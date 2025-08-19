Реконструкция теплотрассы на Автогенной: что изменится для жителей

Продолжаются работы по замене теплосетей на 42 участках в Новосибирске, в частности, работы ведутся на улице Автогенной. Согласно информации, предоставленной Новосибирской теплосетевой компанией (входит в Группу компаний СГК), теплотрасса в Октябрьском районе была введена в эксплуатацию в 1985 году, во времена Советского Союза. За прошедшие пять лет на данном участке теплосети было зафиксировано 17 аварийных ситуаций. К этой тепловой магистрали подключено 170 объектов, среди которых 30 многоквартирных домов и два дошкольных учреждения.

В настоящее время компания «СибИТЦ», являющаяся подрядчиком, ведет работы по строительству новой теплотрассы и установке современных труб. Общая протяженность реконструируемого участка составляет 882 метра в однотрубном исчислении. Кроме того, проводится модернизация трех тепловых камер.

Замена на трубы большего диаметра позволит не только повысить стабильность теплоснабжения для существующих потребителей, но и обеспечит возможность подключения новых зданий в будущем.

Завершение всех работ, включая восстановление дорожного покрытия и прилегающей территории, запланировано до 1 ноября текущего года. В связи с проведением работ движение транспорта по улице Автогенной временно ограничено.