Сбор елей на утилизацию стартует 13 января в Новосибирске

Старый Новый год традиционно ознаменовывает собой окончание новогодних праздников. Начиная с этого дня новосибирцы начинают активно избавляться от главного символа праздника — елей. И именно 13 января сбор хвойных деревьев на утилизацию в городе начинает «Спецавтохозяйство». В официальном телеграмм-канале организации уже опубликован график приема и локации, куда можно будет сдать зеленых красавиц.

— Традиционная акция по приему новогодних елей и пихт пройдет после завершения праздников — с 13 по 27 января 2026 года, — сообщили в компании.

Прием хвойных деревьев будет вестись круглосуточно на парковке у остановки «МЕГА».

Еще один пункт сбора будет работать на Гусинобродском полигоне. Сдать хвойные здесь можно будет в будние дни с 10:00 до 15:00.

— Все новогодние ели «Спецавтохозяйство» измельчит шредером на Гусинобродском полигоне. Хвойную мульчу будут использовать для хозяйственных нужд, — уточнили в организации.

Ранее редакция сообщала о том, что пихты по 15 тысяч рублей завезли в Новосибирск из Польши.