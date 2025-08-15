Официально на неполную рабочую неделю в Новосибирске перешли 13 компаний

Отпуск за свой счет

По официальным данным, на начало августа в Новосибирской области в режимах неполного рабочего времени (или неполной рабочей недели) находятся 215 работников 13 организаций. В основном это организации промышленности, строительства и сельского хозяйства. Об этом говорится в ответе на запрос Infopro54, полученном от Министерства труда и социального развития Новосибирской области.

— На сегодняшний день региональный банк вакансий содержит сведения о 27 тысячах свободных рабочих мест. Наибольшее число сотрудников требуется в промышленности, образовании, здравоохранении, сельском хозяйстве, торговле и транспорте. Таким образом, все работники, для которых работодателями Новосибирской области установлен режим неполного рабочего времени (или неполной рабочей недели), имеют возможность обеспечить свою занятость на полный рабочий день (неделю), — подчеркнули в министерстве.

В ведомстве также отметили, что обращения работников, ищущих подработку в других организациях в период их нахождения в режимах неполного рабочего времени (или неполной рабочей недели), в Министерство труда и социального развития Новосибирской области не поступали.

Директор HR-центра, руководитель комитета по развитию и управлению персоналом, вице-председатель Новосибирского областного отделения «Опора России» Алла Литвинова отметила, что у нее официально подтвержденной информации о том, кто в Новосибирске перешел на четырехдневную рабочую неделю, нет.

— По моим наблюдениям, большинство компаний сейчас вынуждены сокращать людей, но многих сотрудников сокращать очень не хочется ввиду эксклюзивной экспертности и привязанности в какой-то мере, поэтому их просят брать отпуск за свой счет, чтобы хоть как-то задержать в компании. Просят выходить параллельно на подработку, чтобы переждать смутные времена в компании, — не исключает собеседница Infopro54.

Она предположила, что самая сложная ситуация — в сфере строительства жилых домов, производстве стройматериалов, в лизинговых компаниях, а также в индустрии красоты и агентствах недвижимости.

Аналитики hh.ru напомнили, что в целом по России в 2024 году 80% компаний-работодателей не рассматривали возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю в перспективе 1 – 3 лет. Только 4% компаний были готовы в ближайшей перспективе принимать такие решения. Самыми лояльными к четырехдневке оказались компании с численностью менее 50 сотрудников, среди них 8% были готовы к переходу на нее. И наоборот, чем крупнее компания, тем меньше она готова к таким изменениям.

— Надо учитывать, что данные ответы были получены на интенсивно растущем рынке труда, когда работодатели испытывали существенный дефицит кадров. В 2025 году спрос и предложение на рынке труда находятся в балансе. В частности, по итогам июля в Новосибирской области на одну вакансию приходятся в среднем 6 активных резюме (норма 4,0 – 7,9 резюме на вакансию), — говорится в комментарии, полученном Infopro54.

Анализ вакансий, открытых в регионе за последние 3 месяца, показывает, что только в 13 из них работодатели упоминали четырехдневную рабочую неделю в предлагаемых условиях труда.

— Преимущественно это предложения для «белых воротничков»: менеджер чата, специалист сервисной поддержки, администратор, менеджер заботы о клиентах, и лишь одна вакансия — для специалистов рабочей профессии — механика (в данный момент все перечисленные вакансии закрыты, то есть работодатели нашли подходящих кандидатов).

При этом за тот же период в регионе были открыты 4,8 тысячи вакансий с частичной занятостью, но и здесь преимущественно предложения для курьеров и продавцов, которые и раньше довольно часто работали в гибком графике, — пояснили в hh.ru.

Подрабатывают всерую

Непосредственные участники рынка также отмечают, что примеры официального выхода на неполную рабочую неделю на рынке труда в Новосибирске единичны.

Аналитик новосибирского рынка недвижимости Григорий Якобсон поясняет, что агентства недвижимости уже давно отправили многих риэлторов работать на удаленку.

— Эта услуга переходит в дистанционный формат и интернет, компании отказываются от крупных офисов, ненужных площадей. Для проведения большинства сделок сегодня требуется банк, где идет подписание заявлений о намерении, договоров, передача задатка и перечисляются средства. С другой стороны, риэлтор работает в графике 24 на 7. Если есть заявка, то он ее будет отрабатывать в любой день и время, в выходные дни и вечером. Причем на подбор варианта для одного клиента можно потратить как несколько дней, так и несколько месяцев, особенно на вторичке. Так что о сокращенной неделе на нашем рынке речи не идет, — говорит Якобсон.

Основатель новосибирской «Группы Мета» Владимир Мартыненков считает, что на строительном рынке региона все очень индивидуально и зависит от стратегии, которую выбирают девелоперы.

— Например, мы в прошлом году готовились к атаке на рынок, покупали новые площадки, и сейчас у нас точно не время для простоя. С другой стороны, рынок в целом показывает сокращение, так как количество выданных разрешений на строительство упало вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, серьезно снизились продажи. Наблюдаю, что по рынку есть решения об оптимизации отделов продаж, строителей. Есть серьезные компании, у которых выполнение плана продаж составляет 30%, поэтому они отправляют людей в административные отпуска, если могут себе позволить занять выжидательную позицию. Стройиндустрия региона оказалась в такой ситуации, когда не требуется большого объема «свежих» стройматериалов, а это уже сказывается на объеме заказов к производителям стройматериалов, которые также могут принимать решения о сокращении объемов выпуска продукции. Особенно это актуально для закупок кирпича, щебня. Отделочные работы, в принципе, продолжаются, так как за предыдущие годы в Новосибирске было построено много жилья, — пояснил Мартыненков.

Руководитель комитета по гостеприимству и туризму НОО «Опора России», председатель правления Федерации рестораторов и отельеров Сибири Галина Ильина поясняет, что в индустрии красоты мастера всегда работают неполную неделю.

— Все зависит от расписания сотрудника, и для каждого из них выстраивается индивидуальный график работы. Как и в общепите, — пояснила собеседница редакции.

Участники рынка также не исключили, что сами работники, как и работодатели, не спешат ставить в известность центр занятости о времени простоя, потому что сейчас очень просто найти подработку с любым графиком, и человек сам может варьировать, сколько он готов работать на стороне, чтобы получить необходимый доход. Впрочем, собеседники редакции не исключают, что часть людей после получения нового опыта могут уйти от работодателя на вольные хлеба.

Ранее редакция сообщала о том, что рынок труда Новосибирской области испытывает кадровый голод и зарплатный потолок. На одного жителя региона приходятся 23 открытые вакансии.