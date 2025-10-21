Рекламодателям

В Новосибирске учат искусственный интеллект «видеть» вместо человека

  • 21/10/2025, 14:07
В Новосибирске учат искусственный интеллект «видеть» вместо человека
Совместные разработки НГУ и МНТК «Микрохирургия глаза» будут представлены на форуме НГУ «Золотая Долина»

На выставке, которая состоится в рамках III ежегодного Научно-производственного форума «Золотая долина-2025» в Новосибирском государственном университете, будут представлены совместные разработки Центра искусственного интеллекта НГУ и Новосибирского филиала ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. Федорова» Минздрава России.

Одной из разработок является программно-аппаратный комплекс, который придумали и сделали сотрудники ЦИИ НГУ Игорь Козулин, Сергей Пауль и Роман Харченко совместно со специалистами МНТК «Микрохирургия глаза». В основе его работы лежит скрининговый метод тестирования зрения. Центр НГУ решал задачу, как сделать эту систему более автономной. Для ее реализации подключили искусственный интеллект к проверке критически важных параметров при тестировании и обработки полученных данных, пояснил директор ЦИИ НГУ Александр Люлько. Разработка получила название «Окулист Игорь» и в настоящее время проходит очередные испытания.

Следующим этапом в сотрудничестве стал проект автономного интеллектуального помощника для слабовидящих и незрячих пациентов, над которым идет работа в Центре искусственного интеллекта.

Как отметил директор Новосибирского филиала МНТК «Микрохирургия глаза», профессор, д.м.н. Валерий Черных, на сегодняшний день существуют различные подходы, связанные с возможностью дать незрячему человеку шанс функциональной ориентации в окружающем пространстве, его адаптации и реабилитации с возможностью активно и самостоятельно жить полноценной жизнью.

Учеными различных стран осуществляются попытки вживления дорогостоящих и высокотехнологичных чипов либо в сетчатку глаза, либо непосредственно в затылочную часть коры головного мозга, отвечающую за функцию зрения. Это очень сложные и дорогостоящие операции с большим риском возникновения осложнений и, к сожалению, с достаточно низким процентом эффективности.

Новосибирские ученые нашли соединения, нормализующие кровь при химиотерапии

Новосибирские ученые нашли соединения, нормализующие кровь при химиотерапии

Так, у сотрудников «Микрохирургии глаза» родилась идея использовать для ориентации человека в пространстве его слух. Если дать слабовидящему или слепому пациенту через слуховой анализатор возможность определять расстояние до объекта (дверного проема, окна, транспортного средства), его размеры и т. д., это поможет ему в реальной жизни и адаптации в социальной среде.

— Учитывая предыдущий успешный опыт совместной работы, мы решили объединить усилия с учеными Исследовательского центра в сфере искусственного интеллекта НГУ с   целью создания такой технологии, которая должна быть автономной и не использовать интернет, — рассказал Валерий Черных.

На первом этапе разработчики создают прототип прибора и обучают модель в соответствии с поставленными задачами, чем активно занимается сформированная рабочая группа, в которую вошли ученые ЦИИ НГУ и МНТК «Микрохирургия глаза».

— Мы используем большие языковые модели, чтобы помочь данной категории пациентов в анализе окружающего пространства: создать им проводника, который мог бы дать концентрированное словесное описание всех объектов, находящихся перед пользователем. Принцип работы данной системы прост: «видеть» вместо человека будет видеокамера, информация с нее поступает в портативный компьютер, преобразующий ее в текст. Затем текстовое описание преобразуется голосовым помощником и подается через наушники непосредственно пациенту. Данное сообщение предоставляет основную информацию, которую пользователю необходимо знать, чтобы ориентироваться в пространстве, — отметил руководитель проекта в ЦИИ НГУ Алексей Окунев.

Ранее редакция сообщала о том, что в НГУ состоится III Научно-производственный форум «Золотая Долина»

Фото предоставлено пресс-службой пресс-службой форума «Золотая долина». Автор фото: Андрей Писарев

725

Рубрики : Технологии

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : форум Золотая Долина НГУ микрохирургия глаза


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru

История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Константин Стародубцев: По «серому» импорту в Новосибирск повезли бытовую и мототехнику

Константин Стародубцев: По «серому» импорту в Новосибирск повезли бытовую и мототехнику

Таможенники предупреждают, что несертифицированные товары могут быть крайне опасны для покупателей
Все материалы
История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
В Новосибирске учат искусственный интеллект «видеть» вместо человека
21/10/25 14:07
Технологии
Правила строительства небоскрёбов предложили обсудить новосибирцам
21/10/25 14:00
Власть Недвижимость Общество
В новосибирской школе Хилокского жилмассива оценили адаптацию детей мигрантов
21/10/25 13:00
Общество
Выгодное вложение денег и комфорт: стартовали продажи второго дома «Расцветай на Кропоткина»
21/10/25 12:50
Недвижимость
Русфонд собирает средства на лечение 4-летнего мальчика с диагнозом ДЦП
21/10/25 11:38
Власть
«АЗС работают с колес»: новосибирский нефтетрейдер рассказал о ситуации с бензином в регионе
21/10/25 11:00
Бизнес Общество
Новосибирские девелоперы продали более 10 тысяч квартир в новостройках
21/10/25 10:00
Бизнес Недвижимость Общество
ФАС одобрила покупку сетей «Spar» в Новосибирске
21/10/25 9:00
Бизнес
Кинофестиваль «Кремний» в Новосибирске подвел итоги
20/10/25 19:00
Город Культура Общество
«Левобережный» комплекс по переработке ТКО появится в Новосибирске в 2027 году
20/10/25 18:30
Бизнес
В Новосибирске на теплосетях стало меньше дефектов при запуске тепла
20/10/25 17:40
Бизнес
Андрей Счастливый осужден на 7 лет за посредничество во взятке
20/10/25 17:00
Бизнес Власть Право&Порядок
Губернатор потребовал соблюдения сроков устранения разрытий в Новосибирске
20/10/25 16:15
Власть
Кубанки, формовки, ушанки: в Новосибирске историк моды объяснила возвращение меховых шапок из 90-х
20/10/25 16:08
Общество
В ноябре в России изменится график выплаты пенсий
20/10/25 16:00
Общество
В четырех районах Новосибирской области введен режим ЧС из-за уборки урожая
20/10/25 15:30
Агропром Общество
Для индустрии детских товаров утвердят новую дорожную карту
20/10/25 15:00
Власть Общество
Бывший глава совета депутатов под Новосибирском выписал себе премии на 1.5 млн
20/10/25 14:30
Власть Право&Порядок
Поджог стал причиной пожара в многоквартирном доме в Новосибирске
20/10/25 14:15
Право&Порядок
В Новосибирской области проекты трех мусорных полигонов отравили на госэкспертизу
20/10/25 14:00
Бизнес Власть Общество
Популярное
Психолог из Новосибирска рассказала, стоит ли сохранять брак ради детей
21/10/25 12:00
Новосибирские спортсмены стали чемпионами по флорболу в Сибири и на Урале
21/10/25 8:30
Новосибирские эксперты рассказали о древних находках на территории области
20/10/25 18:00
Приёмами первой доврачебной помощи со школьниками Новосибирска поделились медики
16/10/25 11:20
Новосибирцам рассказали, как выбрать «правильный» мёд
10/10/25 10:30
Педагог из Новосибирска назвал необычные подарки на День учителя
2/10/25 17:45
Новости компаний
Банк Уралсиб – в Топ-3 рейтинга лучших кредитов для пенсионеров
21/10/25 9:10
Художники войны: Новосибирск запускает уникальный образовательный проект
20/10/25 15:35
Энергетики повысили надежность электроснабжения почти в 40 населенных пунктах НСО
17/10/25 9:54
Банк Уралсиб запустил для бизнеса сервис мгновенных переводов физлицам
17/10/25 9:10
Карта «120 дней на максимум» Уралсиба – в Топ-4 кредитных карт с большим лимитом
16/10/25 9:26
Новосибирские энергетики завершили реконструкцию электросетей в п. Тулинском
14/10/25 9:40

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Октябрь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Сен    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять