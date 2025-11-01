Ордынская трасса удвоит пропускную способность после реконструкции

На трассе межрегионального значения «Новосибирск – Кочки – Павлодар» началось обновление важного отрезка, что позволит вдвое увеличить его пропускную способность. Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Антон Мирошниченко проверил ход выполнения работ.

По его словам, эта дорога является ключевой частью областной дорожной сети, обеспечивающей международное сообщение с Казахстаном. Интенсивность движения на трассе очень высока, особенно на подъезде к Новосибирску. Благодаря федеральному проекту «Инфраструктура для жизни» планируется расширение участка от села Верх-Тула до Ордынского кольца с двух до четырех полос, что значительно улучшит транзит транспорта.

Проект реконструкции предусматривает комплексное обновление участка длиной 3,2 км. Основное изменение — увеличение количества полос до четырех. Помимо этого, будет обустроено семь примыканий, создано четыре новых остановочных пункта (по паре в каждом направлении) с пешеходными дорожками и построено два надземных перехода для повышения безопасности пешеходов.

В настоящее время строительные бригады выполняют подготовительные работы на участке с 15-го по 19-й км, расположенном недалеко от поселков Красный Восток и 8 Марта. Подрядчик ведет формирование земляного полотна и щебеночного основания дороги.

Чтобы уменьшить количество точек пересечения между основным потоком транспорта и подъездами к близлежащим территориям (промышленным зонам, АЗС, населенным пунктам), будет построена отдельная дорога для местного проезда, отделенная разделительной полосой с барьерным ограждением. В качестве покрытия будет использован щебеночно-мастичный асфальтобетон.

Особое внимание уделяется защите жителей близлежащих поселков от шумового загрязнения. Вдоль трассы установят шумозащитные экраны «Полискрин». Кроме того, вся территория работ будет оснащена современными энергоэффективными светодиодными фонарями на консолях.

Все работы разделены на десять этапов, выполняемых последовательно. Завершение проекта и ввод объекта в эксплуатацию намечены на октябрь 2028 года. Движение транспорта во время строительных работ организуют с учетом технологических этапов, начиная с направления из Новосибирска.