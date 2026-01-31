Овцеводы Новосибирской области оценили возможность биржевой торговли шерстью

В России предложили запустить биржевую торговлю шерстью. Эти планы на парламентских слушаниях в Госдуме озвучил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов. Аграрии Новосибирской области пока не видят для себя перспектив в этих проектах — поголовье овец в регионе продолжает сокращаться.

Парламентские слушания были посвящены легкой промышленности. Одним из вопросов стал недостаточный уровень производств отечественных тканей и материалов. За последние несколько лет доля синтетических тканей в легпроме существенно выросла, но натуральные ткани по-прежнему нужны для производства одежды.

— Среди натуральных волокон в нашей стране с учетом сезонности востребованы и шерстяные материалы. В прошлом году мы обновили план развития глубокой переработки овечьей шерсти в нашей стране. Сейчас в Калмыкии реализуется пилотный проект по развитию мериносовой породы овец. Чтобы сформировать более прозрачный рынок шерсти, мы предлагаем вместе с Минсельхозом запустить биржевую торговлю для формирования индикативной цены и консолидированных закупок и расширить систему агроагрегаторов для первичной сортировки и классировки шерсти, в том числе с поставкой уже стандартизированного сырья на торговую площадку, — заявил глава Минпромторга Антон Алиханов.

Infopro54 попросил новосибирских овцеводов прокомментировать планы Минпромторга и Минсельхоза. Пять опрошенных руководителей хозяйств и фермеров сказали, что в перспективность этой инициативы не верят, потому что в регионе не видят никаких закупок шерсти уже несколько лет.

— Это не сбудется. Для Сибири это точно как фантазии выглядит. Потому что все, кто держал овец, перестали их держать. Все помещения разрушены. Мы вот сейчас 2–3 тысячи овец для себя. В последние пару лет шерсть некому сдавать, продавать. На Алтае еще есть немного овцеводства, и то овец продают в Таджикистан, Казахстан и прочие. Угробили отрасль, теперь ничего не вернуть. Для тканей нужно выращивать хорошую, специальную породу — тонкорунную. Для валенок нужны грубошерстные породы. Раньше все хозяйства в Сибири занимались тонкорунными овцами. Шерсть была отличная, мы её продавали, спрос был. А сейчас шерсть уже хуже, потому что племенных баранов нигде не найдешь, — рассказал Infopro54 директор ЗАО «Новомайское» Олег Вотяков.

По данным Новосибирскстата, на конец ноября 2025 года в Новосибирской области в хозяйствах всех категорий содержалось 114,7 тысячи овец и коз. Это на 18,3% меньше, чем в ноябре 2024 года.

Ранее редакция подробно рассказывала, что происходит в региональном овцеводстве, и как фермеры поступают с невостребованными шерстью и шкурами.