Подготовку кадров для технологического лидерства обсудили в Новосибирске

XII Международный форум «Технопром» завершился пленарным заседанием на тему «Кадры для технологического лидерства».

Как отметил модератор заседания, заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко, Новосибирская область много лет становится местом притяжения для представителей науки, образования, бизнеса, федеральных и региональных органов власти, а также иностранных гостей.

— Одна из ключевых наццелей — достижение технологического лидерства. Это амбициозная задача, ее можно обеспечить только благодаря опережающей подготовке востребованных для отраслей производства квалифицированных кадров. Для достижения технологического лидерства России нужны специалисты, умеющие создавать уникальные решения, — подчеркнул Чернышенко.

По его словам, в рамках Стратегия развития образования, которая разрабатывается по поручению президента Владимира Путина, определяется единый вектор развития образовательной системы на всех уровнях.

— Технологии развиваются стремительно, поэтому уровень школьной подготовки по естественно-научному профилю должен идти в ногу со временем, — добавил он.

Губернатор Андрей Травников высоко оценил способность системы высшего образования Новосибирской области отвечать на вызовы времени.

— Очень хороший пример адаптивности системы образования региона — это подготовка специалистов для ЦКП «СКИФ». Как только было принято решение о том, что этому проект быть на территории Новосибирской области, два наших ведущих вуза — НГТУ и НГУ — внедрили 14 образовательных программ, за три года подготовлено более 700 специалистов. Уже сегодня в проектном офисе ЦКП «СКИФ» работают 52 выпускника НГУ, научные сотрудники, и ещё 11 сотрудников — это продолжающие обучение аспиранты, — отметил глава региона.

Травников напомнил, что НГУ заботится не только о специалистах, которые будут обслуживать СКИФ, но и тех о тех, кто будет использовать его возможности в своих исследованиях. Проводится конкурс научно-исследовательских проектов — за прошедшие три года по результатам конкурса финансовую поддержку получили 98 студенческих и аспирантских инициатив. В этом году по результатам очередного конкурса будет поддержан ещё 31 проект. В прошлом году в НГТУ в подготовку специалистов для СКИФ включился ещё один факультет — автоматики и вычислительной техники – и в специальности приборостроения выделен профиль «информационно-измерительные управляющие системы в ускорителях заряженных частиц». Сегодня по этой специальности уже обучается 12 студентов.

Дмитрий Чернышенко также констатировал, что технологическое лидерство невозможно представить без профессиональных рабочих кадров. По его словам, в 2025 году 62% девятиклассников продолжат обучение в колледжах. Такие специалисты очень востребованы работодателями.

По предварительным итогам приемной кампании 2025 года в целом по России абитуриенты подали свыше 3 млн 300 тысяч заявлений — это на 890 тысяч больше, чем в прошлом году. Локомотивом комплексной перезагрузки системы СПО стал федпроект «Профессионалитет». На сегодняшний день к проекту присоединились почти 2,5 тысячи предприятий-партнеров.

В этом году форум «Технопром» собрал более 19 тысяч участников из 71 регионов России и 32 стран.