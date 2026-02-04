Подрядчик сэкономил на замене пожарной сигнализации в школах

В отношении новосибирского предпринимателя, специализирующегося на выполнении работ по замене (модернизации) автоматической пожарной сигнализации и системы пожарного мониторинга, возбуждено уголовное дело. По информации редакции, речь идет об ООО «Предприятие противопожарных работ».

Как сообщила областная прокуратура, предприниматель обвиняется в совершении 5 преступлений по статье «мошенничество».

По версии следствия, бизнесмен заключил договоры на модернизацию пожарной сигнализации с 13 образовательными организациями Карасукского муниципального округа и 1 — Краснозерского района. Работы были выполнены не в полном объеме, а часть материалов заменены на более дешевые. Заказчики приняли эти работы и произвели оплату.

Материальный ущерб бюджету двух районов следствие оценило в 13,5 млн рублей.

Преступление выявлено оперативниками УФСБ России по Новосибирской области. Уголовное дело направлено в Карасукский районный суд.

