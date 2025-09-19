В Новосибирской области обсуждают меры поддержки для лидеров ЭКГ-рейтинга

В Новосибирской области разрабатывается проект закона «О развитии ответственного ведения бизнеса в Новосибирской области и постановления правительства Новосибирской области «О некоторых вопросах ответственного ведения бизнеса в Новосибирской области». Речь идет о внедрении в регионе ЭКГ-рейтинга, пояснили в Минэкономразвития области.
Проекты документов обсуждаются с региональными органами власти и бизнесом. В частности, речь идет об уточнении критериев благонадежности, социальной и экологической ответственности, а также расширении нефинансовых мер поддержки компаний — лидеров рейтинга.
Стоит отметить, что в ряде регионов Центрального федерального округа, а также в Забайкальском крае уже приняты нормативные акты, предусматривающие региональные меры поддержки для компаний с высоким уровнем социальной ответственности. Среди них сокращение сроков получения разрешения на строительство, подключения к инфраструктуре, доступ к льготным займам и государственным субсидиям. Лидеры рейтинга получают приоритет в конкурсах и госпрограммах поддержки, возможность прямого взаимодействия с региональными властями, включая губернатора и полпреда. На федеральном уровне ЭКГ-рейтинг компании учитывается в конкурсах и госпрограммах поддержки.
Напомним, в августе правительство региона сообщило о планах по внедрению в области рейтинга ответственного бизнеса (ЭКГ-Рейтинг). Он включает в себя 47 критериев, по которым оценивается экономическая устойчивость, экологические и социальные проекты бизнеса, а также вклад в национальные цели развития.
— На сегодняшний день проведена предварительная оценка бизнеса Сибирского федерального округа, в которой приняли участие более 160 тысяч субъектов предпринимательства Новосибирской области. По предварительной оценке, 7,5% компаний имеют рейтинг выше 91 балла, две новосибирские компании вошли в топ-10 рейтинга среди всех сибирских предприятий, — комментировал ранее министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.
В России рейтинг начал действовать с 2024 года и сегодня утвержден в статусе национального стандарта оценки деловой репутации бизнеса.
В 2025 году Министерство труда и социального развития Новосибирской области провело мониторинг практик по поддержке работодателями работников с семейными обязанностями. Анализ более 800 мер поддержки, реализуемых в организациях, показал, что работодатели региона уделяют внимание сотрудникам с детьми, их здоровью предусматривая в коллективных договорах или локальных правовых актах меры поддержки сотрудникам с семейными обязанностями, отмечали в правительстве.
Согласно дорожной карте, утверждение ЭКГ-рейтинга в регионе ожидается к концу 2025 года.
Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске планируют сформировать гармонизированный индекс делового доверия.
Фото пресс-службы Минэкономразвития Новосибирской области.
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru