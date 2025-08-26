Замена тепломагистрали на набережной Новосибирска улучшит теплоснабжение 130 домов

В связи с проведением работ временно закрыт спуск по лестнице у остановки «Речной вокзал». Пешеходам рекомендуется использовать лестницу, расположенную напротив центральной сцены. На период реконструкции подача тепла будет осуществляется я по резервной схеме.

Новая теплосеть заменит старую — 1964 года постройки, рассказали в ООО «Новосибирская теплосетевая компания» (НТСК, входит в группу компаний СГК).

По словам Павла Журниста, ведущего инженера отдела реализации инвестиционных проектов НТСК, проведение работ на оживленной набережной создает временные затруднения для жителей и гостей города, однако, их выполнение является необходимым.

За последние пять лет на данном участке теплосети было зафиксировано 14 повреждений. К данной теплотрассе подключены 134 многоквартирных дома, а также социальные объекты: 11 детских садов, 5 медицинских учреждений и 92 объекта иного назначения.

В рамках проекта подрядная организация заменит 340 м теплосети в однотрубном исчислении и диаметром 700 мм. В предыдущем году уже было обновлено 180 метров теплосети на указанной улице. В настоящее время выполнены земляные работы, демонтированы плиты канала и производится монтаж временной схемы теплоснабжения. После завершения этих этапов подрядчик приступит к демонтажу старого трубопровода.

Планируется, что замена теплосети будет завершена до конца сентября, после чего будет выполнено временное благоустройство территории во временном зимнем варианте.