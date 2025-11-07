В Новосибирске открыли новый сквер

На улице Лазарева появилось обновленное общественное пространство. Ранее заброшенный участок возле детской музыкальной школы преобразился в место для отдыха с уникальным дизайном и мемориальный сквер, посвященный героям Великой Отечественной войны. Мэр Максим Кудрявцев заявил, что Новосибирск успешно реализовал планы благоустройства на 2025 год и продолжит развивать концепцию «Город без окраин».

По его словам, программа благоустройства этого года полностью завершена качественно и в срок. Ключевым проектом стал парк Бугакова, первая очередь которого открылась в октябре. Он также напомнил, что в городе одновременно велось строительство и благоустройство более десятка общественных территорий. Мэр подчеркнул, что концепция «Город без окраин» направлена на создание мест отдыха в каждом районе и выразил признательность социально ответственному бизнесу за активное участие.

Новый сквер, расположенный рядом с филиалом музыкальной школы, прежде был занят незаконно установленными гаражами и стихийными парковками. После демонтажа построек территорию расчистили и превратили в зеленую зону, посвященную искусству и 80-й годовщине Победы.

В реализации проекта участвовали депутаты Законодательного собрания Новосибирской области и Совета депутатов города Новосибирска, предприятия и организации Дзержинского района. Глава районной администрации Константин Соболев отметил вклад каждого участника в создание этого важного места. Благодаря поддержке новосибирских компаний и предпринимателей в сквере появились оригинальные скамейки, светильники в виде музыкантов и арт-объект «Звёзды».

Здесь обустроены пешеходные дорожки с мощением в виде клавиш, детская игровая зона со спортивными тренажерами, а также площадка для выступлений учеников музыкальной школы и проведения районных мероприятий.

В рамках реконструкции были обновлены изношенные теплосети. Новосибирская теплосетевая компания отремонтировала ЦТП, а педагоги и учащиеся школы искусств № 14 начали оформление сквера. В ближайшее время, как только позволят погодные условия, роспись будет завершена.

Важным элементом нового пространства стало озеленение. В ходе акций жители высадили деревья и кустарники, предоставленные МАУ «Горзеленхоз», 80 саженцев высадили сотрудники ГУФСИН. В сквере появились тополя, яблони и ели. В планах – дальнейшее озеленение территории.

Мэр Кудрявцев заявил, что в следующем году город продолжит масштабное озеленение, строительство второй очереди парка Бугакова, новых этапов сквера Демакова и парка «Чемской берег», а также реализацию других проектов благоустройства.