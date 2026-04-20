Власть Отставки и назначения

Министра сельского хозяйства Новосибирской области Шинделова сняли с должности

Автор: Юлия Данилова

Новый глава ведомства, возможно, будет представлен на апрельской сессии парламента

На оперативном совещании в правительстве губернатор Новосибирской области Андрей Травников объявил об ожидаемом кадровом решении: с должности был снят министр сельского хозяйства региона Андрей Шинделов.

По словам главы региона, поводом для принятия этого решения стали накопившиеся сигналы и претензии, срывы в реализации программы комплексного развития сельских территорий, неоперативность доведения мер поддержки до сельхозпроизводителей, недостаточный уровень ветеринарной безопасности.

— За многие-многие десятилетия мы допустили на территорию области опасные заболевания животных, — констатировал Травников.

Глава региона подчеркнул, что блок, за который отвечает Андрей Шинделов, особенно в условиях начала посевной, паводкоопасного и пожароопасного периода, критически важный.

Ожидается, что кандидатура нового главы ведомства будет представлена на сессии 23 апреля.

Напомним, на комитете по АПК регионального парламента депутаты раскритиковали деятельность Минсельхоза в условиях карантина по пастереллезу, введенному в Новосибирской области. Депутаты предложили внести изменения в Устав Новосибирской области, предусматривающие расширение полномочий Заксобрания по согласованию назначения на должность заместителя председателя правительства Новосибирской области, курирующего направление сельского хозяйства, и руководителя исполнительного органа в сфере сельского хозяйства.

— В будущем это позволит усилить контроль регионального парламента за деятельностью Минсельхоза и повысит его ответственность, — подчеркнул председатель комитета по АПК Денис Субботин.

Эту инициативу поддержали все депутаты комитета, а также спикер регионального парламента Андрей Шимкив. Ее планировалось вынести на апрельскую сессию

Напомним, сейчас депутаты регионального парламента согласовывают кандидатуры на должность первого заместителя губернатора, министра финансов и налоговой политики, министра строительства, министра транспорта и дорожного хозяйства.

Шинделов был назначен заместителем председателя правительства Новосибирской области – главой министерства сельского хозяйства региона в августе 2024 года. До этого он работал в статусе и.о. руководителя министерства после ухода в отставку по собственному желанию Евгения Лещенко в июне 2024 года. Ранее Шинделов был первым заместителем министра.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области сменился министр культуры. 

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области.

Россиян хотят обязать менять паспорт в 60 лет

Автор: Юлия Данилова

Депутат Госдумы Игорь Антропенко предложил ввести в России третью обязательную замену паспорта по возрасту — в 60 лет. Он заявил, что средняя продолжительность жизни в России растет, а внешность человека с течением времени может меняться, что создает трудности при идентификации личности. Это особенно актуально при посадке в самолет или поезд, где сотрудники транспортной безопасности сверяют фото в документе с внешностью пассажира.

— Загранпаспорт мы меняем каждые десять лет, а для внутреннего паспорта такой регулярной замены после 45 лет не предусмотрено, — пояснил Антропенко в комментарии РИА Новости.

Мэрия Новосибирска готовит участок для медцентра на Титова

Автор: Юлия Данилова

Департамент инвестиций мэрии Новосибирска совместно с профильными структурными подразделениями мэрии прорабатывает возможность реализации инвестиционного проекта по строительству медицинского центра с выделением помещений для муниципальных учреждений в сфере образования и (или) спорта улице Титова, 232,а. Информация об этом размещена в инвестиционном паспорте города на 2026 год. Площадь участка составляет 2770 кв метров.

— В целях реализации проекта требуется приведение земельного участка в соответствие с требованиями градостроительного законодательства и определение муниципального учреждения города, выступающего в качестве инициатора проекта, для организации работы, — говорится в ответе департамента, полученном в ответ на запрос редакции Infopro54.

Эвтаназию безнадзорных животных поддержали иркутские депутаты

Автор: Юлия Данилова

На минувшей неделе в депутаты Заксобрания Иркутской области в первом чтении приняли законопроект об обращении с безнадзорными животными, включающий эвтаназию агрессивных собак. Об этом сообщал портал IrkutskMedia.

В документе прописаны пять причин, на основании которых может быть вынесено решение об эвтаназии:

Вернуть государству: заросшие сорняками земли начали забирать у собственников в регионах России

Автор: Юлия Данилова

На минувшей неделе суд Пермского края вынес решение об изъятии у собственника земельного участка сельхозназначения площадью 9 га. Об этом говорится в сообщении регионального Россельхознадзора.

В ведомстве уточнили, что в 2025 году в ходе проверки было установлено, что владелец не использует участок более трех лет. Он зарос сорными растениями и древесной. Россельхознадзор потребовал устранить нарушение до конца сентября 2025 года, но в ходе повторной проверки выяснилось, что требование было проигнорировано.

Список опасных растений, за которые будут штрафовать, определяют в Новосибирске

Автор: Оксана Мочалова

Новосибирская область пока не утвердила перечень опасных инвазивных растений и не решила, какой орган будет за это отвечать. Такой ответ редакция Infopro54 получила от регионального министерства природных ресурсов и экологии.

— В настоящее время в регионе ведётся работа по определению уполномоченного органа для утверждения такого перечня. Вносятся изменения в законы № 325-ОЗ и № 264-ОЗ. Проект закона принят в первом чтении, второе чтение намечено на апрель 2026 года, — говорится в ответе.

Права россиян на доступ в интернет предложили закрепить законодательно

Автор: Оксана Мочалова

В Госдуму внесли законопроект о цифровых правах граждан. Документ впервые чётко определяет, как государство будет защищать жителей российских регионов, в том числе новосибирцев, в интернете.

Авторы инициативы объясняют ключевые термины. Например, цифровой платформой предлагают считать сайт или приложение, где пользователи обмениваются информацией. Но под это определение попадают далеко не все ресурсы. Чтобы платформу признали значимой, она должна соответствовать как минимум двум условиям из четырёх: набрать более полумиллиона зарегистрированных пользователей в России, привлекать ежедневно больше ста тысяч активных посетителей из страны, попасть в специальный реестр Роскомнадзора или занять лидирующие позиции на рынке по версии ФАС.

