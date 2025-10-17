Два подростка провалились под лед в Новосибирске

На водоеме, расположенном за Домом Культуры В.П. Чкалова в Новосибирске нашли тела двух погибших подростков. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
По предварительной информации, подростки 12 и 13 лет жили рядом с местом происшествия. Они вышли на тонкий лед, но тот не выдержал их веса.
С наступлением холодов спасатели МАСС просят жителей быть особенно внимательными возле водоемов. Каждый год тонкий лед уносит жизни людей.
— Тонкий лёд не способен выдержать вес человека, что может привести к серьёзным последствиям: падению в ледяную воду, переохлаждению и даже утоплению. Дети, как правило, являются наиболее уязвимой категорией. Никогда не оставляйте их без присмотра, особенно вблизи водоёмов, — призвали спасатели МАСС.
В службе пояснили, что если ребенок проваливается под лёд, паника может помешать ему рационально действовать.
— Часто дети не умеют плавать и рискуют захлебнуться. Даже если они умеют плавать, ледяная вода значительно снижает физическую активность, что затрудняет выбор в поверхность. Зимняя одежда становится тяжёлой и мешает движениям, если ребенок падает в холодную воду. Погружение в ледяную воду может быстро вызвать переохлаждение, что часто приводит к потере сознания и другим серьёзным последствиям, — отметили в МАСС.
Проведенной прокуратурой района проверкой установлено, что водоем является обводненным карьером, находящимся в муниципальной собственности, ориентировочно размером 50*80 метров, не входит в реестр мест отдыха людей на водных объектах, расположенных не территории района.
Специалисты дали родителям несколько важных советов, как избежать трагедии на водоёмах.
Ранее редакция сообщала о том, что 30 человек нашли спасатели на тонком льду реки Иня в ноябре 2024 года.
