Перелёты из Новосибирска в теплые зарубежные страны подешевели

В феврале 2026 года перелёты из Новосибирска в зарубежные страны обойдутся путешественникам в среднем на 11% дешевле, чем летом.

По данным Авиасейлс, конец зимы в ОАЭ — это бархатный сезон, когда зной спадает и температура опускается до комфортных +26 °C. Для россиян страна предоставляет безвизовый режим на 90 дней. Зимой перелёты в ОАЭ стоят на 17% дешевле, чем летом. В феврале авиабилеты из Новосибирска обойдутся в:

● В Дубай — от 27 300 рублей;

● В Абу-Даби — от 29 800 рублей.

В феврале в Египте тепло: воздух прогревается до +20 °C, вода — до +22 °C. Зимой лучше выбирать курорты, окружённые горами, чтобы защититься от ветра. В январе около 48% туристов предпочли отдыхать в Шарм-эш-Шейхе.

Прилетев в Египет, россияне должны оформить въездную визу в аэропорту. С ней можно путешествовать по стране до 30 дней. Стоимость визы — 25 долларов. Зимой авиабилеты в Египет на 11% дешевле, чем летом. В феврале перелёт из Новосибирска в Шарм-эш-Шейх туда-обратно стоит от 23 500 рублей, в Хургаду — от 33 000 рублей.

В феврале в южных регионах Китая можно насладиться тёплой погодой. На острове Хайнань средняя температура достигает +26°C, а в Гуанчжоу — около +20°C. Зимой перелёты в Китай обходятся на 14% дешевле по сравнению с летом. До 14 сентября 2026 года россияне могут находиться в этой стране без визы до 30 дней. Билеты на самолёт из Новосибирска в феврале стоят:

● В Гуанчжоу — от 41 100 рублей;

● В Санья на острове Хайнань — от 43 500 рублей.

