Новосибирские волейболисты выиграли Молодёжную лигу России

За день до завершения второго финального тура, в котором разыгрывались места с первого по шестое, новосибирский «Локомотив-СШОР», тренируемый болгарским специалистом Георги Петровым, во второй раз подряд и в шестой раз за всю свою историю стал чемпионом ГЕОТЕК Молодёжной лиги.

19 апреля «Локомотив-СШОР» встретился с главным соперником в борьбе за чемпионство — сосновоборским «Динамо-ЛО-2». Новосибирцы до этого матча не знали поражений, имея на своем счету 8 побед, но накануне они уступили казанскому «Зениту-УОР», сыграв пять партий. У динамовцев из Ленинградской области также было 7 побед, но они потерпели одно поражение от «Локомотива-СШОР» в Сосновом Бору на первом этапе финальных игр за 1-6 места. Победа «Динамо-ЛО-2» с разницей в три очка в этом матче вывела бы их на первое место в турнирной таблице, позволив обойти «Локомотив-СШОР».

Матч получился напряжённым: в первом сете динамовцы оказались сильнее, но затем новосибирцы отыгрались, и игра продолжилась. Соперники ещё раз обменялись победами в партиях. Решающий момент настал на тай-брейке. В конце концов победу одержали хозяева площадки со счётом 3:2 (19:25, 25:22, 21:25, 25:12, 15:10).

«Локомотив-СШОР» успешно защитил чемпионский титул, который завоевал в сезоне 2023/24. Ранее эта команда из Новосибирска четыре раза подряд становилась победителем Молодёжной лиги с 2018 по 2021 годы.

