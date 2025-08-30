Рекламодателям

Ключевая ставка: что перевесит – инфляционные ожидания или спад ВВП

  • 30/08/2025, 09:30
Ключевая ставка: что перевесит – инфляционные ожидания или спад ВВП
На текущий момент она составляет 18%

Согласно заявлению первого заместителя председателя ВТБ Дмитрия Пьянова, 12 сентября Центробанк будет рассматривать два возможных варианта уменьшения ключевой ставки: на 100 или на 200 базисных пунктов. Он отметил, что существует множество аргументов в поддержку каждой из этих стратегий.

Пьянов подчеркнул, что более консервативный подход оправдан текущими темпами роста базовых инфляционных показателей, которые превышают целевые значения. Инфляционные ожидания незначительно увеличились и еще не отреагировали на замедление инфляции, демонстрируя отклонение от периода 2017-2019 годов. Кроме того, сохраняется некоторая неясность в отношении размера дефицита федерального бюджета, а также наблюдается ускорение корпоративного кредитования в июле, что отражается в динамике денежной массы.

В качестве контраргумента против осторожного снижения ставки выступает динамика ВВП во втором квартале, составившая 1,1% против прогнозируемых 1,8%. Этот показатель приближается к нижней границе прогнозируемого Центробанком диапазона в 1-2%.

По мнению Пьянова, хотя доводов в пользу умеренного снижения ставки больше, аргумент о слабой динамике ВВП является более весомым. Он подчеркнул важность стимулирования экономики и признался, что затрудняется сделать выбор между этими двумя вариантами. На текущий момент ключевая ставка составляет 18%, и данное значение было установлено на июльском заседании Банка России.

Фото: freepik.com/Автор: freepik 

662

Рубрики : Экономика Финансы

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : Экономика финансы ключевая ставка ВТБ


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru

Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Александр Чиркунов, экс-директор сети «Ашан» (Новосибирск), директор по стратегическому развитию Carrefour (Армения)

Александр Чиркунов: На рынке готовой еды идет борьба между ритейлом и общепитом

Интригу в его развитие добавит роботизация доставки
Все материалы
Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Ключевая ставка: что перевесит – инфляционные ожидания или спад ВВП
30/08/25 9:30
Финансы Экономика
Синоптики рассказали о погоде на 1 сентября в Новосибирске
30/08/25 9:00
Общество
Студенческие стартапы встретились с инвесторами на Технопроме
29/08/25 19:00
Бизнес Технологии
ЦКП «СКИФ» в Кольцово: вице-премьер РФ оценил ключевые этапы создания
29/08/25 18:45
Власть
Фасад аэропорта «Северный» начали ремонтировать в Новосибирске
29/08/25 18:00
Общество
Энергетики завершили замену теплосетей в центре Новосибирска
29/08/25 17:30
Бизнес Город
На «Технопроме» представили успешные проекты сибирского НОЦ
29/08/25 17:22
Власть
Новосибирцев ожидают серьезные изменения в сфере финансов с 1 сентября
29/08/25 17:00
Банки Общество Финансы
Три проекта станций второй очереди ЦКП «СКИФ» представлены на Технопроме
29/08/25 16:30
Бизнес Наука Технологии
«Не надо из этого делать шоу»: новосибирский альпинист назвал трагедию на пике Победы рядовым случаем
29/08/25 16:00
Общество
Крупная финансовая организация опубликовала данные о доходах за семь месяцев
29/08/25 15:51
Финансы
Дожди ожидают новосибирцев на предстоящих выходных
29/08/25 15:00
Общество
Новосибирских предпринимателей предлагают обязать доплачивать работникам за стаж
29/08/25 14:00
Бизнес Власть ПроБизнес
Вице-премьер России Чернышенко открыл корпус поточных аудиторий НГУ
29/08/25 13:30
Власть Наука Образование
Андрей Белевцев: ИИ изменил подход в разработке технологических решений во всем мире
29/08/25 13:27
Бизнес
С 1 сентября в Новосибирске вступает в силу ряд новшеств в сфере недвижимости
29/08/25 13:00
Недвижимость Общество
Телекоммуникационное оборудование обновили в Калининском районе Новосибирска
29/08/25 12:45
Технологии
В Новосибирске упали продажи машиномест в новостройках
29/08/25 12:00
Бизнес Недвижимость
В Новосибирскую область ввезли более 400 тонн цветов
29/08/25 11:30
Бизнес ВЭД
Вузы и бизнес в Новосибирске обсудили, как готовить инженерный спецназ
29/08/25 11:00
Бизнес Образование Технологии
Популярное
В конкурсе таксистов в России в этом году участвует много женщин
29/08/25 12:30
Новосибирский гид рассказала о жизни Вольфа Мессинга в столице Сибири
22/08/25 10:00
В Ленинском районе Новосибирска в садовом обществе погибли собаки
20/08/25 14:00
Новосибирский священник рассказал историю и традиции Медового Спаса
12/08/25 18:00
Календарь лунных фаз для любителей комнатных растений на август 2025
31/07/25 10:07
Новосибирская дачница нашла на своем участке семейство цокоров
30/07/25 19:15
Новости компаний
Вклад «Ключевой плюс» Уралсиба – в Топ-10 лучших вкладов с плавающей ставкой
28/08/25 10:45
Банк Уралсиб в Новосибирске стал участником экологической акции
27/08/25 10:43
Новосибирские энергетики ведут масштабную реконструкцию электросетей в Оби
25/08/25 11:25
Банк Уралсиб в Новосибирске помог в подготовке отряда военно-исторической экспедиции
25/08/25 9:10
Энергетики обеспечивают сохранность ВОЛС в рамках договоров с провайдерами
22/08/25 10:50
Уралсиб и Билайн запустили проект по идентификации иностранцев для подключения к мобильной связи
20/08/25 9:15

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Август 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять