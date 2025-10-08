Рекламодателям

Пенсионеры в Новосибирске включились в мошеннические схемы с квартирами

  • 08/10/2025, 09:00
Автор: Юлия Данилова
Пенсионеры в Новосибирске включились в мошеннические схемы с квартирами
Покупатели рискуют потерять на таких сделках миллионы и при этом остаться без жилья

По всей России сегодня регистрируются ситуации, когда продавцы квартир «кидают» покупателей на жилье и на деньги. Как пишут пострадавшие в соцсетях, чаще всего в роли продавцов выступают пожилые люди пенсионного возраста 60+, которые потом идут в правоохранительные органы, в суды, заявляют, что их обманули мошенники либо подают на банкротство и списывают свои долги. В итоге остаются и с квартирой, и не возвращают деньги покупателю. Суды в такой ситуации нередко встают на сторону пенсионеров.

Судя по комментариям, на подобные схемы попадают ипотечники, когда документы на квартиру и документы продавца изучает банк. Некоторые покупатели успевают сделать ремонт в новой квартире, а потом узнают, что продавец-пенсионер через суд требует ее вернуть, обвиняя их в мошенничестве.

Как сообщили редакции участники новосибирского рынка недвижимости, подобные прецеденты уже встречаются и в Новосибирской области.

— Лично я знаю уже несколько таких случаев, также слышала о них от юристов и других риелторов. Один произошел с моей близкой знакомой. Она купила квартиру у женщины в возрасте около 70 лет. Сделка была срочная, так как продавец говорила, что нужны деньги, чтобы помочь с лечением внука. На цену это не повлияло, покупатель согласилась, что продавец выпишется уже после оформления сделки. В итоге после передачи денег женщина выписываться не стала. Она написала заявления в полицию, в прокуратуру о том, что стала жертвой мошенников, отказалась выселяться, возвращать деньги. При этом перестала платить за квартиру и коммуналку, — рассказала редакции Infopro54 эксперт агентства недвижимости «Жилфонд» Ирина Вонарха.

Суд шел около года. На заседаниях продавец заявляла, что она невменяемая, что в итоге не было подтверждено экспертизой, пыталась всяческими путями избежать возврата денег, но и не отдавала квартиру. При этом ее сыновья в суд ни разу не пришли. В итоге через год один из сыновей вернул покупательнице сумму, которая была заплачена за квартиру, — копейка в копейку. Хотя за год цены на жилье выросли, да и если бы эти деньги лежали на счете, покупатель получил бы с них проценты.

— На этот раз суд встал на сторону покупателя. Но я знаю прецеденты, когда суд поддерживал продавца, и покупатель лишался денег, не получив квартиру. Специально ли так поступают продавцы, чтобы попользоваться чужими деньгами, или реально отдают их мошенникам, сказать доказать сложно. Я знаю только один пример, когда девушка из Новосибирска, продав квартиру, реально передала деньги мошенникам и осталась на улице. В данной ситуации человек явно сделал это не специально, — комментирует Ирина Вонарха.

Управляющий партнер направления B2B компании «БУСЫ» Григорий Якобсон также подтвердил, что слышал о таких схемах мошенничества. По его словам, они происходят не только в Новосибирске, но и в других регионах России.

— В Новосибирске такие истории начали возникать в 2025 году. Пока они особо не на слуху, так как для более детального анализа нужно погружаться в доказательную базу, изучать документы, — поясняет эксперт.

По его наблюдению, многое в исходе такого дела зависит от того, на чью сторону встанет судья, кто является покупателем — юрлицо или физлицо. Была ли стоимость квартиры при сделке заниженной — это один из критериев, когда в сделке участвуют мошенники. Есть ли у продавца преклонного возраста подтверждение его дееспособности на момент сделки.

— Все сделки по заниженной цене сегодня однозначно нужно проводить через агентство недвижимости, чтобы получить дополнительную гарантию их безопасности, так как агентство тоже несет ответственность за сделку. Все уважающие себя юристы и риелторы знают о нюансах сделок с пожилыми продавцами, поэтому позаботятся о справках о дееспособности. Напомню, что срок действия таких документов очень короткий. Много сделок с продавцами преклонного возраста проводятся нотариально, так как это тоже дополнительная защита покупателя, — рассуждает Якобсон.

При этом, по его словам, есть ситуации, когда дело доходит до суда второй, а то  и третьей инстанции.

— По закону в нашей стране для того, чтобы сделка была оспоримой, лицо преклонного возраста должно быть обмануто непосредственно покупателем. На мой взгляд, суд должен придерживаться норм права и квартиру не возвращать, если покупатель не нарушал условия сделки, — подчеркивает Григория Якобсон.

Что касается признания продавца мошенником, то здесь, по его словам, должна быть большая доказательная база. Сейчас таких историй единицы по всей стране.

Ранее редакция рассказывала об обманутых дольщиках, купивших частные дома у застройщика.  

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум.

Анатолий Холопов, профессор МГИМО, специалист в области макроэкономического регулирования, международной экономики и истории экономических учений, доктор экономических наук

Анатолий Холопов: Неопределенность часто является более разрушительной, чем таможенные пошлины

Бизнес может адаптироваться к растущим издержкам, но с трудом приспосабливается к непредсказуемым изменениям в политике
