Общество

Ограничения на рыбалку введены в Новосибирской области

Автор: Артем Рязанов

Любителям посидеть с удочкой на берегу установлен жесткий лимит по весу улова

С 20 апреля в регионе начали действовать сезонные ограничения на ловлю рыбы. Это связано с началом нереста.

Где именно ввели запрет:

  • С 20 апреля по 20 мая: на реке Обь, включая все её притоки, протоки и пойменные озёра, а также в притоках реки Иртыш.
  • С 25 апреля по 10 июня: в акватории Новосибирского водохранилища.
  • С 25 апреля по 25 мая: в бессточных озёрах, куда впадают реки.

Полный список ограничений доступен на официальном сайте министерства природных ресурсов и экологии данного региона.

Ограничения направлены на то, чтобы рыба могла успешно отложить икру, что способствует увеличению популяции в водоёмах региона.

Тем не менее с берега рыбалка допускается. Разрешено использовать одну удочку, спиннинг или фидер с двумя крючками, а также до пяти жерлиц на одного рыбака.

Общий суточный улов всех видов рыбы не должен превышать 10 кг. При поимке рыбы весом более 10 кг дальнейшая рыбалка запрещается.

Фото редакции Infopro54, автор- Оксана Мочалова

Актуальный разговор

Ольга Клещеева: Правила игры на рынке недвижимости Новосибирска изменились

Вторичка начала расти, а сегмент новостроек стабилизировался

Новосибирские волейболисты выиграли Молодёжную лигу России

Новосибирские волейболисты выиграли Молодёжную лигу России

Автор: Артем Рязанов

За день до завершения второго финального тура, в котором разыгрывались места с первого по шестое, новосибирский «Локомотив-СШОР», тренируемый болгарским специалистом Георги Петровым, во второй раз подряд и в шестой раз за всю свою историю стал чемпионом ГЕОТЕК Молодёжной лиги.

19 апреля «Локомотив-СШОР» встретился с главным соперником в борьбе за чемпионство — сосновоборским «Динамо-ЛО-2». Новосибирцы до этого матча не знали поражений, имея на своем счету 8 побед, но накануне они уступили казанскому «Зениту-УОР», сыграв пять партий. У динамовцев из Ленинградской области также было 7 побед, но они потерпели одно поражение от «Локомотива-СШОР» в Сосновом Бору на первом этапе финальных игр за 1-6 места. Победа «Динамо-ЛО-2» с разницей в три очка в этом матче вывела бы их на первое место в турнирной таблице, позволив обойти «Локомотив-СШОР».

В Новосибирске эксперты прогнозируют замену оливкового масла на рапсовое

Автор: Мария Гарифуллина

Новосибирская область уверенно закрепляется в статусе одного из лидеров российского производства рапса, что в перспективе ближайших лет может заметно изменить ассортимент продуктовых полок местных магазинов. Участники рынка всё чаще говорят о рапсовом масле как о доступной и качественной альтернативе оливковому маслу.

По данным министерства сельского хозяйства Новосибирской области, в 2025 году аграрии региона собрали рекордный урожай технических и масличных культур — 816 тысяч тонн в весе после доработки. Посевные площади под рапсом и другими масличными превысили 500 тысяч гектаров, что стало историческим максимумом для области. Достигнутые показатели позволили региону выйти в число лидеров по валовому сбору рапса. Эти данные были озвучены на XXХI Зерновом круглом столе, который состоялся в Новосибирске.

Управляющие компании и «Спецавтохозяйство» Новосибирска наказали за мусор

Автор: Юлия Данилова

В Новосибирске сотрудники прокуратуры провели проверки мест сбора отходов. В ходе работы выявлены переполненные контейнерные площадки и прилегающие к ним территории.

— По итогам проверок внесены представления руководителям АО «САХ» и 19 управляющих компаний. В отношении более 20 лиц приняты решения о возбуждении дел об административных правонарушениях, — сообщили в областной прокуратуре.

В Новосибирске включили восстановленную неоновую вывеску «Весна»

Автор: Мария Гарифуллина

Вечером 19 апреля в Новосибирске состоялось официальное включение восстановленной неоновой вывески «Весна». Объект расположен на фасаде дома, стоящего на пересечении улиц Советской и Гоголя.

Вывеска не светилась несколько десятилетий. Ветхую конструкцию сняли с дома в ноябре 2024 года. За пять месяцев был проведён весь комплекс восстановительных работ: специалисты заменили газосветные трубки, заново заправили их газом, очистили металлический каркас от ржавчины и грязи, изготовили новые трубки и покрыли их полимерно-порошковой краской. В марте текущего года вывеску вернули на здание.

Россиян хотят обязать менять паспорт в 60 лет

Автор: Юлия Данилова

Депутат Госдумы Игорь Антропенко предложил ввести в России третью обязательную замену паспорта по возрасту — в 60 лет. Он заявил, что средняя продолжительность жизни в России растет, а внешность человека с течением времени может меняться, что создает трудности при идентификации личности. Это особенно актуально при посадке в самолет или поезд, где сотрудники транспортной безопасности сверяют фото в документе с внешностью пассажира.

— Загранпаспорт мы меняем каждые десять лет, а для внутреннего паспорта такой регулярной замены после 45 лет не предусмотрено, — пояснил Антропенко в комментарии РИА Новости.

Самых «теряющихся» питомцев в Новосибирске определила нейросеть

Автор: Юлия Данилова

Команда PetKa, сервиса «Лаборатории Касперского» для поиска пропавших питомцев в городах, совместно с Pet911 — всероссийской системой защиты животных — проанализировали, какие питомцы чаще всего терялись в Новосибирской области в 2025 году.

— Статистика потерь — это живой срез того, как меняется культура содержания животных в России. Радует, что с каждым годом питомцев находят быстрее, а число найденных неуклонно растёт. И всё же лучшая защита от потери закладывается ещё до того, как питомец появился в доме: чем глубже будущий владелец изучит характер и особенности выбранной породы, тем спокойнее и безопаснее сложится их совместная жизнь, — поясняет Алексей Громов, кинолог, зоопсихолог Pet911.ru.

Актуальный разговор

Ольга Клещеева: Правила игры на рынке недвижимости Новосибирска изменились

Вторичка начала расти, а сегмент новостроек стабилизировался

Александр Чернокульский: Любая идея должна пройти проверку лентяем

Прямым текстом

Денис Борисов: Гагарин — это не про «всегда быть первым», а про «всегда вести вперёд»

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

    Эксклюзивный материал

