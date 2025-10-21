В Новосибирске учат искусственный интеллект «видеть» вместо человека

На выставке, которая состоится в рамках III ежегодного Научно-производственного форума «Золотая долина-2025» в Новосибирском государственном университете, будут представлены совместные разработки Центра искусственного интеллекта НГУ и Новосибирского филиала ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. Федорова» Минздрава России.

Одной из разработок является программно-аппаратный комплекс, который придумали и сделали сотрудники ЦИИ НГУ Игорь Козулин, Сергей Пауль и Роман Харченко совместно со специалистами МНТК «Микрохирургия глаза». В основе его работы лежит скрининговый метод тестирования зрения. Центр НГУ решал задачу, как сделать эту систему более автономной. Для ее реализации подключили искусственный интеллект к проверке критически важных параметров при тестировании и обработки полученных данных, пояснил директор ЦИИ НГУ Александр Люлько. Разработка получила название «Окулист Игорь» и в настоящее время проходит очередные испытания.

Следующим этапом в сотрудничестве стал проект автономного интеллектуального помощника для слабовидящих и незрячих пациентов, над которым идет работа в Центре искусственного интеллекта.

Как отметил директор Новосибирского филиала МНТК «Микрохирургия глаза», профессор, д.м.н. Валерий Черных, на сегодняшний день существуют различные подходы, связанные с возможностью дать незрячему человеку шанс функциональной ориентации в окружающем пространстве, его адаптации и реабилитации с возможностью активно и самостоятельно жить полноценной жизнью.

Учеными различных стран осуществляются попытки вживления дорогостоящих и высокотехнологичных чипов либо в сетчатку глаза, либо непосредственно в затылочную часть коры головного мозга, отвечающую за функцию зрения. Это очень сложные и дорогостоящие операции с большим риском возникновения осложнений и, к сожалению, с достаточно низким процентом эффективности.

— Учитывая предыдущий успешный опыт совместной работы, мы решили объединить усилия с учеными Исследовательского центра в сфере искусственного интеллекта НГУ с целью создания такой технологии, которая должна быть автономной и не использовать интернет, — рассказал Валерий Черных.

Так, у сотрудников «Микрохирургии глаза» родилась идея использовать для ориентации человека в пространстве его слух. Если дать слабовидящему или слепому пациенту через слуховой анализатор возможность определять расстояние до объекта (дверного проема, окна, транспортного средства), его размеры и т. д., это поможет ему в реальной жизни и адаптации в социальной среде.

На первом этапе разработчики создают прототип прибора и обучают модель в соответствии с поставленными задачами, чем активно занимается сформированная рабочая группа, в которую вошли ученые ЦИИ НГУ и МНТК «Микрохирургия глаза».

— Мы используем большие языковые модели, чтобы помочь данной категории пациентов в анализе окружающего пространства: создать им проводника, который мог бы дать концентрированное словесное описание всех объектов, находящихся перед пользователем. Принцип работы данной системы прост: «видеть» вместо человека будет видеокамера, информация с нее поступает в портативный компьютер, преобразующий ее в текст. Затем текстовое описание преобразуется голосовым помощником и подается через наушники непосредственно пациенту. Данное сообщение предоставляет основную информацию, которую пользователю необходимо знать, чтобы ориентироваться в пространстве, — отметил руководитель проекта в ЦИИ НГУ Алексей Окунев.

