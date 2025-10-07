В автопарк регионального МЧС Новосибирска поступила новая пожарная техника

Автопарк спецтехники МЧС России пополнился новыми машинами для работы зимой 2025–2026 годов. Об этом сообщила пресс-служба МЧС. В числе новинок — пожарная автолестница и пожарный автомобиль газодымозащитной службы АГМ 35–50–400, который может выполнять разные задачи.

— Автомобиль способен обеспечить на месте тушения пожара и проведения аварийно-спасательных работ связь и освещение, работу газодымозащитной службы, а также обеспечить электроэнергией место проведения работ пожарно-спасательных подразделений и других служб жизнеобеспечения, — объяснили принцип работы новой техники в МЧС изданию Om1 Новосибирск.

Стоит отметить, что за неделю с 29 сентября по 5 октября в Новосибирской области произошло 100 пожаров, из них 23 — горение сухой травы и мусора; 1 человек получил травмы.

Ранее редакция сообщала о том, что пожар вспыхнул на четвертом этаже ТЦ «Горский» в Новосибирске.