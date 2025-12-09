Педагогический колледж имени Макаренко вспыхнул в Новосибирске

В социальных сетях новосибирцы сообщают о крупном пожаре по адресу улица Линейная, 223. В здании располагается Педагогический колледж №1 имени А.С. Макаренко.
Со слов очевидцев, третий этаж колледжа окутан дымом. К месту происшествия стягиваются пожарные расчёты.
По данным МЧС региона, пожар вспыхнул в кабинете на третьем этаже и перекинулся на крышу.
Для борьбы с огнём привлечены высотные пожарные машины и увеличено число спасателей. На месте создан штаб пожаротушения.
В учебном заведении прошла эвакуация. Из здания выведено 670 человек. По данным администрации, внутри здания никого нет. В борьбе с огнём задействованы 67 спасателей и 17 единиц техники.
— На месте развернут штаб пожаротушения. Причины возгорания устанавливаются. После всесторонней оценки ущерба будет принято решение о дальнейшей организации учебного процесса, — сообщил в телеграм-канале губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
Предварительно, площадь пожара составляет 700 квадратных метров, уточнили в МЧС. Тушение осложняется конструктивными особенностями здания 1937 года постройки, перекрытия деревянные, пустотные.
Напомним, что с 1 по 7 декабря в Новосибирске зафиксировали 36 пожаров, сообщили в управлении мэрии по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.
В одном из пожаров в частном доме погиб человек, ещё один получил травмы.
По жилым домам произошло 18 возгораний. Из них:
Кроме того, в нежилых зданиях зафиксировали 8 пожаров, 4 — на транспорте, ещё 6 — на прочих объектах.
Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске на пожаре в деревянном бараке погибли четыре человека.
Источник фото: ГУ МЧС по Новосибирской области
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru