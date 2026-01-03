Поиск здесь...
Праздники без свалок: как Новосибирская область справляется с вывозом мусора в новогодние каникулы

Автор: Марина Санькова

Дата:

Во время праздничных дней усилен контроль за деятельностью регионального оператора

В Новосибирской области состоялось выездное заседание представителей министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, посвященное обеспечению своевременного вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО) в новогодние праздники. Сотрудники ведомства также лично оценили качество предоставляемой услуги по ряду адресов.

Как отметил министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Евгений Назаров, во время праздничных дней усилен контроль за деятельностью регионального оператора, АО «Спецавтохозяйство», и ответственных инстанций. Для оперативного реагирования при министерстве создан штаб, объединяющий все заинтересованные стороны. Обеспечен ежедневный обмен данными и оперативная обработка всех проблемных ситуаций в населенных пунктах области. В период пиковой нагрузки на линии выходят до 300 специализированных машин. В первые дни нового года наибольшее количество жалоб поступило из городов Бердск и Искитим, а в Новосибирске – из Дзержинского района.

Согласно информации, предоставленной АО «Спецавтохозяйство», в период с 30 декабря по 2 января зафиксировано 729 обращений, связанных с вывозом мусора. Диспетчерская служба регионального оператора работает в круглосуточном режиме, без выходных. Связаться можно по телефону: 8 (383) 363-04-22.

Контакт-центр регоператора возобновил свою работу 3 января, здесь можно получить консультацию по вопросам обслуживания по телефону: 8 (383) 363-04-11 с 8:00 до 20:00. 5 января начнет работу офис обслуживания для физических лиц по адресу: ул. Романова, 39 с 08:00 до 17:00. Контроль за деятельностью регионального оператора осуществляет ГКУ «Проектная дирекция министерства ЖКХ и энергетики НСО», телефон для обращений: 8 (383) 296-57-99 (с 9:00 до 20:00).

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирской области продлен срок работы Левобережной свалки.

Источник фото: Infopro54

Рубрики : Власть Общество

Регионы : Сибирь Новосибирcк

Теги : вывоз ТКО АО «Спецавтохозяйство»




