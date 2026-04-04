В Новосибирске начался сезон пыли — на автомойках ежедневные очереди

В Новосибирске начался самый пыльный период в году. Он продлится как минимум месяц. В последние несколько дней официальная служба мониторинга загрязнения окружающей среды не регистрировала превышения ПДК взвешенных частиц, но жители города на пыль уже жалуются.

Одним из признаков пылевого сезона служит состояние машин. Сейчас большинство из них грязные. Автомойки регистрируют резкий рост числа клиентов.

— В апреле обычно очереди на мойку. И сейчас в будни и в выходные примерно одинаковая картина. В этом году на несколько дней пораньше, чем обычно, начался поток клиентов. Сначала грязные лужи — главный источник грязи на машинах. А когда вся эта грязь чуть подсыхает на дорогах, всё это вверх поднимается и уже присыпает машины ровным слоем. Есть клиенты, которые на мойку заезжают чуть ли не каждый день. Пока трава не появится на газонах, так и будет, то есть до мая, — сказал в беседе с журналистом Infopro54 сотрудник одной из новосибирских автомоек.

Пыль не только видна (на транспортных средствах, зданиях, одежде, обуви). Она ощущается людьми — попадает на слизистые, сушит кожу. По субъективным ощущениям, картина примерно одинакова во всех районах города. Согласно данным сервиса AccuWeather, в последние сутки уровень загрязнения воздуха в городе взвешенными частицами оценивался как «средний», в воскресенье ситуация может ухудшиться.

Считается, что в Новосибирске несколько основных источников пыли. Среди них — поврежденные автомобилистами газоны, на которых не растет трава, и не убранные с дорог и тротуаров в полном объеме песок и отсев, которые использовались для борьбы с гололедом. Городские власти заявляют, что борьба с пылью началась еще в конце марта.

— Сезонная уборка после зимы — это традиционная кампания, которая проходит ресурсами и силами многих организаций. Ключевую ведущую роль здесь выполняют дорожные учреждения. Уже сейчас, по большому счёту, борьба с пылью началась. Отложения перемещают в лотковую часть дороги для последующего удаления. То есть это такой вот цикл, когда мы смещаем всю грязь в край проезжей части, и потом, значит, идёт техника с ковшом и всё это собирает и вывозит с дорожной сети, — говорит начальник департамента дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Александр Стефанов.

Вывоз грязного снега, складированного вдоль дорог и во дворах, тоже можно считать борьбой с пылью, говорят специалисты. Основной объем этой работы планируют выполнить до 20 апреля.

