советской, Челюскинцев, Нарымской и улицы 1905 года рядом с Вознесенским собором.

Организациям торговли и общественного питания, расположенным в этих границах, предписано организовать праздничную торговлю безалкогольной продукцией (соки, квас, безалкогольные коктейли, мороженое и кондитерские изделия). Для повышения безопасности также вводится рекомендация исключить реализацию напитков в стеклянной таре.

Контроль за соблюдением постановления будут осуществлять правоохранительные органы совместно с администрацией города.

Ранее редакция сообщала, что Новосибирск получит право ужесточать условия ночной продажи алкоголя.