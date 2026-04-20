Yandex Zen RuTube
Новосибирские волейболисты выиграли Молодёжную лигу России

Автор: Артем Рязанов

За тур до конца финального раунда железнодорожники завоевали чемпионство

За день до завершения второго финального тура, в котором разыгрывались места с первого по шестое, новосибирский «Локомотив-СШОР», тренируемый болгарским специалистом Георги Петровым, во второй раз подряд и в шестой раз за всю свою историю стал чемпионом ГЕОТЕК Молодёжной лиги.

19 апреля «Локомотив-СШОР» встретился с главным соперником в борьбе за чемпионство — сосновоборским «Динамо-ЛО-2». Новосибирцы до этого матча не знали поражений, имея на своем счету 8 побед, но накануне они уступили казанскому «Зениту-УОР», сыграв пять партий. У динамовцев из Ленинградской области также было 7 побед, но они потерпели одно поражение от «Локомотива-СШОР» в Сосновом Бору на первом этапе финальных игр за 1-6 места. Победа «Динамо-ЛО-2» с разницей в три очка в этом матче вывела бы их на первое место в турнирной таблице, позволив обойти «Локомотив-СШОР».

Матч получился напряжённым: в первом сете динамовцы оказались сильнее, но затем новосибирцы отыгрались, и игра продолжилась. Соперники ещё раз обменялись победами в партиях. Решающий момент настал на тай-брейке. В конце концов победу одержали хозяева площадки со счётом 3:2 (19:25, 25:22, 21:25, 25:12, 15:10).

«Локомотив-СШОР» успешно защитил чемпионский титул, который завоевал в сезоне 2023/24. Ранее эта команда из Новосибирска четыре раза подряд становилась победителем Молодёжной лиги с 2018 по 2021 годы.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирский «Локомотив» не вышел в финал Суперлиги.

Рубрики : Спорт

Регионы : Новосибирск

Теги : чемпионат России Волейбол

Михаил Абрамов и Максим Сушко заключили новые контракты с ХК «Сибирь»

Автор: Юлия Данилова

Хоккейный клуб «Сибирь» подписал новый контракт с 25-летним нападающим Михаилом Абрамовым. Срок соглашения с хоккеистом составляет два года.

— Абрамов пополнил состав «Сибири» по ходу сезона 2025/2026 в результате обмена с «Торпедо» и провёл за нашу команду 32 матча, в которых набрал 16 (8+8) очков. Всего за карьеру в КХЛ на счету форварда 91 матч и 42 (24+18) очка, — сообщили в клубе.

Новосибирский «Локомотив» не вышел в финал Суперлиги

Автор: Артем Рязанов

В решающем матче полуфинальной стадии Чемпионата России по волейболу новосибирский «Локомотив» уступил казанскому «Зениту» с результатом 1:3. Встреча, состоявшаяся на чужой арене, определила, кто выйдет в финал соревнований.

Игра была крайне напряжённой. В первом сете новосибирская команда удерживала преимущество, однако затем казанцы активизировали своё нападение и одержали победу. Во втором сете «Локомотив» смог сравнять счёт благодаря эффективной игре в защите и результативным действиям Омара Курбанова.

Новосибирская «Сибирь» подписала новые контракты с вратарями

Автор: Артем Рязанов

Новосибирский ХК «Сибирь» 15 апреля 2026 года сообщил о продлении контрактов с двумя вратарями, что свидетельствует о выполнении ранее заявленных планов по сохранению основного состава.

Официальные источники «Сибири» информируют, что клуб заключил контракты с двумя 28-летними голкиперами — Антоном Красоткиным и Михаилом Бердиным. Красоткин будет выступать за команду на протяжении трёх лет, а срок контракта с Бердиным составляет два года.

«Сибирь» продлила контракт с главным тренером Ярославом Люзенковым

Автор: Артем Рязанов

Клуб «Сибирь» заключил новый контракт с главным тренером Ярославом Люзенковым, о чём информирует пресс-служба команды.

Соглашение с 48-летним специалистом будет действовать на протяжении трёх сезонов.

«Сибирь» проиграла «Металлургу» и вылетела из плей-офф Кубка Гагарина

Автор: Артем Рязанов

1 апреля «Сибирь» из Новосибирска потерпела минимальное поражение от «Металлурга». Матч, проходивший на выезде, с самого начала был напряжённым.

В первой двадцатиминутке обе команды показали высокий уровень активности, но не смогли забить ни одного гола. Ситуация изменилась во втором периоде, когда хозяева льда сумели воспользоваться моментом и открыть счёт. Этот гол оказался единственным в игре.

«Локомотив» из Новосибирска вышел в полуфинал волейбольной Суперлиги

Автор: Артем Рязанов

«Локомотив» пробился в полуфинал мужской российской волейбольной Суперлиги, одержав победу над «Белогорьем» в решающем матче четвертьфинальной серии.

Матч состоялся на новосибирской «Локомотив Арене», где собралось множество болельщиков. После поражения в первом сете команда хозяев сумела переломить ход игры и одержать победу с результатом 3:1 (21:25, 25:10, 25:22, 25:20). Ключевым игроком, который набрал 18 очков, стал диагональный Илья Казаченков. В итоге «Локомотив» выиграл серию со счетом 2:1.

Актуальный разговор

Ольга Клещеева: Правила игры на рынке недвижимости Новосибирска изменились

Вторичка начала расти, а сегмент новостроек стабилизировался

Все материалы
Про здоровье
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Баннер
Лента новостей
Общество

Ограничения на рыбалку введены в Новосибирской области

Спорт

Новосибирские волейболисты выиграли Молодёжную лигу России

Общество

В Новосибирске эксперты прогнозируют замену оливкового масла на рапсовое

Бизнес Город

Управляющие компании и «Спецавтохозяйство» Новосибирска наказали за мусор

Общество

В Новосибирске включили восстановленную неоновую вывеску «Весна»

Власть Общество

Россиян хотят обязать менять паспорт в 60 лет

Общество Технологии

Самых «теряющихся» питомцев в Новосибирске определила нейросеть

Общество

Девятиклассники Новосибирска рвутся в программисты

Бизнес Власть Медицина

Мэрия Новосибирска готовит участок для медцентра на Титова

Недвижимость Общество

Бум рефинансирования ипотеки ожидают в России в ближайшие 2-3 года

Власть Общество

Эвтаназию безнадзорных животных поддержали иркутские депутаты

Авто Общество

В собственности у одного новосибирца находится 190 машин

Бизнес Власть

Вернуть государству: заросшие сорняками земли начали забирать у собственников в регионах России

Общество Спорт

Михаил Абрамов и Максим Сушко заключили новые контракты с ХК «Сибирь»

Бизнес Общество

«Дискус» продлил разрешения на строительство парковок в новосибирском микрорайоне

Город Общество

Сибирским городам вернули «Весну» и «Радость»: в Новосибирске обсудили судьбу старых неоновых вывесок

Власть Общество

Список опасных растений, за которые будут штрафовать, определяют в Новосибирске

Власть Общество

Права россиян на доступ в интернет предложили закрепить законодательно

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
