В России ужесточат контроль за расследованием причин аварий на водосетях

Правительство России внесло на рассмотрение Госдумы законопроект, согласно которому предложено расширить его полномочия в сфере расследования аварий при водоснабжении и водоотведении. Изменения планируется внести в закон «О водоснабжении и водоотведении».

Законопроект предполагает, что правительство будет утверждать правила расследования аварий на сетях водоснабжения и водоотведения, а также участвовать в процессе расследования. На сегодняшний день расследованием аварий занимаются Ростехнадзор и местные органы власти.

В правительстве уверены, что расширение полномочий позволит минимизировать риски некорректного определения причин возникновения и развития аварий, а также избежать неправильного прогноза возникновения подобных аварий в будущем.

В пояснительной записке к документу подчеркивается, что принятие поправок не создаст дополнительной финансовой нагрузки на ресурсоснабжающие организации, а значит не приведет к росту тарифов на воду и водоотведение для граждан и бизнеса.

Головным исполнителем назначен Минстрой РФ, соисполнителями — ФАС России, Минэкономразвития России, и ФСБ России.

Если законопроект будет одобрен, он вступит в силу с 1 января 2026 года.

Напомним, с 1 июля 2025 года в Новосибирской области изменились тарифы на коммунальные услуги. Коммунальные платежи выросли на 13,5%. В Новосибирске холодная вода, газ и водоотведение подорожали на 11,9%, горячая вода — на 12,1%, электроэнергия и отопление — на 12,6%, а вывоз ТКО — на 5,7%. Например, кубометр холодной воды подорожает до 29,3 рубля, а водоотведение — до 23,75 рубля.

Позже стало известно, что УФАС по Новосибирской области в ходе проверки выявила экономически необоснованные расходы в размере 2,7 млрд рублей в сферах электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также обращения с твердыми коммунальными отходами.

В результате исключения необоснованных средств с 1 июля 2025 года для всех категорий потребителей тарифы снизились: на 4,09 % в сфере водоснабжения и водоотведения и от 3,22 % до 13,34 % в сфере теплоснабжения.

