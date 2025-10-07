Оптимальный платеж по ипотеке в Новосибирске составляет почти 68 тысяч рублей

Центробанк постепенно снизил ключевую ставку до 17%. Ипотека стала чуть доступнее и часть новосибирцев активизировала планы по приобретению жилья. Средняя ставка по рыночной ипотеке в Новосибирской области достигла 22,9% годовых, сообщает финансовый маркетплейс Банки.ру,

Аналитики подсчитали, что в Новосибирске оптимальный платёж при покупке квартиры в ипотеку достигает 67,6 тысяч рублей в месяц. При таком платеже кредит на новостройку сибиряки могут выплатить за 9 лет и 8 месяцев или 116 месяцев (по Сибирскому федеральному округу — 8 лет и 8 месяцев). При условии, что ипотека в 4,7 млн рублей была предоставлена под 11,23% годовых, переплата составит порядка 3 млн рублей (для первичного рынка аналитики рассчитывали ставку как среднее между ставкой по рыночной ипотеке и ставками по льготным программам, доступными в городе). Однако минимальная зарплата для оформления такой ипотеки должна быть не менее составит 135 тысяч рублей.

Для покупки недвижимости на вторичном рынке условия кредитного договора значительно жёстче — он предоставляется под 22,9% годовых. Чтобы достичь оптимального платежа, жители Новосибирска вынуждены будут взять ипотеку как минимум на 136 месяцев (11 лет и 4 месяца). Аналитики утверждают, что взяв на покупку недвижимости 3,2 млн рублей, сибиряки переплатят порядка 7,5 млн рублей. При этом зарплата у заемщика должна быть не менее 174 тысяч рублей.

Независимый аналитик рынка недвижимости Новосибирска Сергей Николаев отмечает, что за 4 года доступность рыночной ипотеки в регионе снизилась в 2,34 раза. По его словам в третьем квартале 2021 года ипотеку на рыночных условиях могли себе позволить 32,6% семей, в 3 квартале 2025 года — 13,9%.

Эксперт уверен, что на сегодняшний день рыночная ипотека доступна только тем семьям, у которых средняя зарплата превышает 200 тысяч рублей. Однако большая часть семей с таким доходом, уже решила квартирный вопрос, констатирует Николаев.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирской области, как и в других регионах России, будет создана ипотечная микрокредитная компания (МКК). Она получит право выдавать льготные ипотечные кредиты в рамках действующих государственных программ, включая семейную и IT-ипотеку.