ИТ-конференция на тему применения ИИ-технологий в бизнесе пройдет в Новосибирске

В Новосибирском государственном университете состоится конференция True Tech Day, посвящённая исследованию применения искусственного интеллекта в бизнесе. Об этом сообщает пресс-служба цифровой экосистемы МТС. Данное событие станет частью социокультурного фестиваля «Система Фест» и нацелено на расширение сибирского ИТ-сообщества и привлечение новых специалистов в цифровую сферу.
Участниками могут стать начинающие и опытные ИТ-специалисты, представляющие различные секторы бизнеса, разработчики, студенты вузов и колледжей, а также ученики старших классов. Конференция представляет интерес для тех, кто следит за тенденциями и внедрением ИИ, а также планирует строить карьеру в ИТ-индустрии.
По словам директора МТС в Новосибирской области Алексея Пахомова, Новосибирск стал третьей площадкой для проведения фестиваля. В рамках мероприятия будут организованы встречи школьников, студентов, исследователей и стартаперов с представителями ведущих российских компаний. Участники получат возможность обсудить современные тенденции в области развития ИИ, ознакомиться с программами профессионального роста и построения карьеры. Особое внимание будет уделено развитию партнёрства с университетами и профессиональными объединениями для подготовки квалифицированных кадров, отвечающих потребностям рынка.
Руководитель Центра социальных и благотворительных программ МТС Ольга Юркова отмечает актуальность темы конференции и сообщает о приглашении ведущих федеральных экспертов. Участники смогут не только прослушать их выступления, но и задать вопросы, обменяться опытом внедрения ИИ и обсудить связанные с этим задачи.
В числе экспертов – представители технологических компаний, университетов Новосибирска, а также государственных структур, отвечающих за цифровизацию. Они рассмотрят требования к подготовке специалистов в перспективных областях ИТ.
