Рекламодателям

Новосибирцы установили более 50 тыс запретов на регистрацию сделок

  • 19/08/2025, 16:00
Автор: Артем Рязанов
Новосибирцы установили более 50 тыс запретов на регистрацию сделок
Жители региона стали активнее защищать свое имущество

С начала 2025 года в Управление Росреестра по Новосибирской области поступило более 10 тысяч заявлений о запрете регистрации сделок без личного присутствия собственника. Это рекордный показатель за всю историю предоставления услуги в регионе.

С момента введения услуги, направленной на борьбу с мошенничеством в сфере недвижимости в 2013 году, ею воспользовались более 50 тысяч жителей Новосибирска.

Руководитель Управления Росреестра по Новосибирской области Светлана Рягузова сообщила, что жители региона активно защищают свою недвижимость. За последние три года число заявлений о запрете регистрации сделок без личного присутствия собственника выросло в пять раз. Это говорит о том, что новосибирцы проявляют интерес к защите своих прав на имущество.

— При поступлении соответствующего заявления в Едином государственном реестре недвижимости устанавливается особая отметка, которая не позволит зарегистрировать сделку, если в ее процедуре не участвует сам собственник объекта. Данная мера защищает владельцев недвижимости от мошеннических действий и дальнейших длительных судебных   разбирательств, — сообщил эксперт.

Чтобы в ЕГРН появилась запись о том, что переход, прекращение, ограничение права или обременение недвижимости возможны только с личного участия собственника или его представителя, нужно подать заявление. Это можно сделать онлайн через сайт Росреестра, портал Госуслуг или лично в МФЦ.

Напомним, сегодня не редки случаи, когда мошенники взламывают личные кабинеты граждан на Госуслугах и от их имени могут брать кредиты, либо совершать сделки с недвижимостью. Запрет позволяет  защитить имущество граждан.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцы направили в ЦБ около двух тысяч жалоб на банки. Самой распространенной причиной обращений была блокировка счетов, банковских карт и операций.

Источник фото:  нейросеть Шедеврум

8 221

Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : сделка запрет


1
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru

Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Наталья Голубева: Забота о детях и молодежи — это вклад в наше общее будущее

Наталья Голубева: Забота о детях и молодежи — это вклад в наше общее будущее

В этом году банк расширил портфель проектов, нацеленных на поддержку и воспитание молодого поколения
Все материалы
Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
С новосибирского завода вынесли шесть тонн металлолома
21/08/25 18:30
Общество Право&Порядок
В Новосибирск ежегодно приезжают на экскурсии около десяти тысяч школьников
21/08/25 18:00
Бизнес Образование Туризм
«Сибирь – территория мужества»: Новосибирская область укрепляет патриотическое воспитание
21/08/25 17:40
Власть
На рынке труда Новосибирской области работают 58 тысяч мигрантов
21/08/25 17:00
Общество
Мэрия Новосибирска отказалась от банной концессии
21/08/25 16:00
Бизнес Власть
Сибирские производители экспортировали соусы на миллиард рублей
21/08/25 15:00
Бизнес ВЭД Промышленность
На Бугринском мосту в Новосибирске за сутки выписали 900 штрафов «за скорость»
21/08/25 14:30
Общество
Билайн и Кибердом будут совместно развивать цифровую грамотность малого и среднего бизнеса
21/08/25 14:10
Бизнес
В Новосибирской области изъяли почти две тонны молочной продукции
21/08/25 14:00
Бизнес Общество Право&Порядок
Более 4,2 млн квадратных метров жилья строится в Сибири при поддержке Сбера
21/08/25 13:13
Финансы
Эксперты Новосибирского педуниверситета раскритиковали «домашние задания»
21/08/25 13:00
Образование Общество
Мотоциклы и мопеды предлагают пустить на выделенные полосы в Новосибирске
21/08/25 12:00
Почти 150 детей отправили из лагеря под Новосибирском по домам
21/08/25 11:15
Бизнес Общество
Мэрия Новосибирска решила через суд взыскать с «Дискуса» долги за аренду земли
21/08/25 11:00
Бизнес Власть Общество Право&Порядок
Суд разрешил расторгнуть одну мусорную концессию в Новосибирске
21/08/25 10:00
Бизнес Власть
В Новосибирске растет спрос на спорттовары для домашних тренировок
21/08/25 9:00
Бизнес Спорт
В Новосибирске на продажу выставили помещения муниципальных аптек
20/08/25 19:00
Бизнес Власть
Из-за угрозы опасной инфекции в Новосибирской области изъяли почти 500 свиней
20/08/25 18:30
Агропром Право&Порядок Экобезопасность
Исследователь рассказал, где в Новосибирской области видны следы древнего моря
20/08/25 18:00
История Общество Стиль жизни
Первый форум «Сибирь покоряет: инвестиции в бизнес региона на рынках капитала» состоится в Новосибирске
20/08/25 17:14
Бизнес
Популярное
В Ленинском районе Новосибирска в садовом обществе погибли собаки
20/08/25 14:00
Новосибирский священник рассказал историю и традиции Медового Спаса
12/08/25 18:00
Календарь лунных фаз для любителей комнатных растений на август 2025
31/07/25 10:07
Новосибирская дачница нашла на своем участке семейство цокоров
30/07/25 19:15
Агроном Шубина рассказала, какие работы следует провести дачникам в конце июля
25/07/25 15:00
Новосибирцам рассказали, как часто бывают сбои интернета в аптеках
24/07/25 17:00
Новости компаний
Уралсиб и Билайн запустили проект по идентификации иностранцев для подключения к мобильной связи
20/08/25 9:15
Рейтинг привлекательности работодателя Банка Уралсиб подтвержден на уровне А.hr
19/08/25 10:12
Анастасия Агафонова вошла в Топ-3 рейтинга руководителей подразделений premium banking
15/08/25 9:18
Новосибирские энергетики зафиксировали самовольные подвесы еще на 770 опорах ЛЭП
13/08/25 10:45
Банк Уралсиб стал партнером межрегионального конноспортивного турнира «Большой сибирский круг»
13/08/25 9:10
Прибыль Банка Уралсиб за 1 полугодие 2025 года составила 10 млрд рублей
11/08/25 10:40

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Август 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять