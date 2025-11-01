Депутат Госдумы просит Генпрокуратуру пресечь мошенничества с жильём пенсионеров

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества и религиозных объединений Яна Лантратова обратилась к генеральному прокурору России Александру Гуцану и министру юстиции Константину Чуйченко с просьбой проработать механизмы защиты прав добросовестных покупателей. Это связано с новой схемой мошенничества, которая используется при продаже недвижимости с участием пенсионеров.
Лантратова обратила внимание на то, что в последнее время в медиа всё чаще появляются истории о добросовестных покупателях недвижимости, которые из-за оспаривания сделок возрастными продавцами, оказываются в сложной ситуации. Они лишаются жилья и, нередко, денег.
По словам эксперта, в большинстве случаев ситуация развивается одинаково:
По словам Лантратовой, суды массово удовлетворяют подобные иски.
— Необходимо проработать эффективные механизмы защиты прав добросовестных приобретателей и оценить необходимость внесения соответствующих изменений в действующее законодательство в целях защиты добросовестных приобретателей, — цитируют письмо депутата РИА Новости.
По мнению экспертов, текущая судебная практика может подорвать стабильность гражданского оборота. Это может вызвать недоверие к судам и дискредитировать систему государственной регистрации прав. Кроме того, это может привести к злоупотреблениям со стороны продавцов и поставить их в преимущественное положение по сравнению с добросовестными покупателями.
Источник фото: Freepik, автор — freepik
