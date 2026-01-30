Новосибирский бизнес не получил в ГД ответы на срочные вопросы о маркетплейсах

29 января в Госдуме состоялись парламентские слушания на тему развития легкой промышленности. Выступить на них планировали представители новосибирских швейных предприятий. Из целого ряда проблем отрасли они хотели подчеркнуть одну, по их мнению, требующую срочного решения, — высокие комиссии маркетплейсов. Регламент слушаний не позволил представителям регионального бизнеса высказаться.

Слушания в Госдуме продолжались три часа. С трибуны выступали руководители федеральных министерств, отраслевых союзов, политических партий. Они говорили о необходимости развивать производство отечественных тканей, материалов и оборудования, о контрафактной продукции, о сложностях конкуренции с импортом. При этом министерства заявляли и о достижениях отечественной легкой промышленности. О маркетплейсах разговор тоже был, но он касался только некоторых проблемных вопросов.

— Регуляторную донастройку предстоит сделать и по выравниванию условий для российских и иностранных поставщиков, которые работают на маркетплейсах. По данным Российского союза кожевников и обувщиков, разница даже в базовой комиссии агрегаторов без учета тарифов на логистику и инфраструктуру может достигать 20%. Это, конечно, недопустимо. Я имею в виду, что для условно-импортной китайской или любой другой продукции комиссия маркетплейсами выставляется ниже зачастую, чем для отечественных производителей… Мы также предлагаем создать российскую полку и другие программы для продвижения отечественных брендов в онлайн-ретейле. Все это потребует изменений в нормативно-правовую базу, в том числе в закон о торговле, закон о платформенной экономике. С 1 октября у нас вступает в силу закон о платформенной экономике, который обязывает маркетплейсы соблюдать законодательство в части маркировки, сертификации, — сказал министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.

Представители бизнеса называют все перечисленные темы безусловно важными, но сожалеют, что острая тема выросших комиссий не прозвучала.

— Представителей нескольких компаний пригласили в Минпромторг. Мы там сидели и смотрели трансляцию слушаний. Рассчитывали, что будет возможность по онлайн-связи выступить и рассказать о том, что многие компании действительно рискуют закрыться уже через несколько месяцев. Но поговорить не удалось. А предложения у нас есть. Рассчитываем озвучить их на встрече в феврале, которая планируется в Новосибирске при участии предприятий легпрома и представителей маркетплейсов, — рассказала Infopro54 собственник швейного предприятия «Лимонти» Оксана Двинина.

Представители отрасли из многих регионов активно комментируют прошедшие слушания. Приведем несколько характерных высказываний в одном из чатов, где общаются компании по производству одежды.

— Самое обидное, что когда, думаю, месяцев через шесть станет понятно, что и бюджет не наполнили, и большую часть малого и среднего бизнеса убили, никому за это даже выговор не объявят. — Обдирают нас все кому не лень: и маркировка, и маркетплейсы, и налоги. Сейчас только им и раздаем все заработанные деньги, а про развитие приходится забыть.

