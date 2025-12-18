Рекламодателям

«Выбивают деньги годами»: около 40% водителей в Новосибирске не покупают полис ОСАГО

  • 18/12/2025, 17:00
Автор: Юлия Данилова
Около 40% водителей в Новосибирске не покупают полис ОСАГО
Эксперты оценили первые последствия повышения территориального коэффициента в Новосибирской области

Спрос на короткие полисы рухнул

Число заключенных договоров ОСАГО в Новосибирской области без учета «коротких» полисов в период с 9 по 15 декабря упало вдвое по сравнению с показателем аналогичного периода 2024 года — до 7608 штук. При этом более чем на треть (на 33,2%) выросла средняя премия — с 8274 до 11022 рубля, следует из данных Национальной страховой информационной системы (НСИС).

Общее число заключенных договоров ОСАГО в регионе за этот период с учетом коротких полисов выросло на 6,7% — до 17,792 штук. Средняя премия сократилась в 1,6 раза — с 7662 руб. до 4819 рублей. Ранее отмечалось, что короткие полисы в регионе пользуются спросом у пенсионеров и перекупов.

В Новосибирской области крайне низкий уровень покрытия договоров страхования ОСАГО — всего 60%, то есть достаточно большое количество транспортных средств передвигается по территории региона без полисов «автогражданки». Об этом сообщил вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС), директор по защите активов Российского союза автостраховщиков (РСА) Сергей Ефремов

—  Когда возникает ДТП, страдают законопослушные граждане, потому что за второго участника не может возместить убытки страховая компания, так как полис ОСАГО отсутствует, и участники ДТП, которые пострадали, вынуждены выбивать деньги через суд, а это достаточно долгая и муторная процедура, которая может длиться годами, — констатировал Ефремов.

Напомним, с 9 декабря по указанию ЦБ расширился на 15% в обе стороны тарифный коридор по ОСАГО для всех видов транспорта и на 40% — для мотоциклов  в Новосибирской области. Кроме того, в два раза вырос территориальный коэффициент для пяти территорий региона.

Эксперты предупреждали, что из-за повышения стоимости полиса ОСАГО на дорогах региона может вырасти количество водителей без автогражданки. Между тем, с 1 ноября в России дорожные камеры начали автоматически фиксировать водителей без полиса ОСАГО.

Причины повышения

К трендам, актуальным для страхового рынка региона, Сергей Ефремов отнес:

  • Достаточно низкий уровень возбуждаемости уголовных дел: 14% по итогам 9 месяцев.
  • Частота страховых случаев на территории Новосибирской области достигает 7%, по России — 4,7%.
  • Средняя выплата в регионе составляет 166 тысяч рублей, в России — 110 тысяч рублей против 166 тыс. рублей.
  • Уровень выплат — 184% 92% соответственно.
  • В Новосибирске мошенники предпочитают работать по европротоколу.

Ефремов подчеркнул, что в Новосибирской области все страховые компании — их 22 — работают по ОСАГО в убыток.  Так, по его словам, в 2024 году страховщики собрали в регионе 6,828 млрд рублей премий, а выплатили по страховым событиям 7,6 млрд рублей, за 10 месяцев 2025 года — 5,7 млрд рублей и 7,7 млрд рублей, соответственно.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирский бизнес не потянет повышенный коэффициент по ОСАГО. Региональные перевозчики и предприниматели оказались в неконкурентных условиях с коллегами из других регионов из-за роста расходов на «автогражданку». 

Фото Infopro54

1 117

