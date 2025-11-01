Рекламодателям

В получении взяток от заготовителя древесины обвинили новосибирских чиновников

  • 01/11/2025, 13:30
Автор: Юлия Данилова
В получении взяток от заготовителя древесины обвинили новосибирских чиновников
Они закрывали глаза на нарушения компании около восьми лет

Сотрудники госучреждений Новосибирской области получили от компании, работающей в сфере заготовки древесины, крупные взятки. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Новосибирской области. Преступление выявили оперативники областного УФСБ. Должностные лица задержаны, возбуждены два уголовных дела. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

По информации источника редакции, речь идет о сотруднике министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области, инженере Ордыского лесничества Александре Трубине, а также об экс-сотруднике Западно-Сибирского филиала ФГБУ «Рослесинфорг» и Департамента лесного хозяйства по Сибирскому федеральному округу, бывшем начальнике отдела использования, воспроизводства лесов и ведения лесного реестра Департамента лесного хозяйства по СФО Олеге Костюкове.

— По версии следствия с 2017 года по 2024 года должностные лица получили взятки. Один в общей сумме не менее 750 тысяч рублей, второй — не менее 800 тысяч. Деньги предназначались за общее покровительство и попустительство по службе: невыявление нарушений при заготовке древесины, — пояснили в областной прокуратуре.

Ранее редакция сообщала о том, что «черные лесорубы» вырубили в Новосибирской области более 500 деревьев. 

Иллюстрация – скрин из видео УФСБ по Новосибирской области.

1 134

Рубрики : Право&Порядок Власть Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : ФСБ прокуратура заготовка древесины взятка


