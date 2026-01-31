Свыше трети новосибирских новостроек являются «небоскребами»

В портфеле новосибирских застройщиков на дома от 24 этажей и выше приходится 37% возводимых объектов. Об этом сообщили аналитики ДОМ.РФ, изучавшие этажность новостроек в городах-миллионниках России. Новосибирск оказался на пятом месте в стране.

Наибольшая доля «небоскребов» в Уфе (63%), далее идут Москва и Екатеринбург (по 51%), а также Самара (42%).

Из других сибирских городов в Красноярске 29% новостроек высотой 24 этажа и выше, в Омске — всего 2%.

Интересно, что в таких городах-миллионниках, как Екатеринбург и Санкт-Петербург каждая пятая новостройка — «малоэтажная», то есть до 5 этажей. В Новосибирске такие дома застройщики практически не возводят. В портфелях местных девелоперов они составляют всего 1%.

Стоит отметить, что второй год строительный рынок Новосибирска работает по программам КРТ. Участки, купленные по старым правилам, заканчиваются, либо тоже включаются в проекты комплексного развития территорий.

— При строительстве в рамках КРТ застройщик должен возводить соцобъекты, либо перечислить деньги на их строительство. Чтобы отбить эти расходы приходится строить вверх. С малоэтажным жильем проекты в Новосибирске не окупаемы, — пояснил редакции Infopro54 один из участников рынка, пожелавший остаться неизвестным.

По его словам, малоэтажное жилье могут себе позволить застройщики, которые реализуют проекты вне городской черты.

— Там либо большие площади, где можно построить довольно много квадратных метров в домах до 10 этажей, то есть «размазать» застройку по территории. Либо вложения в социальную инфраструктуру берет на себя АРЖС, как в «Клюквенном», — добавил собеседник редакции.

Стоит отметить, что практически во всех новых проектах КРТ, которые выставляются на торги в Новосибирске, согласно градостроительному регламенту допускается возведение зданий высотой до 30 этажей.

До сих пор в городе максимальная высотность зданий была 35-37 этажей. Уже несколько лет в сети периодически появляется информация о строительстве «настоящих» небоскребов — 50-60 этажей. В октябре 2023 года президиум архитектурно-градостроительного совета согласовал концепцию высотного комплекса в Октябрьском районе. Речь идет о проекте двух застройщиков — ГК «СМСС» и ГК «ВербаКапитал». Кроме того о планах по строительству небоскреба в 60 этажей сообщала компания «Альгеба» (Входит в ГК «СибирьИнвест». — Ред.). Его возведение планировалось рядом с Димитровским мостом, где компания возводит ЖК «Чернышевский». На начало 2026 года ни один «настоящий» небоскреб в городе не строится.

При этом в 2025 году в регионе побит рекорд по вводу в эксплуатацию ИЖС.

Ранее редакция сообщала о том, что в будущих небоскребах Новосибирска вводят минимальную площадь квартир.