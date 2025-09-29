«Везем из Китая почти все»: Особого импортозамещения за прошедшие три года в России не произошло

Факторы торможения

Темп роста оборота между Россией и Китаем сокращается. На конец третьего квартала он составляет почти 144 млрд рублей, что на 9,4% ниже прошлого года. Примерно на 9% падает экспорт и импорт. Причем спад импорта из Китая в Сибирь — около 20%. Об этом на Международном бизнес-форуме «Управленческая стратегия 2025» в Новосибирске сообщил учредитель и управляющий компаний «Трансиб» и «Трансиб Групп» Андрей Пуненко.

По его словам, этот тренд обусловлен четырьмя ключевыми факторами, которые ранее называл Минэкономразвития РФ, а сибирские участники рынка ощущают на себе.

Во-первых, товарооборот между КНР и Россией последние три года рос очень сильно, но в 2025 году такой темп сохранить не удалось.

Во-вторых, были серьезные проблемы с банковскими расчетами.

— Практически все российские банки в прошлом году попали под санкции. В начале 2025 года большое количество денег, которые они переводили в китайские банки, там зависли и лежали на счетах у китайцев месяц и более. Потом они их, конечно, вернули. Сейчас сложностей с расчетами нет. Все наши ведущие банки открыли в Китае партнеров, и за 0,8–1%, через них переводят деньги практически в любой китайский банк, — констатировал эксперт.

Третий фактор — перенасыщение некоторых сегментов российского рынка.

— Например, наша компания была одним из крупнейших поставщиков металлических цепей в Сибирь. В этом году их поставки сократились на 35%, — рассказывает эксперт.

Четвертый — охлаждение некоторых сегментов российского рынка.

— Например, мы много возили товаров, оборудования, инструментов для строительной отрасли и связанных с ней производств. Доля этих перевозок в общем объеме наших поставок в 2025 году сократилась с 50% до 10−15%. То есть сейчас стройка и все, что около стройки, плотно стоят на коленях, — подчеркнул Пуненко.

По его словам, у членов Союза транспортников, экспедиторов и логистов Сибири (СТЭЛС) в среднем перевозки в 2025 году снизились на 20−30%, у перевозчиков Центральной России — на 8−10%.

Против тренда

В то же время по большому количеству товарных групп импорт продолжает расти очень высокими темпами. Как с горечью констатировал Андрей Пуненко, проще сказать, что не входит в список импортируемых товаров.

Например, в денежном выражении в 2025 году в импорте лидируют следующие товары:

оборудование и станки (код 84) — 27%,

изделия из черных металлов (код 73) — 29% (+$378 млн),

инструменты и аппараты: оптические, измерительные, оптические, медицинские и пр. (код 90) — 13% (+$223 млн),

часы (код 91) — 176% (+$133 млн),

неорганическая химическая продукция (код 28) — 11%. (+$87 млн),

органическая химическая продукция (код 29) — 5% (+$77 млн),

овощи и фрукты (коды 7 и 8) — 37% (+$77 и $87 млн соответственно).

Высокую динамику роста в 2025 году показывают следующие товары:

корма для животных (код 23) — 33%,

шоколад и какао (код 18) — 53%,

парфюмерия и косметика (код 33) — 44%,

бытовая химия (код 34) — 18%,

рыба (код 3) — 23%,

фармацевтическая продукция (код 30) — 40%,

семена, лекарственные растения и растения для технических нужд (код 12) — 31%,

мучные изделия (код 19) — 64%,

напитки (код 22) — 47%,

кондитерские изделия из сахара (код 17) — 21%,

изделия из древесины (код 44) — 20%.

— По своей компании я вижу, что, к сожалению, с начала СВО импортозамещения у нас так и не произошло. Как мы ввозили в большом количестве оборудование, станки, так и продолжаем ввозить. Особого увеличения производства новых станков и оборудования в России не видно. Как мы ввозили запчасти на автомобили и спецтехнику, так и продолжаем это делать в тех же объемах, — с сожалением говорит эксперт.

Для сравнения, на экспорт в КНР Россия вывозит нефть, газ, уголь, медную руду, древесину, морепродукты и т.д.

Новые риски для рынка

При этом эксперт отметил, что в 2025 году сибирские и российские предприниматели активизировались на китайских торговых площадках, где они ищут товары, услуги и партнеров. Вырос интерес к участию в отраслевых выставках в КНР. Кроме того, китайские предприниматели тоже заинтересованы в увеличении поставок в Россию. Об этом можно судить по количеству автомобильных погранпереходов, которые ежегодно открывает КНР. Сейчас их уже более десятка, и постоянно появляются новые.

— Стоимость доставки из КНР в Новосибирск на сегодняшний день за 20 футовый контейнер в среднем составляет 1500 долларов по морю до Владивостока и 170 тысяч рублей по железной дороге до Новосибирска. По железной дороге доставка из Китая дороже на 10%, чем в контейнере, автодоставка — на 15%. По моим наблюдениям, это минимальные расценки, и скоро они будут расти, так как приближается пик новогодних заказов. К ноябрю цены могут вырасти в два раза, — прогнозирует Андрей Пуненко.

По оценке эксперта, за счет активизации поставок в четвертом квартиле ситуация на рынке по итогам 2025 года может выправиться. Однако в активизации торговли с Китаем он видит еще один риск для сибирского рынка перевозок и логистики.

— Многие китайские транспортные компании сейчас очень активно заходят на российский рынок. Много грузовых судов, кораблей заходят во Владивосток и по ряду ценовых показателей дают ставку ниже, чем наши сибирские и российские компании. Есть примеры, когда китайские машины с синими номерами загружаются в КНР и едут через всю Россию до Москвы, где растаможиваются, загружаются экспортом и возвращаются в Китай. Пока их единицы, так как если пустить в Россию китайских перевозчиков, то они заберут рынок у российских перевозчиков. Мало того, я каждый год посещаю все мероприятия, выставки и форумы, связанные с Китаем, которые проходят в Москве, и я вижу, что там все меньше и меньше российских перевозчиков, и все больше китайских. Лично меня, как участника рынка, это уже немного напрягает, — признался Андрей Пуненко.

В перспективе, по прогнозам федерального Минпромторга, рост торговли между Россией и КНР в 2025 году может быть более сдержанным, чем в предыдущие годы. В том числе из-за насыщения ряда сегментов российского рынка китайским товаром. Хотя, если будет снижена цена на энергоносители, которые экспортируются в Китай, объем их закупок может увеличиться, и торговый баланс выправится.

Андрей Пуненко ожидает, что в импорте все большую долю будут занимать высокотехнологичные и инновационные продукты. На большинстве других сегментов «товарная экспансия» практически исчерпана.

