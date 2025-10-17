Поставщик медизделий из Перми сорвал поставку в кожвендиспансер Новосибирска

Пермская компания ООО «Витмед» включена в реестр недобросовестных поставщиков. Такое решение приняло УФАС Новосибирской области по обращению «Новосибирского областного клинического кожно-венерологического диспансера».

Как отмечается в обращении медучреждения, контракт на поставку расходных материалов для системы автоматического выделения нуклеиновых кислот «Nexor», имеющейся у заказчика, был заключен в апреле 2025 года. Поставщик должен был передать медизделия заказчику в течение 10 дней, что было подчеркнуто в контракте.

Судя по данным тендера, компания должна была поставить планшет для лабораторных исследований общего назначения ПЕРИНТ (PERINT) (500 штук), а также гребенку ИВД для станции автоматической для выделения нуклеиновых кислот, имеющейся у заказчика (три упаковки). Стоимость контракта составляла 170 тысяч рублей.

Компания вписалась в сроки поставки, но диспансер отказался от приемки товара, так как использование было невозможным из-за несовместимости планшета и посадочного места системы «Nexor». Заказчик предоставил поставщику срок для замены поставки надлежащего товара, но общество не предприняло попытки заменить товар.

По запросу УФАС компания ситуацию не прокомментировала. В итоге антимонопольщики приняли решение внести «Витмед» в список недобросовестных поставщиков на два года. Контракт расторгнут по инициативе заказчика.

Стоит отметить, что системы автоматического выделения нуклеиновых кислот, например Nexor, используются в медицине для подготовки проб к дальнейшим исследованиям, в том числе для диагностики инфекционных заболеваний методом ПЦР. Они позволяют заменить ручные методики выделения, которые трудоёмки, требуют высокой квалификации персонала и сопряжены с риском перекрестного загрязнения образцов и ошибками человеческого фактора.

По данным сервиса Контур Фокус, компания создана в 2024 году. Выручка за 2024 год составила 24 млн рублей, чистый убыток — 792 тысячи. Учредитель и директор — Виталий Сафонов. В реестр недобросовестных поставщиков компания внесена с мая 2025 года. Всего в реестре 19 записей от ФАС разных регионов России.

