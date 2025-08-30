Новосибирские врачи оценили идею сделать все бюджетные места в медвузах целевыми

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, разработанный Минздравом, предполагающий перевод всех бюджетных мест в медицинских вузах и колледжах на целевой прием. Согласно данной инициативе, каждый студент, поступающий на бюджет, будет обязан заключить договор с будущим работодателем — как правило, с региональным министерством здравоохранения или конкретным медицинским учреждением. В случае нарушения условий договора (например, отказа от отработки) студенту придется выплатить компенсацию, включающую фактические затраты на обучение и штрафные санкции. После окончания вуза выпускники должны будут отработать три года в государственном или муниципальном медучреждении в рамках программы госгарантий.

Основная цель нового законопроекта — борьба с дефицитом кадров в системе здравоохранения, особенно в первичном звене и в регионах. Планируется, что нововведения вступят в силу с 1 марта 2026 года. Infopro54 опросил руководителей государственных медицинских учреждений и частных медицинских центров и выяснил, что инициатива вызвала неоднозначную реакцию. С одной стороны, она рассматривается как инструмент решения кадрового кризиса и гарантия трудоустройства для выпускников. С другой стороны, критики указывают на риски снижения привлекательности медицинского образования из-за жестких обязательств и потенциального ограничения свободы выбора места работы. Редакция публикует два характерных комментария, которые отражают разные позиции.

— Я в принципе за такой подход, когда все бюджетные места становятся целевыми. Но с одной важной оговоркой. Я считаю, что одновременно с этим нововведением должен появиться и социальный пакет для выпускников медицинских вузов. По подобию решений, которые действуют в отношении наших военных, полицейский, которые государство гарантирует социальный пакет. Такая мера должна работать для тех, кто работает в государственных учреждениях. Не для тех, кто выполняет какой-нибудь один вид помощи в программе ОМС и лишь формально является ее участником. А именно для сотрудников государственных больниц, поликлиник, служб скорой помощи это должно работать. Специалистам, которые туда приходят работать после вуза должны быть обеспечены гарантии и со стороны работодателя. Так же я считаю, что у выпускников, которые станут целевиками, должна быть, возможность влиять на распределение. То есть рейтинговое распределение должно быть в зависимости от того, как человек учился. Те, кто учился на отлично, должны иметь право первоочередного выбора места работы. Это все концептуальные вопросы, которые в связи с инициативой надо обсуждать, — сказал в беседе с журналистом Infopro54 главный врач городской клинической поликлиники №1, председатель Новосибирской областной ассоциации врачей Сергей Дорофеев.

Что касается частных медицинских центров, то их нововведения фактически тоже коснется. Сейчас многие из них берут на работу выпускников медвузов, некоторые организуют ординатуру. Представители сектора коммерческой медицины осторожно комментируют инициативу Минздрава, но дают понять, что выступают за возможность выбора для будущих врачей.

— Эта инициатива требует очень тщательного обсуждения. Мне кажется, что такое подход сильно формализует процесс. Молодому человеку задолго до получения профессии, диплома надо найти себе работодателя. Допускаю, что такая мера придет к снижению качества студентов. Потому что, кто-то, имея контракт на руках, пройдет, а кто-то, возможно более талантливый, но не имеющий контракт не попадает в институт. А по большому счету, мне кажется, это не приведет к улучшению ситуации с дефицитом кадров в отрасли, по той простой причине, что не входные условия определяют дальнейшую жизнь. Важно, чтобы у врача была возможность потом работать в таких условиях, которые оправдывают все вот эти усилия, потраченные на образование. Только создание хороших условий для работы и для развития позволит выпускникам концентрироваться именно на профессии медицинского работника, а не уходить в другие сферы, как это вот сейчас, к сожалению, происходит, — говорит руководитель комитета по здравоохранению НОО «ОПОРА РОССИИ», генеральный директор сети многопрофильных клиник «Смитра» Пётр Смиренко.

Эксперты сходятся во мнении, что проблема кадрового дефицита в здравоохранении требует комплексных решений, включая улучшение условий труда, развитие программы целевой подготовки и усиление профориентационной работы со школьниками. Согласно официальным данным, сейчас порядка 30% выпускников медвузов, которые обучались на бюджетной основе, не идут работать в медицину.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирской области не хватает 3,6 тысячи врачей.