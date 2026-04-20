Министра сельского хозяйства Новосибирской области Шинделова сняли с должности

На оперативном совещании в правительстве губернатор Новосибирской области Андрей Травников объявил об ожидаемом кадровом решении: с должности был снят министр сельского хозяйства региона Андрей Шинделов.

По словам главы региона, поводом для принятия этого решения стали накопившиеся сигналы и претензии, срывы в реализации программы комплексного развития сельских территорий, неоперативность доведения мер поддержки до сельхозпроизводителей, недостаточный уровень ветеринарной безопасности.

— За многие-многие десятилетия мы допустили на территорию области опасные заболевания животных, — констатировал Травников.

Глава региона подчеркнул, что блок, за который отвечает Андрей Шинделов, особенно в условиях начала посевной, паводкоопасного и пожароопасного периода, критически важный.

Ожидается, что кандидатура нового главы ведомства будет представлена на сессии 23 апреля.

Напомним, на комитете по АПК регионального парламента депутаты раскритиковали деятельность Минсельхоза в условиях карантина по пастереллезу, введенному в Новосибирской области. Депутаты предложили внести изменения в Устав Новосибирской области, предусматривающие расширение полномочий Заксобрания по согласованию назначения на должность заместителя председателя правительства Новосибирской области, курирующего направление сельского хозяйства, и руководителя исполнительного органа в сфере сельского хозяйства.

— В будущем это позволит усилить контроль регионального парламента за деятельностью Минсельхоза и повысит его ответственность, — подчеркнул председатель комитета по АПК Денис Субботин.

Эту инициативу поддержали все депутаты комитета, а также спикер регионального парламента Андрей Шимкив. Ее планировалось вынести на апрельскую сессию

Напомним, сейчас депутаты регионального парламента согласовывают кандидатуры на должность первого заместителя губернатора, министра финансов и налоговой политики, министра строительства, министра транспорта и дорожного хозяйства.

Шинделов был назначен заместителем председателя правительства Новосибирской области – главой министерства сельского хозяйства региона в августе 2024 года. До этого он работал в статусе и.о. руководителя министерства после ухода в отставку по собственному желанию Евгения Лещенко в июне 2024 года. Ранее Шинделов был первым заместителем министра.

