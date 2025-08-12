Первый участник ипотечной программы для работников ОПК получил ключи от квартиры

В результате сотрудничества между Министерством строительства Новосибирской области, ведущими строительными компаниями и банковскими учреждениями региона, был создан механизм преференциального ипотечного кредитования для работников оборонно-промышленного комплекса, в частности, сотрудников Новосибирского авиазавода имени В.П. Чкалова.

Иван Фаткин, главный архитектор и заместитель министра строительства Новосибирской области, принял участие в церемонии вручения ключей первому участнику программы льготного кредитования для работников ОПК. Петр Толстиков, работник Чкаловского завода, стал первым, кто смог решить жилищный вопрос благодаря этому механизму.

Примечательно, что семья получила ключи от новой квартиры накануне профессионального праздника – Дня авиационной промышленности, который традиционно отмечается в России 16 августа.

Иван Фаткин подчеркнул, что данный механизм разработан региональным министерством строительства совместно с застройщиками и банками для оказания поддержки молодым специалистам и развития оборонной отрасли региона. Реализации предшествовала масштабная подготовительная работа. В марте было заключено соглашение между правительством Новосибирской области и «Новикомбанком», акционерным коммерческим банком, предлагающим льготные ипотечные программы предприятиям ОПК (банк входит в состав госкорпорации «Ростех»). Далее проводились выездные совещания на строительных площадках крупных застройщиков региона для обсуждения различных финансовых моделей ипотечного кредитования для руководства предприятий ОПК.