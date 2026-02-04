Поиск здесь...
Общество

Союз охраны птиц России призвал новосибирцев не поддерживать бизнес на совах

Автор: Мария Гарифуллина

Дата:

Совы в последние несколько лет стали ходовым товаром. В большинстве случаев торговля нелегальна

В центре Новосибирска снова появились люди, которые предлагают за деньги сфотографироваться с живыми совами. Ранее они вели свой бизнес на улице Ленина и на набережной. Этой зимой они стали часто приходить к театрам ко времени окончания детских спектаклей.

На фотографии, сделанной журналистом Infopro54 рядом с оперным театром, видно двух молодых людей, держащих сов. Одна из них — это длиннохвостая неясыть. Видовую принадлежность другой птицы точно определить не представляется возможным, потому что ее не очень хорошо видно. Владельцы сов действовали по стандартной схеме: разрешали детям и взрослым их трогать, сажать к себе на руку и фотографироваться. После этого требовали заплатить за фото.

Владельцы сов

Такой бизнес на совах появился в Новосибирске несколько лет назад. Надзорные ведомства в комментариях СМИ не раз говорили, что в подобной деятельности усматривается нарушение ряда законов и нормативных актов, которые касаются как экономической деятельности, так и благополучия людей и животных. Но на совах продолжают зарабатывать.

— Птицы у этих ребят, которые сейчас орудуют в центре Новосибирска, в жутком состоянии. Там просто сразу видно: хвосты сосульками, птицы взъерошенные и несчастные. О хорошем состоянии говорить не приходится. Работа с птицами на улице — жуткий стресс для них. И вот это спокойствие птиц говорит не о том, что они ручные и им тут нормально. Просто птица в такой ситуации настолько в угнетенном состоянии, настолько у нее психика поломана, что она сидит и не дергается. Даже если в общем здорова. Но и за здоровьем птиц такие «предприниматели» обычно не следят. Для них это просто средство наживы, совы у них обычно долго не живут. Если дело прибыльное, то когда сова погибнет, на ее место быстро найдут другую, — рассказала Infopro54 орнитолог, председатель Новосибирского отделения Союза охраны птиц России Елена Шнайдер.

В Новосибирске, даже в случаях, когда наблюдатели были уверены в том, что птицы находятся в плачевном состоянии и им нужна помощь, призвать их владельцев к ответственности не получалось. Тем не менее считают орнитологи, к бизнесу на совах надо привлекать внимание правоохранительных органов.

— Бороться с такими дельцами через статью о жестоком обращении с животными практически невозможно. К сожалению, она не работает и никому не интересна. В том числе потому, что если обыватель укажет на плохое состояние птицы, это не будет считаться аргументом: без экспертизы это трудно доказать. Тут надо подходить по-другому. Нужно писать в полицию жалобы на этих ребят по другим основаниям. Три типа жалобы будут реально работать: они взяли у меня деньги и не дали чек; они не дали справку о том, что птица здорова; и они отказались предоставлять справку, что птица ручная. Здесь правоохранительные органы уже смогут принять меры, — говорит Елена Шнайдер.

Есть еще одно направление бизнеса на совах. В интернете можно найти большое количество объявлений о продаже разных видов из отряда совообразных, в том числе краснокнижных филинов и ушастых сов (скриншоты есть в распоряжении редакции). Продавцы из разных регионов указывают, что птицы ручные, из питомника или домашнего разведения. Орнитологи объясняют, что верить этому нельзя. Абсолютное большинство продаваемых птиц взяты из дикой природы.

— В основном это выкраденные птицы из природы. Если же это питомник, то у них обычно есть сайт, есть о них информация, и продают они хищных птиц, которые легче содержать, чем тех же неясытей. Неясытей никто не разводит в питомниках. Это птицы из природы: иногда специально, целенаправленно изъятые, например, слетки; иногда это птицы, которые были найдены травмированными. У нас был случай, когда к нам в Центр реабилитации звонила женщина, чтобы узнать, куда везти сову, которой нужна помощь, а ее муж в это время уже выставлял птицу на сайте объявлений. Мы с волонтерами в течение нескольких лет направляли жалобы по поводу таких объявлений на сайтах, и в конце концов они полностью забанили объявления о продаже диких животных. Сейчас появились новые ресурсы, где публикуется такая информация, и это, конечно, проблема. Людям, которые решаются на покупку совы, скорее всего, придется участвовать в нелегальных схемах. Всем надо это понимать и не «кормить» черный рынок, — объясняет Елена Шнайдер.

В 2018 году в России был принят закон об обращении с животными, в том числе регламентирующий работу контактных зоопарков и содержание животных частными лицами. После этого предложений провести фотосессии со львами, леопардами и т.д. стало меньше. И количество объявлений о продаже диких животных в открытом доступе тоже уменьшилось. Совы, пожалуй, остались печальным исключением: их по-прежнему активно продают и эксплуатируют. Одна из основных причин — популярность книг и фильмов о Гарри Поттере. Многие поклонники поттерианы хотят себе сову в качестве питомца и готовы платить довольно большие деньги, не задумываясь о правовой стороне дела.

Ранее редакция рассказывала, чем вирусологи объясняют увеличение случаев бешенства в Новосибирской области.

 

Фотографии Infopro54

Рубрики : Общество

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : совы в Новосибирске дикие животные

