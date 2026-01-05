Поиск здесь...
Сбор елей на утилизацию стартует 13 января в Новосибирске

Дата:

В городе будет работать два пункта приема

Старый Новый год традиционно ознаменовывает собой окончание новогодних праздников. Начиная с этого дня новосибирцы начинают активно избавляться от главного символа праздника — елей. И именно 13 января сбор хвойных деревьев на утилизацию в городе начинает «Спецавтохозяйство». В официальном телеграмм-канале организации уже опубликован график приема и локации, куда можно будет сдать зеленых красавиц.

— Традиционная акция по приему новогодних елей и пихт пройдет после завершения праздников — с 13 по 27 января 2026 года, — сообщили в компании.

Прием хвойных деревьев будет вестись круглосуточно на парковке у остановки «МЕГА».

Еще один пункт сбора будет работать на Гусинобродском полигоне. Сдать хвойные здесь можно будет в будние дни с 10:00 до 15:00.

— Все новогодние ели «Спецавтохозяйство» измельчит шредером на Гусинобродском полигоне. Хвойную мульчу будут использовать для хозяйственных нужд, — уточнили в организации.

Ранее редакция сообщала о том, что пихты по 15 тысяч рублей завезли в Новосибирск из Польши.

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

Владимир Бернс: Историю нашей авиации самим нельзя забывать и другим нельзя позволять обесценивать

В Новосибирске с 1992 года работает компания, которая восстанавливает самолеты военных лет

Рубрики : Власть Общество

Регионы : Новосибирск

Теги : Утилизация елей вывоз мусора

Самые громкие аферы, выявленные в Новосибирской области в 2025 году
Праворульные машины станет сложнее регистрировать в Новосибирске

«Российская полка» станет обязательной для ритейла Новосибирска

Автор: Оксана Мочалова

Федеральный закон о «российской полке» вступит в силу в 2026 году, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. Законопроект, инициированный ведомством, уже согласован всеми заинтересованными ведомствами и проходит процедуру оценки регулирующего воздействия. После этого документ будет направлен в правительство для окончательного утверждения.

Цель нововведения — повысить заметность продукции российских производителей, в том числе представленной на рынке Новосибирска.

Читать полностью

Новосибирская область выдвинула четыре новогодние ёлки на всероссийский конкурс

Автор: Оксана Мочалова

Четыре новогодние ёлки от Новосибирской области стали участниками Всероссийского конкурса «Ёлки России». Онлайн-голосование за зелёные символы праздника пройдёт с 10 по 13 января 2026 года, сообщили в региональном министерстве ЖКХ и энергетики.

В номинации для крупных городов представлена ёлка из новосибирского «Бугаков парка». В категории для малых городов и населённых пунктов регион выдвинул деревья из Куйбышева, Кыштовки и Здвинска. Все конкурсанты установлены на общественных пространствах, благоустроенных в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Читать полностью

Контроль за мигрантами усилят в Новосибирской области

Автор: Оксана Мочалова

В Госдуму готовится пакет законодательных инициатив, направленных на совершенствование миграционной политики. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Планируемые нововведения включают ряд ключевых изменений. Срок обязательного медицинского освидетельствования для иностранных граждан, прибывающих в страну более чем на три месяца, предлагается сократить с 90 до 30 дней. Медицинские организации обяжут направлять информацию: в МВД России — об оформленных заключениях, а в Роспотребнадзор — о выявленных инфекционных заболеваниях у мигрантов для их оперативной депортации.

Читать полностью

В Новосибирске семьи учеников получат разовую выплату по национальному проекту

Автор: Артем Рязанов

Семьи с детьми, которые пойдут в школу в 2026 году, получат единовременную выплату от государства в рамках национального проекта «Семья». Об этом сообщили в министерстве труда и социального развития Новосибирской области. Помощь будет доступна первоклассникам из многодетных семей.

Многодетные семьи, ожидающие первоклассников, смогут получить единовременную выплату в рамках национального проекта «Семья». В прошлом году этой мерой поддержки воспользовались 7238 семей в Новосибирске.

Читать полностью

Новосибирцы застряли в деревне Пристань-Почта из-за снежного заноса

Автор: Артем Рязанов

Новосибирцы с несовершеннолетним ребенком оказались в сложной ситуации. Накануне Рождества семья Кудиновых приехала в гости в деревню Пристань-Почта Колыванского района. Однако ночью дорогу замело снегом, и они не могут вернуться обратно.

Семья из области разместила в паблике «АСТ-54» крик о помощи. Они приехали в деревню Пристань-Почта в Колыванском районе 5 января и планировали остаться на Рождество. Однако утром 8 января они не смогли уехать, так как дороги в деревне оказались завалены сугробами.

Читать полностью

Команда из Якутска победила в фестивале снежной скульптуры в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

В парке «Арена» завершился XXVI Сибирский конкурс-фестиваль снежной скульптуры. Гран-при и звание абсолютного победителя присудили команде «Таптал» из Республики Саха (Якутия).

• 1 место заняла команда «Амурские тигрицы» из Хабаровска.
• 2 место досталось команде «Максимум» из Новосибирска.
• 3 место завоевала команда «Остров свободы» из Омска.

Читать полностью
Бизнес Финансы

Рейтинг прибыльности инвестиций в 2025 году возглавили драгметаллы

В Тогучинском районе вводятся временные ограничения движения

Бизнес Власть

«Российская полка» станет обязательной для ритейла Новосибирска

Общество

Новосибирская область выдвинула четыре новогодние ёлки на всероссийский конкурс

Власть Общество

Контроль за мигрантами усилят в Новосибирской области

Общество

В Новосибирске семьи учеников получат разовую выплату по национальному проекту

Общество

Новосибирцы застряли в деревне Пристань-Почта из-за снежного заноса

Общество

Команда из Якутска победила в фестивале снежной скульптуры в Новосибирске

Авто

Новосибирцам рассказали, как защитить кузов автомобиля от дорожных реагентов

Авто

Доля китайских автобрендов на рынке России стремительно падает

Культура Общество

Культ-итоги года в Новосибирске содержат примерно поровну радостей и печалей

Общество

Росреестр предупредил новосибирцев о мошенничестве с выписками из ЕГРН

Общество

Каждый двадцатый новосибирец установил самозапрет на кредиты

Авто

Продажи новых российских авто выросли в 2025 году

Общество

Спасатели нашли рыбаков на Новосибирском водохранилище

Общество

В Госдуме рассказали о прибавке к пенсии в 2026 году

Общество

Эксперты назвали популярные профессии в 2026 году

Авто

Штрафы за перевозку детей без детских кресел увеличатся вдвое

Общество Прямым текстом

Дмитрий Овчинников: новогодние праздники — едва ли не единственная возможность чуть выдохнуть

Бизнес Прямым текстом

Анна Сидевич: На Новый год еда должна спасать ваших гостей, а не добивать

