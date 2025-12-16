«Право первой очереди»: в Новосибирске прописали поддержку бизнеса в рамках ЭКГ-рейтинга

Преференции для бизнеса

В Заксобрание Новосибирской области в ближайшее время будет внесен законопроект об ЭКГ-рейтинге. Такое решение было принято на заседании правительства региона.

— Основная цель законопроекта — создать в регионе специальные правовые правила и стимулы для поощрения бизнеса, который работает не только ради прибыли, но и активно вкладывается в общество, экологию и жизнь своих сотрудников, — пояснила министр экономического развития региона Светлана Шарпф.

Она отметила, что «дорожная карта» внедрения ЭКГ-рейтинг в области прорабатывается в течение 2025 года. Проект предусматривает ряд нефинансовых мер поддержки для бизнеса:

Право на ускоренное взаимодействие с региональными властями. Обращения предпринимателя должны рассматриваться не дольше 15 дней, а заявления на получение государственных услуг — на треть быстрее обычного установленного срока.

Продвижение лучших практик.

Предоставление доступа к специальным мероприятиям.

Публикация вакансиях на официальных ресурсах органов власти и т.д.

Жесткий отсев

Стоит отметить, что на налоговом форуме, который прошел в Новосибирске в ноябре, Светлана Шарпф поясняла, что каждая компания и предприниматель могут получить баллы в ЭКГ-рейтинге. Максимальное значение — 100 баллов.

— Рейтинг — это призма для всего предпринимательского сообщества, через которую государство будет смотреть на бизнес. Сейчас этот механизм настраивается, и нам нужна обратная связь от предпринимателей, — пояснила чиновница.

По ее оценке, из 161 тысячи юрлиц и ИП, работающих на территории региона, сейчас в рейтинг могут попасть около 12 тысяч. То есть отсев достаточно жесткий. Оценить позиции компании можно через личный кабинет участника.

Структура рейтинга

ЭКГ-рейтинг введен в России в 2024 году. Является национальным стандартом оценки деловой репутации бизнеса согласно ГОСТ.

В блоке «Экология» оценивается степень воздействия бизнеса на окружающую среду, использование наилучших доступных технологий, реализация экологических проектов.

В блоке «Кадры» — уровень оплаты труда, собственные социальные и демографические программы, благотворительные проекты.

В блоке «Государство» — финансовая устойчивость, налоговая история и благонадежность.

Напомним, в 2025 году Министерство труда и социального развития Новосибирской области провело мониторинг практик по поддержке работодателями работников с семейными обязанностями. Анализ более 800 мер поддержки, реализуемых в организациях, показал, что работодатели региона уделяют внимание сотрудникам с детьми, их здоровью, предусматривая в коллективных договорах или локальных правовых актах меры поддержки сотрудникам с семейными обязанностями, отмечали в правительстве.