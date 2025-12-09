Педагогический колледж имени Макаренко вспыхнул в Новосибирске

В социальных сетях новосибирцы сообщают о крупном пожаре по адресу улица Линейная, 223. В здании располагается Педагогический колледж №1 имени А.С. Макаренко.

Со слов очевидцев, третий этаж колледжа окутан дымом. К месту происшествия стягиваются пожарные расчёты.

По данным МЧС региона, пожар вспыхнул в кабинете на третьем этаже и перекинулся на крышу.

Для борьбы с огнём привлечены высотные пожарные машины и увеличено число спасателей. На месте создан штаб пожаротушения.

В учебном заведении прошла эвакуация. Из здания выведено 670 человек. По данным администрации, внутри здания никого нет. В борьбе с огнём задействованы 67 спасателей и 17 единиц техники.

— На месте развернут штаб пожаротушения. Причины возгорания устанавливаются. После всесторонней оценки ущерба будет принято решение о дальнейшей организации учебного процесса, — сообщил в телеграм-канале губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Предварительно, площадь пожара составляет 700 квадратных метров, уточнили в МЧС. Тушение осложняется конструктивными особенностями здания 1937 года постройки, перекрытия деревянные, пустотные.

Напомним, что с 1 по 7 декабря в Новосибирске зафиксировали 36 пожаров, сообщили в управлении мэрии по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

В одном из пожаров в частном доме погиб человек, ещё один получил травмы.

По жилым домам произошло 18 возгораний. Из них:

в многоквартирных домах — 5,

в индивидуальных домах — 5,

в дачных и садовых обществах — 4,

в банях, гаражах и надворных постройках — 4.

Кроме того, в нежилых зданиях зафиксировали 8 пожаров, 4 — на транспорте, ещё 6 — на прочих объектах.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске на пожаре в деревянном бараке погибли четыре человека.