В Новосибирске резко увеличилось количество производителей беспилотников

Новосибирская область вошла в десятку ведущих регионов России по производству беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщила Корпорация МСП. Причем количество компаний, которые производят дроны, за минувших год в регионе резко увеличилось. Для сравнения, на 1 июля 2024 года в Новосибирске работало 11 производителей БПЛА, на 1 июля 2025 года — 17 (+54%). В России работает 607 предприятий (+15%), доходность отрасли выросла за год с 45 до 77 млрд рублей.

На данный момент в Новосибирской области производится 3% от всех дронов, которые выпускаются в стране.

— Устойчивое развитие отрасли мы связываем с постоянным растущим спросом на беспилотники, повышением компетенций МСП, а также системой мер государственной поддержки. При этом сфера применения их разработок не ограничивается оборонным сектором — беспилотники востребованы и в агропромышленном комплексе, что подтверждает широкий потенциал использования этой технологии, — пояснила Infopro54 руководитель Инжинирингового центра на базе центра «Мой бизнес» Новосибирской области Анастасия Лапушкина.

Она отметила, что новосибирские компании обращаются в центр за патентованием разработок, помощью в модернизации производства, автоматизации бизнес-процессов и т.д.

Напомним, в Новосибирске за последине годы анонсировалось много разработок, связанных с беспилотниками.

Например, на авиазаводе НАЗ им Чкалова разрабатывается тяжелый беспилотник «Охотник». На форуме «Армия-2024» в августе прошлого года был представлен новый беспилотник «Журавль», созданный на базе Института интеллектуальной робототехники НГУ.

В апреле 2025 ученые НГТУ НЭТИ разработали инновационную модель беспилотного летательного аппарата, предназначенного для доставки товаров в труднодоступные районы. Также в вузе разработали ультралёгкую защиту для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Эта разработка обеспечивает сохранность дорогих дронов при падении с высоты примерно 10 метров.

Новосибирское конструкторское бюро КБ «Спектр» собирает беспилотники мультироторного типа: квадрокоптеры и гексокоптеры, FPV-дроны , погружной дрон «Скат» и беспилотный летательный аппарат «Дед Мороз».

Новосибирские беспилотники используются для доставки грузов, уборки улиц, прогнозирования погоды.

Ранее редакция сообщала о том, что в России меняется парадигма использования беспилотников. Сейчас потребитель прежде всего определяет ценность, которую хочет получить от БПЛА, и рынок на это реагирует.