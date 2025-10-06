В Новосибирской области появится ипотечная микрокредитная компания

В Новосибирской области, как и в других регионах России, будет создана ипотечная микрокредитная компания (МКК). Она начнёт действовать с 22 октября, сообщили в Банке России и получит право выдавать льготные ипотечные кредиты в рамках действующих государственных программ, включая семейную и IT-ипотеку.

В Центробанке отметили, что 100% акций организации будут находиться в собственности региона, как гарантия, что деятельность компании будет направлена на государственные, а не коммерческие цели.

Стоит отметить, что в каждом регионе будет создана одна такая организация. По утверждению Банка России, это исключает конкуренции между МКК.

Контроль за деятельностью новых участников финансового рынка берёт на себя Банк России. Он же будет вести перечень ипотечных МКК.

Для адаптации компаний Банк России установил мораторий на применение ипотечными МКК ограничения полной стоимости кредита (оно составляет 292% годовых или увеличенное на треть среднерыночное значение). Действие моратория продлится с 22 октября 2025 года по 31 марта 2026 года.

Напомним, ранее региональным оператором федерального агентства ипотечного жилищного кредитования в Новосибирской области выступало ОАО «Новосибирское областное агентство ипотечного жилищного кредитования» (ОАО «НОАИЖК»). Оно выдавало кредиты с компенсацией ставок. В 2016 году организация была ликвидирована.

По данным правительства Новосибирской области, в 2025 году сотрудники ИТ-компаний получили около 500 кредитов на сумму 3,4 млрд рублей. С момента запуска программы в 2022 году выдано более 3,5 тысяч ИТ-ипотек на общую сумму 24,5 млрд рублей.

