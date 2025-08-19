Новосибирцы установили более 50 тыс запретов на регистрацию сделок

С начала 2025 года в Управление Росреестра по Новосибирской области поступило более 10 тысяч заявлений о запрете регистрации сделок без личного присутствия собственника. Это рекордный показатель за всю историю предоставления услуги в регионе.

С момента введения услуги, направленной на борьбу с мошенничеством в сфере недвижимости в 2013 году, ею воспользовались более 50 тысяч жителей Новосибирска.

Руководитель Управления Росреестра по Новосибирской области Светлана Рягузова сообщила, что жители региона активно защищают свою недвижимость. За последние три года число заявлений о запрете регистрации сделок без личного присутствия собственника выросло в пять раз. Это говорит о том, что новосибирцы проявляют интерес к защите своих прав на имущество.

— При поступлении соответствующего заявления в Едином государственном реестре недвижимости устанавливается особая отметка, которая не позволит зарегистрировать сделку, если в ее процедуре не участвует сам собственник объекта. Данная мера защищает владельцев недвижимости от мошеннических действий и дальнейших длительных судебных разбирательств, — сообщил эксперт.

Чтобы в ЕГРН появилась запись о том, что переход, прекращение, ограничение права или обременение недвижимости возможны только с личного участия собственника или его представителя, нужно подать заявление. Это можно сделать онлайн через сайт Росреестра, портал Госуслуг или лично в МФЦ.

Напомним, сегодня не редки случаи, когда мошенники взламывают личные кабинеты граждан на Госуслугах и от их имени могут брать кредиты, либо совершать сделки с недвижимостью. Запрет позволяет защитить имущество граждан.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцы направили в ЦБ около двух тысяч жалоб на банки. Самой распространенной причиной обращений была блокировка счетов, банковских карт и операций.