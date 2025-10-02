Новосибирские автомобилисты не доверяют перекупщикам в выборе подержанных авто

Автомобильный сайт Дром провел опрос среди автолюбителей Новосибирской области. 60% респондентов предпочитают не покупать подержанные машины у перекупщиков. 35% ищут предложения только от собственников, а 25% хотели бы купить автомобиль у владельца.

За 13 лет доля тех, кто готов покупать подержанные машины у перекупов, сократилась с 31% до 25%. При этом 2,5% водителей не покупают машины с пробегом, а доля автолюбителей, предпочитающих новые автомобили, выросла с 4% до 5%. Участники опроса считают важными только цену и состояние машины, а история перепродаж и личность продавца их не интересуют.

В комментариях водители делились негативным опытом покупки автомобилей у перекупщиков. Они рассказывали о случаях скрутки пробега и заливки монтажной пены в пороги. Некоторые даже утверждали, что любой продавец машины — это перекупщик.

— У меня знакомый перекуп занимается машинами с аукционов Японии, всегда старается купить авто в хорошем состоянии, чтобы не висеть с ними. Думаю, перекупы бывают разные, кто-то занимается хорошими авто, а кто-то покупает плохие за копейки, — делится своим опытом водитель из Новосибирска. С его мнением согласилось почти 150 посетителей сайта.

Автолюбитель возражает: многое зависит от того, как ухаживать за машиной.

Большинство собственников в случае поломки делают все по колхозному «лишь бы подешевле», и тем самым авто теряет весь ресурс и начинает сыпаться, после этого машина идёт на продажу. Перекупов же до сих пор ненавидят, поскольку раньше было много недобросовестных. У современных перекупов авто можно найти в более лучшем состоянии.

Автолюбители часто сходятся во мнении, что многое зависит от конкретных обстоятельств.

— Важно понимать, какая машина, за какие деньги и для чего приобретается. В одном случае неважно, кто продает: перекупщик или владелец. Но иногда лучше переплатить и купить автомобиль без пробега по России, оформив его сразу на себя. А иногда лучше взять абсолютно новую машину, — делится своим мнением один из посетителей сайта.

Всероссийский опрос, проведенный с 7 по 14 июля 2025 года среди пользователей сайта Дром, охватил более 11 тысяч человек.

