Рекламодателям

Подготовку кадров для технологического лидерства обсудили в Новосибирске

  • 30/08/2025, 10:00
Подготовку кадров для технологического лидерства обсудили в Новосибирске
Технологии развиваются очень быстро и образование должно отвечать вызовам времени

XII Международный форум «Технопром» завершился пленарным заседанием на тему «Кадры для технологического лидерства».

Как отметил модератор заседания, заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко, Новосибирская область много лет становится местом притяжения для представителей науки, образования, бизнеса, федеральных и региональных органов власти, а также иностранных гостей.

— Одна из ключевых наццелей — достижение технологического лидерства. Это амбициозная задача, ее можно обеспечить только благодаря опережающей подготовке востребованных для отраслей производства квалифицированных кадров. Для достижения технологического лидерства России нужны специалисты, умеющие создавать уникальные решения, — подчеркнул Чернышенко.

По его словам, в рамках Стратегия развития образования, которая разрабатывается по поручению президента Владимира Путина, определяется единый вектор развития образовательной системы на всех уровнях.

— Технологии развиваются стремительно, поэтому уровень школьной подготовки по естественно-научному профилю должен идти в ногу со временем, — добавил он.

Губернатор Андрей Травников высоко оценил способность системы высшего образования Новосибирской области отвечать на вызовы времени.

— Очень хороший пример адаптивности системы образования региона — это подготовка специалистов для ЦКП «СКИФ». Как только было принято решение о том, что этому проект быть на территории Новосибирской области, два наших ведущих вуза — НГТУ и НГУ — внедрили 14 образовательных программ, за три года подготовлено более 700 специалистов. Уже сегодня в проектном офисе ЦКП «СКИФ» работают 52 выпускника НГУ, научные сотрудники, и ещё 11 сотрудников — это продолжающие обучение аспиранты, — отметил глава региона.

Травников напомнил, что НГУ заботится не только о специалистах, которые будут обслуживать СКИФ, но и тех о тех, кто будет использовать его возможности в своих исследованиях. Проводится конкурс научно-исследовательских проектов — за прошедшие три года по результатам конкурса финансовую поддержку получили 98 студенческих и аспирантских инициатив. В этом году по результатам очередного конкурса будет поддержан ещё 31 проект. В прошлом году в НГТУ в подготовку специалистов для СКИФ включился ещё один факультет — автоматики и вычислительной техники – и в специальности приборостроения выделен профиль «информационно-измерительные управляющие системы в ускорителях заряженных частиц». Сегодня по этой специальности уже обучается 12 студентов.

Дмитрий Чернышенко также констатировал, что технологическое лидерство невозможно представить без профессиональных рабочих кадров. По его словам, в 2025 году 62% девятиклассников продолжат обучение в колледжах. Такие специалисты очень востребованы работодателями.

По предварительным итогам приемной кампании 2025 года в целом по России абитуриенты подали свыше 3 млн 300 тысяч заявлений — это на 890 тысяч больше, чем в прошлом году. Локомотивом комплексной перезагрузки системы СПО стал федпроект «Профессионалитет». На сегодняшний день к проекту присоединились почти 2,5 тысячи предприятий-партнеров.

В этом году форум «Технопром» собрал более 19 тысяч участников из 71 регионов России и 32 стран.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Новосибирской области, Автор фото: правительство НСО.

1 890

Рубрики : Власть Образование

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : Технопром правительство НСО власть Андрей Травников


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru

Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Александр Чиркунов, экс-директор сети «Ашан» (Новосибирск), директор по стратегическому развитию Carrefour (Армения)

Александр Чиркунов: На рынке готовой еды идет борьба между ритейлом и общепитом

Интригу в его развитие добавит роботизация доставки
Все материалы
Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Эксперт рассказала новосибирцам о правилах безопасного онлайн-шопинга
30/08/25 19:00
Бизнес Общество
В Новосибирске картофель подешевел до 22 рублей за килограмм
30/08/25 15:00
Общество Экономика
Новосибирский эксперт высказался о маркировке моторных масел с 1 сентября
30/08/25 13:00
Новосибирская предпринимательница победила в конкурсе бизнес-проектов в Москве
30/08/25 12:00
Бизнес
Новосибирские врачи оценили идею сделать все бюджетные места в медвузах целевыми
30/08/25 11:00
Власть Медицина Общество
Подготовку кадров для технологического лидерства обсудили в Новосибирске
30/08/25 10:00
Власть Образование
Ключевая ставка: что перевесит – инфляционные ожидания или спад ВВП
30/08/25 9:30
Финансы Экономика
Синоптики рассказали о погоде на 1 сентября в Новосибирске
30/08/25 9:00
Общество
Роспатент, Минэкономразвития и Новосибирская область подписали соглашение
30/08/25 8:00
Бизнес Власть Инновации
Фестиваль «ТехноАрт» стартовал в Новосибирске
29/08/25 19:30
Город Культура
Студенческие стартапы встретились с инвесторами на Технопроме
29/08/25 19:00
Бизнес Технологии
ЦКП «СКИФ» в Кольцово: вице-премьер РФ оценил ключевые этапы создания
29/08/25 18:45
Власть
Фасад аэропорта «Северный» начали ремонтировать в Новосибирске
29/08/25 18:00
Общество
Энергетики завершили замену теплосетей в центре Новосибирска
29/08/25 17:30
Бизнес Город
На «Технопроме» представили успешные проекты сибирского НОЦ
29/08/25 17:22
Власть
Новосибирцев ожидают серьезные изменения в сфере финансов с 1 сентября
29/08/25 17:00
Банки Общество Финансы
Три проекта станций второй очереди ЦКП «СКИФ» представлены на Технопроме
29/08/25 16:30
Бизнес Наука Технологии
«Не надо из этого делать шоу»: новосибирский альпинист назвал трагедию на пике Победы рядовым случаем
29/08/25 16:00
Общество
Крупная финансовая организация опубликовала данные о доходах за семь месяцев
29/08/25 15:51
Финансы
Дожди ожидают новосибирцев на предстоящих выходных
29/08/25 15:00
Общество
Популярное
В конкурсе таксистов в России в этом году участвует много женщин
29/08/25 12:30
Новосибирский гид рассказала о жизни Вольфа Мессинга в столице Сибири
22/08/25 10:00
В Ленинском районе Новосибирска в садовом обществе погибли собаки
20/08/25 14:00
Новосибирский священник рассказал историю и традиции Медового Спаса
12/08/25 18:00
Календарь лунных фаз для любителей комнатных растений на август 2025
31/07/25 10:07
Новосибирская дачница нашла на своем участке семейство цокоров
30/07/25 19:15
Новости компаний
Вклад «Ключевой плюс» Уралсиба – в Топ-10 лучших вкладов с плавающей ставкой
28/08/25 10:45
Банк Уралсиб в Новосибирске стал участником экологической акции
27/08/25 10:43
Новосибирские энергетики ведут масштабную реконструкцию электросетей в Оби
25/08/25 11:25
Банк Уралсиб в Новосибирске помог в подготовке отряда военно-исторической экспедиции
25/08/25 9:10
Энергетики обеспечивают сохранность ВОЛС в рамках договоров с провайдерами
22/08/25 10:50
Уралсиб и Билайн запустили проект по идентификации иностранцев для подключения к мобильной связи
20/08/25 9:15

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Август 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять