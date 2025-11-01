Рекламодателям

Депутат Госдумы просит Генпрокуратуру пресечь мошенничества с жильём пенсионеров

  • 01/11/2025, 14:00
Автор: Артем Рязанов
Депутат Госдумы просит Генпрокуратуру пресечь мошенничество с жильём пенсионеров
Добросовестные покупатели все чаще лишаются денег и жилья при заключении сделок с возрастными продавцами

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества и религиозных объединений Яна Лантратова обратилась к генеральному прокурору России Александру Гуцану и министру юстиции Константину Чуйченко с просьбой проработать механизмы защиты прав добросовестных покупателей. Это связано с новой схемой мошенничества, которая используется при продаже недвижимости с участием пенсионеров.

Лантратова обратила внимание на то, что в последнее время в медиа всё чаще появляются истории о добросовестных покупателях недвижимости, которые из-за оспаривания сделок возрастными продавцами, оказываются в сложной ситуации. Они лишаются жилья и, нередко, денег.

По словам эксперта, в большинстве случаев ситуация развивается одинаково:

  • Одна из сторон сделки — пенсионер или другой уязвимый человек.
  • Договор купли-продажи оформляется по всем правилам.
  • Покупатели ведут себя осмотрительно.
  • Получения денег продавец идет в полицию и заявляет о мошенничестве или сразу подает в суд, чтобы признать сделку недействительной. Он утверждает, что не понимал, что делает, или действовал под давлением третьих лиц.

По словам Лантратовой, суды массово удовлетворяют подобные иски.

— Необходимо проработать эффективные механизмы защиты прав добросовестных приобретателей и оценить необходимость внесения соответствующих изменений в действующее законодательство в целях защиты добросовестных приобретателей, — цитируют письмо депутата РИА Новости.

По мнению экспертов, текущая судебная практика может подорвать стабильность гражданского оборота. Это может вызвать недоверие к судам и дискредитировать систему государственной регистрации прав. Кроме того, это может привести к злоупотреблениям со стороны продавцов и поставить их в преимущественное положение по сравнению с добросовестными покупателями.

Ранее редакция сообщала о том, что мошеннические атаки от имени «топ-менеджеров» компаний резко возросли.

Источник фото: Freepik, автор — freepik

