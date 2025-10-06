Рекламодателям

В Новосибирской области появится ипотечная микрокредитная компания

  • 06/10/2025, 16:00
Автор: Оксана Мочалова
дом из денег
Она будет находиться в собственности региона

В Новосибирской области, как и в других регионах России, будет создана ипотечная микрокредитная компания (МКК). Она начнёт действовать с 22 октября, сообщили в Банке России и получит право выдавать льготные ипотечные кредиты в рамках действующих государственных программ, включая семейную и IT-ипотеку.

В Центробанке отметили, что 100% акций организации будут находиться в собственности региона, как гарантия, что деятельность компании будет направлена на государственные, а не коммерческие цели.

Стоит отметить, что в каждом регионе будет создана одна такая организация. По утверждению Банка России, это исключает конкуренции между МКК.

Контроль за деятельностью новых участников финансового рынка берёт на себя Банк России. Он же будет вести перечень ипотечных МКК.

Для адаптации компаний Банк России установил мораторий на применение ипотечными МКК ограничения полной стоимости кредита (оно составляет 292% годовых или увеличенное на треть среднерыночное значение). Действие моратория продлится с 22 октября 2025 года по 31 марта 2026 года.

Напомним, ранее региональным оператором федерального агентства ипотечного жилищного кредитования в Новосибирской области выступало ОАО «Новосибирское областное агентство ипотечного жилищного кредитования» (ОАО «НОАИЖК»). Оно выдавало кредиты с компенсацией ставок. В 2016 году организация была ликвидирована.

По данным правительства Новосибирской области, в 2025 году сотрудники ИТ-компаний получили около 500 кредитов на сумму 3,4 млрд рублей. С момента запуска программы в 2022 году выдано более 3,5 тысяч ИТ-ипотек на общую сумму 24,5 млрд рублей.

Ранее редакция сообщала, что ставку по ипотеке при рождении третьего ребенка в России предлагают снизить до 4%.

Фото редакции infopro54, автор- Оксана Мочалова

Рубрики : Финансы Общество Недвижимость

Регионы: Россия Новосибирская область

Теги : Микрокредитная компания ипотека


Анатолий Холопов, профессор МГИМО, специалист в области макроэкономического регулирования, международной экономики и истории экономических учений, доктор экономических наук

Анатолий Холопов: Неопределенность часто является более разрушительной, чем таможенные пошлины

Бизнес может адаптироваться к растущим издержкам, но с трудом приспосабливается к непредсказуемым изменениям в политике
