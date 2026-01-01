В Новосибирской области продлен срок работы Левобережной свалки

Правительство Новосибирской области приняло решение о продлении срока эксплуатации полигона твердых коммунальных отходов (ТКО) «Левобережный». Новые сроки указаны в постановлении от 19 декабря 2025 года, которое опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Левобережная свалка должна была закрыться для приема мусора в начале 2026 года. Власти еще несколько месяцев назад называли эти сроки актуальными и напоминали, что указанный полигон исчерпал допустимый объем размещения ТКО. Потоки должны были перенаправить на Гусинобродскую свалку. Но, как показывает новый документ, решение было пересмотрено. Теперь в графе «срок планируемого вывода объекта из эксплуатации» в отношении полигона «Левобережный» указан 2028 год.

Участники рынка говорят, что принятое решение носит вынужденный характер и направлено на обеспечение бесперебойного вывоза и размещения отходов в левобережной части Новосибирска и на прилегающих территориях. Сроки закрытия действующих свалок ранее были определены с учетом планов по строительству в Новосибирской области мусоросортировочных комплексов «Левобережный» и «Правобережный». Эти объекты должны были ввести в эксплуатацию к концу 2025 года, но планы не были реализованы.

Ранее редакция подробно рассказывала о крупных новосибирских проектах, которые не были завершены в срок из-за финансовых, организационных или иных проблем. Среди них как раз комплексы по переработке отходов.