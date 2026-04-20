Ограничения на рыбалку введены в Новосибирской области

С 20 апреля в регионе начали действовать сезонные ограничения на ловлю рыбы. Это связано с началом нереста.

Где именно ввели запрет:

С 20 апреля по 20 мая: на реке Обь, включая все её притоки, протоки и пойменные озёра, а также в притоках реки Иртыш.

С 25 апреля по 10 июня: в акватории Новосибирского водохранилища.

С 25 апреля по 25 мая: в бессточных озёрах, куда впадают реки.

Полный список ограничений доступен на официальном сайте министерства природных ресурсов и экологии данного региона.

Ограничения направлены на то, чтобы рыба могла успешно отложить икру, что способствует увеличению популяции в водоёмах региона.

Тем не менее с берега рыбалка допускается. Разрешено использовать одну удочку, спиннинг или фидер с двумя крючками, а также до пяти жерлиц на одного рыбака.

Общий суточный улов всех видов рыбы не должен превышать 10 кг. При поимке рыбы весом более 10 кг дальнейшая рыбалка запрещается.

