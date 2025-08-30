Ключевая ставка: что перевесит – инфляционные ожидания или спад ВВП

Согласно заявлению первого заместителя председателя ВТБ Дмитрия Пьянова, 12 сентября Центробанк будет рассматривать два возможных варианта уменьшения ключевой ставки: на 100 или на 200 базисных пунктов. Он отметил, что существует множество аргументов в поддержку каждой из этих стратегий.

Пьянов подчеркнул, что более консервативный подход оправдан текущими темпами роста базовых инфляционных показателей, которые превышают целевые значения. Инфляционные ожидания незначительно увеличились и еще не отреагировали на замедление инфляции, демонстрируя отклонение от периода 2017-2019 годов. Кроме того, сохраняется некоторая неясность в отношении размера дефицита федерального бюджета, а также наблюдается ускорение корпоративного кредитования в июле, что отражается в динамике денежной массы.

В качестве контраргумента против осторожного снижения ставки выступает динамика ВВП во втором квартале, составившая 1,1% против прогнозируемых 1,8%. Этот показатель приближается к нижней границе прогнозируемого Центробанком диапазона в 1-2%.

По мнению Пьянова, хотя доводов в пользу умеренного снижения ставки больше, аргумент о слабой динамике ВВП является более весомым. Он подчеркнул важность стимулирования экономики и признался, что затрудняется сделать выбор между этими двумя вариантами. На текущий момент ключевая ставка составляет 18%, и данное значение было установлено на июльском заседании Банка России.