Два подростка провалились под лед в Новосибирске

На водоеме, расположенном за Домом Культуры В.П. Чкалова в Новосибирске нашли тела двух погибших подростков. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По предварительной информации, подростки 12 и 13 лет жили рядом с местом происшествия. Они вышли на тонкий лед, но тот не выдержал их веса.

С наступлением холодов спасатели МАСС просят жителей быть особенно внимательными возле водоемов. Каждый год тонкий лед уносит жизни людей.

— Тонкий лёд не способен выдержать вес человека, что может привести к серьёзным последствиям: падению в ледяную воду, переохлаждению и даже утоплению. Дети, как правило, являются наиболее уязвимой категорией. Никогда не оставляйте их без присмотра, особенно вблизи водоёмов, — призвали спасатели МАСС.

В службе пояснили, что если ребенок проваливается под лёд, паника может помешать ему рационально действовать.

— Часто дети не умеют плавать и рискуют захлебнуться. Даже если они умеют плавать, ледяная вода значительно снижает физическую активность, что затрудняет выбор в поверхность. Зимняя одежда становится тяжёлой и мешает движениям, если ребенок падает в холодную воду. Погружение в ледяную воду может быстро вызвать переохлаждение, что часто приводит к потере сознания и другим серьёзным последствиям, — отметили в МАСС.

Проведенной прокуратурой района проверкой установлено, что водоем является обводненным карьером, находящимся в муниципальной собственности, ориентировочно размером 50*80 метров, не входит в реестр мест отдыха людей на водных объектах, расположенных не территории района.

Специалисты дали родителям несколько важных советов, как избежать трагедии на водоёмах.

Нужно объяснить детям, почему выход на лёд опасен. Привести примеры и рассказать о возможных последствиях.

Никогда не выходить на лёд вместе с ребенком, даже если он кажется прочным.

Внимательно следить за тем, где дети играют.

Не игнорировать предупреждения и рекомендации спасательных служб.

