Депутат Госдумы просит Генпрокуратуру пресечь мошенничества с жильём пенсионеров

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества и религиозных объединений Яна Лантратова обратилась к генеральному прокурору России Александру Гуцану и министру юстиции Константину Чуйченко с просьбой проработать механизмы защиты прав добросовестных покупателей. Это связано с новой схемой мошенничества, которая используется при продаже недвижимости с участием пенсионеров.

Лантратова обратила внимание на то, что в последнее время в медиа всё чаще появляются истории о добросовестных покупателях недвижимости, которые из-за оспаривания сделок возрастными продавцами, оказываются в сложной ситуации. Они лишаются жилья и, нередко, денег.

По словам эксперта, в большинстве случаев ситуация развивается одинаково:

Одна из сторон сделки — пенсионер или другой уязвимый человек.

Договор купли-продажи оформляется по всем правилам.

Покупатели ведут себя осмотрительно.

Получения денег продавец идет в полицию и заявляет о мошенничестве или сразу подает в суд, чтобы признать сделку недействительной. Он утверждает, что не понимал, что делает, или действовал под давлением третьих лиц.

По словам Лантратовой, суды массово удовлетворяют подобные иски.

— Необходимо проработать эффективные механизмы защиты прав добросовестных приобретателей и оценить необходимость внесения соответствующих изменений в действующее законодательство в целях защиты добросовестных приобретателей, — цитируют письмо депутата РИА Новости.

По мнению экспертов, текущая судебная практика может подорвать стабильность гражданского оборота. Это может вызвать недоверие к судам и дискредитировать систему государственной регистрации прав. Кроме того, это может привести к злоупотреблениям со стороны продавцов и поставить их в преимущественное положение по сравнению с добросовестными покупателями.

