«Плохой театр» из Петербурга покажет новосибирцам «исторический рейв»

«Квадрат» — спектакль об осмыслении 90-х. Да, это уже историзм, историческая рефлексия.

Режиссёр «Плохого театра» Дмитрий Крестьянкин принимает эстафету от Антона Федорова — на ближайшие пару дней он — главный ньюсмейкер театрального фестиваля «Гравитация» (18+). «Квадрат» (14+) — его творческая визитка, фирменный продукт и гастрольный хит театра.

Аудитория у «Квадрата» по умолчанию разная — от альф до взрослых. Ибо рейвовая эстетика — уже факт музыкальной истории. Для младших — это уже ретро, для взрослых — юность.

Зрители на спектакле сидят в круг. Кто хочет — вообще на полу. И при желании могут выйти потанцевать — четвертой стены вообще нет, ибо всё круглое.

Дмитрий Крестьянкин на пресс-конференции сказал, что легендарная избалованность новосибирской публики его не пугает, а вдохновляет. Представитель партнера проекта Екатерина Малявко развила мысль Дмитрия:

— В Новосибирске очень весомые театральные традиции, реальная культурная столичность. С другой стороны, эта проба столичного духа Москвы и Петербурга.

Как пояснил актер спектакля, Александр Худяков, «Квадрат» — сюжет о пяти детях из Тулы 90-х:

— Персонификация истории через наших ровесников — тех, кто родился в 1988-м и около. В 1996-м мы пошли в школу. Мы — поколение приставок «Денди». Эпоха очень насыщенна рефлексивными артефактами — она вообще очень предметная была.

Есть ли параллели с сериалом «Мир, дружба, жвачка»? Этот вопрос возникает неизбежно у любого, видевшего краткий анонс сюжета.

— Да, есть, — отвечает Дмитрий Крестьянкин. — Это почти одна вселенная — тоже Тула.

Один из создателей сериала о дружбе и жвачке учился вместе с Дмитрием Крестьянкиным. Так что, эти вселенные связаны на уровне авторства и локации. Но состав персонажей автономный.

Декорация предельно аскетична — картонка на полу. Она — и площадка для игры в квадрат, и «примерочная» с вещевого рынка. Каждый ребёнок 90-х стоял на такой картонке, примеряя джинсы или зимние ботинки. Для новосибирцев это вообще кодовое воспоминание.

— Девяностые — это обстоятельства нашего детства, — рассуждает актёр «Квадрата» Константин Плотников, — Музыка 90-х в нас во всех сидит. Потому выбран такой эмпатичный формат — тотальность музыки, тотальное музыкальное пространство. В 90-х музыки было много, она была везде. У неё, наверное, была роль некого компенсатора — смягчать тогдашнюю реальность.

«Плохой театр» на гастроли ездит нечасто, ибо особо тонкая задача — собрать для гастролей актёров разных питерских театров.

— Команда спектакля работает в разных театрах, — пояснил Плотников. — Но играть «Квадрат» мы собираемся с огромным кайфом. Разумеется, самый яркий отклик от жителей Тулы — это место действия, многое собрано из реалий этого города.

