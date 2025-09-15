Поэтапный разворот системы отопления в НСО начнётся с 17 сентября

Общая готовность Новосибирской области, по состоянию на 15 сентября, к отопительному периоду составляет 97%. В Новосибирске запуск системы теплоснабжения намечен на 17 сентября, а полный ввод в эксплуатацию, включая подключение всех социальных объектов и жилых зданий, планируется к 30 сентября.

Губернатор Андрей Травников в ходе оперативного совещания акцентировал внимание глав муниципалитетов на завершении оставшихся ремонтных работ и оформлении необходимой документации для получения паспортов готовности. Он выразил надежду на сокращение числа муниципалитетов, не успевающих получить документы в срок, и пожелал всем участникам процесса безаварийной работы в осенне-зимний период.

Исполняющий обязанности министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Евгений Назаров представил губернатору доклад о ходе подготовки к отопительному сезону.

Согласно данным мониторинга Минэнерго России от 1 сентября 2025 года, организации электроэнергетики Новосибирской области признаны готовыми к работе.

Евгений Назаров уточнил, что к 15 сентября подготовлено 47,1 млн кв. м жилищного фонда (96% от плана), 1092 котельных (99%), 3784 км тепловых сетей (97%) и 10250 км водопроводных сетей (95%). Текущие запасы угля составляют 138 тысяч тонн (113% от норматива) на коммунальных котельных и 1,56 млн тонн (102%) на ТЭЦ Новосибирска.

Правительство региона выделило 2,05 млрд рублей на подготовку объектов коммунального хозяйства к отопительному сезону, формирование запасов топлива и погашение кредиторской задолженности, из которых уже перечислено 1,59 млрд рублей. Дополнительно предусмотрено 513,5 млн рублей на подготовку к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов.

В течение августа 2025 года были проведены проверки теплоснабжающих организаций в десяти муниципалитетах, где в прошлом отопительном периоде возникали аварии.

В межотопительный период в 70 муниципалитетах прошли тренировки по ликвидации аварийных ситуаций.

На данный момент СГК проводит ремонт 42 участков тепловых сетей в Новосибирске, заменив 50 км сетей из запланированных 55 км.

Министерство оценивает текущую подготовку к отопительному периоду как удовлетворительную. Новосибирская область, в целом, готова к началу отопительного сезона. Однако для стабильной работы в ближайшие недели необходимо завершить ремонтные работы и сформировать аварийный запас материально-технических ресурсов.

Начиная с 16 сентября комиссия Сибирского управления Ростехнадзора приступит к оценке готовности 80 муниципальных образований Новосибирской области.