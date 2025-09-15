Выплаты по алиментам в Новосибирской области превысили 1 миллиард рублей

За 8 месяцев 2025 года подразделения Главного управления ФССП по Новосибирской области рассмотрели 25 113 исполнительных производств о взыскании алиментов. Это на 176 дел больше, чем за аналогичный период прошлого года (24 937).

— В связи с применением комплексных мер принудительного исполнения Главным управлением обеспечен существенный рост взысканной суммы задолженности по алиментам. За 8 месяцев 2025 года взыскано 1 225 миллионов рублей, что на 278 миллионов больше, чем за 8 месяцев 2024 года — 947 миллионов, — говорится в сообщении ГУ ФССП по Новосибирской области.

Стоит отметить, что в России в целом количество исполнительных производств по делам о злостных неплательщиках алиментов снижается. О этом сообщали в Федеральной службе судебных приставов (ФССП) изданию «Коммерсант». За семь месяцев этого года ведомство взыскало с должников 54,9 миллиарда рублей. В ФССП считают, что это результат ужесточения законов и создания публичного реестра должников.

Напомним, с 25 мая во всех регионах России, включая Новосибирскую область, начал действовать единый реестр должников по алиментам. Изменения внесены Федеральным законом от 29 мая 2024 года.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские семьи с детьми начнут получать новые выплаты с 2026 года. При этом у получателей не должно быть долгов по алиментам.