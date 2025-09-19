В Новосибирской области обсуждают меры поддержки для лидеров ЭКГ-рейтинга

В Новосибирской области разрабатывается проект закона «О развитии ответственного ведения бизнеса в Новосибирской области и постановления правительства Новосибирской области «О некоторых вопросах ответственного ведения бизнеса в Новосибирской области». Речь идет о внедрении в регионе ЭКГ-рейтинга, пояснили в Минэкономразвития области.

Проекты документов обсуждаются с региональными органами власти и бизнесом. В частности, речь идет об уточнении критериев благонадежности, социальной и экологической ответственности, а также расширении нефинансовых мер поддержки компаний — лидеров рейтинга.

Стоит отметить, что в ряде регионов Центрального федерального округа, а также в Забайкальском крае уже приняты нормативные акты, предусматривающие региональные меры поддержки для компаний с высоким уровнем социальной ответственности. Среди них сокращение сроков получения разрешения на строительство, подключения к инфраструктуре, доступ к льготным займам и государственным субсидиям. Лидеры рейтинга получают приоритет в конкурсах и госпрограммах поддержки, возможность прямого взаимодействия с региональными властями, включая губернатора и полпреда. На федеральном уровне ЭКГ-рейтинг компании учитывается в конкурсах и госпрограммах поддержки.

Напомним, в августе правительство региона сообщило о планах по внедрению в области рейтинга ответственного бизнеса (ЭКГ-Рейтинг). Он включает в себя 47 критериев, по которым оценивается экономическая устойчивость, экологические и социальные проекты бизнеса, а также вклад в национальные цели развития.

— На сегодняшний день проведена предварительная оценка бизнеса Сибирского федерального округа, в которой приняли участие более 160 тысяч субъектов предпринимательства Новосибирской области. По предварительной оценке, 7,5% компаний имеют рейтинг выше 91 балла, две новосибирские компании вошли в топ-10 рейтинга среди всех сибирских предприятий, — комментировал ранее министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.

В России рейтинг начал действовать с 2024 года и сегодня утвержден в статусе национального стандарта оценки деловой репутации бизнеса.

Блок критериев «Экология» оценивает степень воздействия на окружающую среду, использование наилучших доступных технологий, реализацию экологических проектов.

По направлению «Кадры» оценивается уровень оплаты труда, собственные социальные и демографические программы, благотворительные проекты.

По направлению «Государство» оцениваются финансовая устойчивость, налоговая история и благонадёжность. Оценка предприятия проводится комплексно: анализируются данные, предоставленные профильными ведомствами, и данные компаний на основе анкетирования.

В 2025 году Министерство труда и социального развития Новосибирской области провело мониторинг практик по поддержке работодателями работников с семейными обязанностями. Анализ более 800 мер поддержки, реализуемых в организациях, показал, что работодатели региона уделяют внимание сотрудникам с детьми, их здоровью предусматривая в коллективных договорах или локальных правовых актах меры поддержки сотрудникам с семейными обязанностями, отмечали в правительстве.

Согласно дорожной карте, утверждение ЭКГ-рейтинга в регионе ожидается к концу 2025 года.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске планируют сформировать гармонизированный индекс делового доверия.