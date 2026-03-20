Новая методичка от Минздрава: не желающих рожать россиянок направят к психологу

Автор: Мария Гарифуллина

Государство все активней влияет на репродуктивный выбор граждан

Министерство здравоохранения России выпустило методические рекомендации по диспансеризации женщин репродуктивного возраста. Документ, предназначенный для медицинских работников, детально описывает алгоритм оценки репродуктивного здоровья, включая новый подход к работе с пациентками, которые не планируют иметь детей.

Согласно рекомендациям, диспансеризация женщин в возрасте от 18 до 49 лет будет проводиться ежегодно и включать в себя несколько этапов: осмотр гинеколога, пальпацию молочных желез, забор анализов и анкетирование. Ключевым нововведением стала анамнестическая анкета, которую пациенткам предстоит заполнять. Среди прочих вопросов о менструальной функции, перенесенных заболеваниях и образе жизни в ней содержится пункт о репродуктивных установках.

Женщин просят указать, сколько у них детей и сколько детей они хотели бы иметь в будущем, включая уже родившихся. Именно ответ на этот вопрос станет основанием для дополнительного общения со специалистом. В приложении к документу, которое называется «Правила индивидуального консультирования по вопросам репродуктивного здоровья, репродуктивных установок и мотивации на рождение детей», прописан четкий алгоритм действий для врачей. В нем, в частности, говорится: «При указании «0» на вопрос 61 анамнестической анкеты («Сколько детей Вы бы хотели иметь включая родившихся») рекомендовано направить пациентку на консультацию медицинского психолога с целью формирования у нее положительных установок на рождение детей». Таким образом, отсутствие желания иметь детей становится поводом для направления к психологу в рамках диспансеризации.

Сами рекомендации разделяют всех женщин на три группы здоровья. К первой относятся те, у кого нет гинекологических заболеваний и факторов риска. Вторую группу составляют женщины без заболеваний, но с факторами риска (вредные привычки, инфекции). Третья группа — пациентки с хроническими заболеваниями, требующими наблюдения. Для каждой группы предусмотрены свои рекомендации, но только для ответивших «ноль» на вопрос о желаемом количестве детей предусмотрено обязательное направление к психологу.

В документе также подчеркивается, что диспансеризация направлена на своевременное выявление заболеваний, которые могут помешать зачатию и вынашиванию беременности. Авторы рекомендаций отмечают, что, по данным статистики, число женщин с бесплодием в России составляет в среднем 8 на 1000 человек репродуктивного возраста. В связи с этим введен и расширенный перечень обследований, включающий анализы на инфекции, передаваемые половым путем, и ВПЧ для разных возрастных групп.

Минздрав также утвердил правила диспансеризации для мужчин. С 2026 года оценивать репродуктивное здоровье будут и у них: соответствующий раздел появился в методических рекомендациях ведомства. Обследование будут проходить мужчины в возрасте 18–49 лет. Как и у женщин, первый этап включает заполнение анамнестической анкеты и осмотр врача-уролога (или хирурга, прошедшего специальную подготовку). Анкета содержит вопросы о перенесенных инфекциях, операциях, вредных привычках и образе жизни.

В зависимости от результатов мужчин разделят на три группы здоровья. В первую войдут те, у кого нет заболеваний репродуктивной системы и факторов риска. Во вторую – мужчины без заболеваний, но с рисками: ожирением, инфекциями в анамнезе, вредными привычками. Третья группа – пациенты с уже выявленными нарушениями, включая бесплодие.

При подозрении на проблемы мужчин будут направлять на второй этап, который включает спермограмму, анализы на инфекции и УЗИ предстательной железы. Особое внимание в документе уделено возрасту: медики напоминают, что шансы на зачатие после 35 лет снижаются, а у детей возрастных отцов выше риск некоторых заболеваний. В разделе «Распространенность отдельных состояний» указано, что распространенность мужского бесплодия в 2024 году составила 62,3 на 100 тысяч мужчин.

В Новосибирске выставят на торги один корпус исторических Красных казарм

Актуальный разговор

Дмитрий Норка: Шестой уклад убьет компании, работающие в логике массовости и тотального контроля

Наступает эпоха, в которой технологии начинают видеть уникальность каждого человека

Все материалы
