Новая методичка от Минздрава: не желающих рожать россиянок направят к психологу

Министерство здравоохранения России выпустило методические рекомендации по диспансеризации женщин репродуктивного возраста. Документ, предназначенный для медицинских работников, детально описывает алгоритм оценки репродуктивного здоровья, включая новый подход к работе с пациентками, которые не планируют иметь детей.

Согласно рекомендациям, диспансеризация женщин в возрасте от 18 до 49 лет будет проводиться ежегодно и включать в себя несколько этапов: осмотр гинеколога, пальпацию молочных желез, забор анализов и анкетирование. Ключевым нововведением стала анамнестическая анкета, которую пациенткам предстоит заполнять. Среди прочих вопросов о менструальной функции, перенесенных заболеваниях и образе жизни в ней содержится пункт о репродуктивных установках.

Женщин просят указать, сколько у них детей и сколько детей они хотели бы иметь в будущем, включая уже родившихся. Именно ответ на этот вопрос станет основанием для дополнительного общения со специалистом. В приложении к документу, которое называется «Правила индивидуального консультирования по вопросам репродуктивного здоровья, репродуктивных установок и мотивации на рождение детей», прописан четкий алгоритм действий для врачей. В нем, в частности, говорится: «При указании «0» на вопрос 61 анамнестической анкеты («Сколько детей Вы бы хотели иметь включая родившихся») рекомендовано направить пациентку на консультацию медицинского психолога с целью формирования у нее положительных установок на рождение детей». Таким образом, отсутствие желания иметь детей становится поводом для направления к психологу в рамках диспансеризации.

Сами рекомендации разделяют всех женщин на три группы здоровья. К первой относятся те, у кого нет гинекологических заболеваний и факторов риска. Вторую группу составляют женщины без заболеваний, но с факторами риска (вредные привычки, инфекции). Третья группа — пациентки с хроническими заболеваниями, требующими наблюдения. Для каждой группы предусмотрены свои рекомендации, но только для ответивших «ноль» на вопрос о желаемом количестве детей предусмотрено обязательное направление к психологу.

В документе также подчеркивается, что диспансеризация направлена на своевременное выявление заболеваний, которые могут помешать зачатию и вынашиванию беременности. Авторы рекомендаций отмечают, что, по данным статистики, число женщин с бесплодием в России составляет в среднем 8 на 1000 человек репродуктивного возраста. В связи с этим введен и расширенный перечень обследований, включающий анализы на инфекции, передаваемые половым путем, и ВПЧ для разных возрастных групп.

Минздрав также утвердил правила диспансеризации для мужчин. С 2026 года оценивать репродуктивное здоровье будут и у них: соответствующий раздел появился в методических рекомендациях ведомства. Обследование будут проходить мужчины в возрасте 18–49 лет. Как и у женщин, первый этап включает заполнение анамнестической анкеты и осмотр врача-уролога (или хирурга, прошедшего специальную подготовку). Анкета содержит вопросы о перенесенных инфекциях, операциях, вредных привычках и образе жизни.

В зависимости от результатов мужчин разделят на три группы здоровья. В первую войдут те, у кого нет заболеваний репродуктивной системы и факторов риска. Во вторую – мужчины без заболеваний, но с рисками: ожирением, инфекциями в анамнезе, вредными привычками. Третья группа – пациенты с уже выявленными нарушениями, включая бесплодие.

При подозрении на проблемы мужчин будут направлять на второй этап, который включает спермограмму, анализы на инфекции и УЗИ предстательной железы. Особое внимание в документе уделено возрасту: медики напоминают, что шансы на зачатие после 35 лет снижаются, а у детей возрастных отцов выше риск некоторых заболеваний. В разделе «Распространенность отдельных состояний» указано, что распространенность мужского бесплодия в 2024 году составила 62,3 на 100 тысяч мужчин.

Ранее редакция рассказывала о выявлении у детей из благополучных семей анемии, обусловленной скудным питанием.