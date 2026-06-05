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Мировые и федеральные новости

ПМЭФ-2026: дискуссии о налогах, ключевой ставке, курсе рубля и нефтяном рынке

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Во второй день Петербургского международного экономического форума представители правительства и финансово-экономического блока высказались по наиболее острым вопросам экономической повестки

В центре внимания оказались устойчивость российской экономики к внешним шокам, денежно-кредитная политика, курс национальной валюты, налоговые изменения и перспективы глобального нефтяного рынка.

Экономический рост и санкционная адаптация

Максим Орешкин, занимающий пост заместителя руководителя администрации президента, заявил, что российская экономика не провалилась, а напротив, продемонстрировала успешное прохождение 2023–2024 годов. Модель роста, сформированная совместными усилиями власти и бизнеса, дала высокие результаты. По его словам, в январе–апреле текущего года экономика вышла на положительную динамику. За последние три года ВВП России вырос на 10%, тогда как экономика стран Европы прибавила только 3%.

Орешкин также отметил, что Россия уже во многом ушла от оборонительной логики в санкционной политике. Происходящие изменения носят фундаментальный, глобальный характер и не зависят от конкретных событий. «Не надо ждать, что что-то изменится, что что-то вернется. Не вернется и не изменится», — подчеркнул он.

Антон Силуанов, возглавляющий Министерство финансов, сообщил, что у России выработано своего рода «противоядие» на случай нового внешнего удара. При ухудшении конъюнктуры задействуются средства Фонда национального благосостояния, а в благоприятные периоды ресурсы накапливаются.

Ключевая ставка: позиция Минэкономразвития

В отсутствие главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, находящейся на больничном, тему денежно-кредитной политики комментировал министр экономического развития Максим Решетников. Он выразил пожелание, чтобы регулятор проявлял «больше любви к экономике». При этом он подтвердил, что ведомство регулярно общается с Банком России и в целом разделяет логику коллег. Однако, по его мнению, имеющееся сейчас пространство для смягчения денежно-кредитной политики следовало бы выбирать более оперативно.

Решетников также обратил внимание, что постепенное снижение ключевой ставки должно приводить к росту кредитования, причём этот рост не должен концентрироваться в одном-двух банках. «Нам нужно, чтобы вся банковская система в этом участвовала», — заявил министр.

Курс рубля и бюджетное правило

Антон Силуанов назвал текущий курс рубля некомфортным для экспортёров, отметив при этом, что для импортёров он также крепче заложенного в прогнозах. Идеальный курс, по словам министра, должен балансировать между доступностью импортных товаров и технологий для населения и рентабельностью экспортных операций.

Одним из инструментов для корректировки курса могло бы стать снижение цены отсечения в бюджетном правиле — сейчас она составляет 59 долларов за баррель. Ранее власти заявляли о планах понизить планку до 50 долларов за баррель Urals. Аналитики не прогнозируют резкого ослабления рубля, ожидая лишь некоторой коррекции.

Налоговая политика и доходы граждан

Глава Минфина опроверг опасения, что власти могли «перегнуть палку» с повышением налогов. По его словам, исполнение бюджета за первые пять месяцев года свидетельствует об обратном. Поступления от НДС, ставка которого была увеличена с 20% до 22%, превышают запланированные показатели.

При этом Силуанов заявил о росте реальных доходов населения — за последние три с небольшим года они увеличились более чем на 24%. Александр Новак, занимающий пост вице-премьера, добавил, что рост реальных заработных плат за три года составил 23,9%, что является максимальным показателем за последние два десятилетия. Уровень бедности по итогам 2025 года снизился до исторического минимума в 6,7%.

Нефтяной рынок: риски дефицита

Вице-премьер Александр Новак предупредил о возможном физическом дефиците нефти в мире. Если ближневосточный конфликт затянется, а добыча в странах Персидского залива не будет наращена, через несколько месяцев возникнет нехватка сырья. Со своей стороны, Россия в текущем году рассчитывает соблюдать квоты ОПЕК+.

Антон Силуанов отметил, что доходы от нефтегазового сектора в перспективе могут снижаться, поскольку извлечение запасов становится всё более сложным и затратным. В связи с этим Минфин аккуратно подходит к сырьевым отраслям и допускает предоставление дополнительных преференциальных режимов.

Источник фото roscongress.ru  Автор фото Сергей Сильвер

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Рубрики : Мировые и федеральные новости

Регионы : Сибирь Россия Новосибирск

Теги : Экономика ПМЭФ

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