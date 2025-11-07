Рекламодателям

«Плохой театр» из Петербурга покажет новосибирцам «исторический рейв»

  • 07/11/2025, 17:00
«Плохой театр» из Петербурга покажет новосибирцам «исторический рейв»
Локацией спектакля станет лофт «Подземка»

«Квадрат» — спектакль об осмыслении 90-х. Да, это уже историзм, историческая рефлексия.

Режиссёр «Плохого театра» Дмитрий Крестьянкин принимает эстафету от Антона Федорова — на ближайшие пару дней он — главный ньюсмейкер театрального фестиваля «Гравитация» (18+). «Квадрат» (14+) — его творческая визитка, фирменный продукт и гастрольный хит театра.

Аудитория у «Квадрата» по умолчанию разная — от альф до взрослых. Ибо рейвовая эстетика — уже факт музыкальной истории. Для младших — это уже ретро, для взрослых — юность.

Зрители на спектакле сидят в круг. Кто хочет — вообще на полу. И при желании могут выйти потанцевать — четвертой стены вообще нет, ибо всё круглое.

Дмитрий Крестьянкин на пресс-конференции сказал, что легендарная избалованность новосибирской публики его не пугает, а вдохновляет. Представитель партнера проекта Екатерина Малявко развила мысль Дмитрия:

— В Новосибирске очень весомые театральные традиции, реальная культурная столичность. С другой стороны, эта проба столичного духа Москвы и Петербурга.

Как пояснил актер спектакля, Александр Худяков, «Квадрат» — сюжет о пяти детях из Тулы 90-х:

— Персонификация истории через наших ровесников — тех, кто родился в 1988-м и около. В 1996-м мы пошли в школу. Мы — поколение приставок «Денди». Эпоха очень насыщенна рефлексивными артефактами — она вообще очень предметная была.

Есть ли параллели с сериалом «Мир, дружба, жвачка»? Этот вопрос возникает неизбежно у любого, видевшего краткий анонс сюжета.

— Да, есть, — отвечает Дмитрий Крестьянкин. — Это почти одна вселенная — тоже Тула.

Один из создателей сериала о дружбе и жвачке учился вместе с Дмитрием Крестьянкиным. Так что, эти вселенные связаны на уровне авторства и локации. Но состав персонажей автономный.

Декорация предельно аскетична — картонка на полу. Она — и площадка для игры в квадрат, и «примерочная» с вещевого рынка. Каждый ребёнок 90-х стоял на такой картонке, примеряя джинсы или зимние ботинки. Для новосибирцев это вообще кодовое воспоминание.

— Девяностые — это обстоятельства нашего детства, — рассуждает актёр «Квадрата» Константин Плотников, — Музыка 90-х в нас во всех сидит. Потому выбран такой эмпатичный формат — тотальность музыки, тотальное музыкальное пространство. В 90-х музыки было много, она была везде. У неё, наверное, была роль некого компенсатора — смягчать тогдашнюю реальность.

«Плохой театр» на гастроли ездит нечасто, ибо особо тонкая задача — собрать для гастролей актёров разных питерских театров.

— Команда спектакля работает в разных театрах, — пояснил Плотников. — Но играть «Квадрат» мы собираемся с огромным кайфом. Разумеется, самый яркий отклик от жителей Тулы — это место действия, многое собрано из реалий этого города.

Ранее редакция сообщала о том, что два молодых театра-соседа в Новосибирске показали пьесы об инфо-эпидемиях. Одна эпидемия — из эпохи керосинок и первых паровозов, вторая — из времен первых мобильников. 

Фото предоставлено пресс-службой театра «Квадрат».

1 015

Рубрики : Общество Культура Город

Регионы: Новосибирск

Теги : театры новосибирска Гастроли


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru

История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Вице-председатель Новосибирского областного отделения «Опора России», директор ООО «АБВ-Строй» Евгений Мироненко

Евгений Мироненко: Новосибирская «Опора России» реагирует на все запросы фронта

С 2022 года региональное отделение организовало уже более 15 гуманитарных миссий
Все материалы
История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Ученики переполненной школы Новосибирска мерзнут на остановке в ожидании автобуса
7/11/25 18:30
Общество
«Когда помощь калечит»: феномен «психолога-виктимайзера» изучает эксперт новосибирского вуза
7/11/25 18:00
Бизнес Общество
ИТ-конференция на тему применения ИИ-технологий в бизнесе пройдет в Новосибирске
7/11/25 17:40
Технологии
«Плохой театр» из Петербурга покажет новосибирцам «исторический рейв»
7/11/25 17:00
Город Культура Общество
В Новосибирске открыли новый сквер
7/11/25 16:50
Власть
В России предлагают ввести «период охлаждения» для сим-карт
7/11/25 16:30
Общество Право&Порядок Телекоммуникации
Синоптики прогнозируют потепление и метели в Новосибирске в выходные
7/11/25 16:00
Общество
Новосибирцев предупредили о штрафах за долгий прогрев двигателя во дворе
7/11/25 15:30
«Целительница» обещала избавить новосибирца от уголовной ответственности
7/11/25 15:15
Общество Право&Порядок
Порог выручки для уплаты НДС на «упрощенке» будут снижать поэтапно
7/11/25 15:00
Бизнес
Для Кольцово предлагают ввести научную ипотеку
7/11/25 14:30
Власть Наука Недвижимость
В Новосибирске завершили программу ремонта мостов на 2025 год
7/11/25 14:25
Власть
Три района Новосибирска лидируют по отравлениям наркотиками среди подростков
7/11/25 13:00
Власть Общество Право&Порядок
Эксперты назвали лучшие банковские чат-боты России
7/11/25 12:55
Финансы
В Новосибирском Экспоцентре пройдут две крупные выставки
7/11/25 12:15
Агропром
Изба в аренду: в Новосибирской области вырос спрос на деревенские туры
7/11/25 12:00
Бизнес Общество Стиль жизни
Житель Новосибирска попал под уголовную статью после оправдания теракта в Рязани
7/11/25 11:15
Право&Порядок
Новосибирцы с начала года потратили на коммуналку 45 млрд рублей
7/11/25 11:00
Бизнес Общество Экономика
Спрос на краткосрочные полисы ОСАГО в Новосибирске вырос почти в 20 раз
7/11/25 10:00
Страхование
«Стоит дорого, большинству не по карману»: говядина в Новосибирской области из-за роста цен стала элитным мясом
7/11/25 9:00
Агропром Бизнес Общество
Популярное
Участие в СВО засчитывается новосибирцам в пенсионный стаж в двойном размере
1/11/25 19:30
Жители Новосибирска жалуются на аварийное состояние дома на улице Мира
1/11/25 13:00
Лунный календарь для любителей комнатных растений на ноябрь 2025
31/10/25 9:53
Психолог из Новосибирска рассказала, стоит ли сохранять брак ради детей
21/10/25 12:00
Новосибирские спортсмены стали чемпионами по флорболу в Сибири и на Урале
21/10/25 8:30
Новосибирские эксперты рассказали о древних находках на территории области
20/10/25 18:00
Новости компаний
Банк Уралсиб получил благодарственное письмо Алтайской Федерации Волейбола
7/11/25 10:43
Энергетики завершили масштабную подготовку электросетей к зиме в Новосибирске
6/11/25 11:15
Банк Уралсиб в Новосибирске стал партнером IХ Международного экологического фестиваля «Будущее в руках живущих»
6/11/25 9:10
Банк Уралсиб увеличил доходность по вкладам «Ключевой Плюс» и «Комфорт Плюс»
5/11/25 11:33
Банк Уралсиб в Новосибирске принял участие в Ярмарке кадровых партнеров
31/10/25 10:45
Новосибирские энергетики повысили качество электроснабжения жителей Амбы
28/10/25 15:15

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Ноябрь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Окт    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять