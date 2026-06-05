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Мировые и федеральные новости

Какие сигналы для бизнеса прозвучали на ПМЭФ-2026

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Второй день Петербургского международного экономического форума запомнился острой дискуссией между бизнес-сообществом и главой Министерства финансов, тревожной статистикой Сбербанка о росте спроса на наличность, а также обсуждением бюджетного дефицита и перспектив «народных» облигаций

Собрали ключевые тезисы, прозвучавшие на площадке.

Бюджетный дефицит и валютное регулирование

Антон Силуанов, возглавляющий Минфин, анонсировал корректировку параметров федерального бюджета на 2026 год. Плановый показатель дефицита, заложенный на уровне 1,6% ВВП, будет несколько превышен. При этом, по словам министра, объёмы внутренних заимствований (5,5 трлн рублей) существенно не изменятся.

Кроме того, Силуанов допустил продление требования об обязательной реализации валютной выручки для российских экспортёров — до конца 2029 года. Данная мера оказывает поддержку рублю, так как компании продают валюту, создавая спрос на национальную денежную единицу.

Полемика вокруг малого и среднего бизнеса

Отдельной темой стала налоговая нагрузка на малые предприятия. Напомним, что порог для уплаты НДС, составляющий сегодня 20 млн рублей выручки, в 2027 году планируется снизить до 15 млн, а в 2028-м — до 10 млн.

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин вступил в дискуссию с Антоном Силуановым, заявив, что правительство «перегнуло палку» в фискальной политике. По его словам, важно не «обелить экономику и малый бизнес до дыр». Шохин также выразил опасение, что власти продолжат «гнуть палку», и не исключил появления осенью новых инициатив — например, разового налога на сверхприбыль (windfall tax) или увеличения акцизов. Он призвал сформировать «дружеское отношение к российскому предпринимателю» и констатировал, что, хотя бизнес и слышат, к его мнению не всегда прислушиваются.

«Тревожный» рост наличных денег

Сбербанк обратил внимание на устойчивый рост объёма наличных средств в обращении, назвав ситуацию «очень тревожной». Проблема в том, что деньги не возвращаются в банковскую систему, а оседают у населения.

В кредитной организации связывают этот тренд не с возможными перебоями в работе интернета, а с изменениями в налоговом законодательстве — как для малого бизнеса, так и для физических лиц. Дополнительным фактором служит риторика властей: Центробанк и правительство заявляют о намерении усилить контроль за банковскими операциями граждан.

Сбер прогнозирует, что тенденция сохранится до конца года, а объём наличных в обращении к декабрю 2026 года может достичь 20 трлн рублей или даже превысить эту отметку. К 1 апреля в обороте уже находилось 19,8 трлн рублей кэша.

Новации в сфере «народных» облигаций

На полях форума обсуждались перспективы изменения параметров «народных» облигаций — долговых бумаг, не торгуемых на бирже и доступных для приобретения через платформу «Финуслуги».

Первый зампред Центробанка Владимир Чистюхин сообщил, что регулятор прорабатывает возможность введения периода ожидания между подачей заявки на выкуп и фактическим погашением бумаги. Кроме того, планируется стимулировать долгосрочное удержание облигаций путём снижения доходности при досрочном выходе. Действующая схема, позволяющая погасить облигацию в любой момент с сохранением накопленного дохода, фактически превращает её в аналог вклада до востребования, что создаёт риски для эмитента — у него может не оказаться достаточной ликвидности для расчётов.

Внешнеэкономические сигналы

Первый вице-премьер Денис Мантуров заявил о готовности России к сотрудничеству с зарубежными партнёрами в сфере редкоземельных металлов. В качестве потенциальных участников он назвал Китай, Индию и страны Ближнего Востока, включая Саудовскую Аравию. Ранее Мантуров высказывал идею привлечения государств Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока к проекту создания кластера глубокой переработки критически значимых металлов в Ангаро-Енисейском макрорегионе.

Кирилл Дмитриев, глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, заявил о сохранении технической возможности восстановления газопроводов «Северный поток». По его словам, в Европе есть силы, заинтересованные в возобновлении их работы. Он привёл данные о росте цен на энергию для немецких домохозяйств на 30–40% и отметил, что «Европа потеряла более $3 трлн на вот этом отказе от российской энергетики».

Источник фото magnific.com Автор фото author/freepik

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Рубрики : Мировые и федеральные новости

Регионы : Сибирь Россия Новосибирск

Теги : Экономика ПМЭФ бизнес

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