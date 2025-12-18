С карты Новосибирской области за год исчезли восемь деревень

С каждым годом все меньше

Количество населенных пунктов в Новосибирской области с каждым годом уменьшается. В 2025 году с карты исчезли восемь деревень и поселков в Болотнинском, Каргатском, Коченевском и Чулымском районах. Об этом сообщила пресс-служба управления Росреестра.

населенный пункт 3298 км Шагаловский Шагаловского сельсовета Коченевского района поселок Зырянка Большеникольского сельсовета Чулымского района

поселок Барановский Первомайского сельсовета Каргатского района

деревня Верхотуровка Баратаевского сельсовета Болотнинского района

деревня Рыбкинск Кунчурукского сельсовета Болотнинского района

деревня Абрамовка Байкальского сельсовета Болотнинского района

поселок Капралово Каргатского района

поселок 3144 км Каргатского района

В основном жители уезжают из-за отсутствия инфраструктуры.

Стоит отметить, что по данным Всероссийской переписи населения 2010 года, в Новосибирской области было зарегистрировано 1534 населенных пункта, в 57 селах никто не жил. С переписи 2002 года с карты области исчезло 32 деревни. По данным Новосибирскстата, на начало 2017 года в Новосибирской области было зарегистрировано более 1,5 тыс. населенных пунктов. 56 из них числились на учете, но не имели населения.

Деревня официально может быть признана упраздненной, если на ее территории в течение последних трех лет не проживает ни одного жителя.

По данным Минэкономразвития региона, в 2024 году численность жителей Новосибирской области сократилась на 6,5 тысяч человек (до 2785,3 тысяч человек). При этом самый большой отток населения регистрировался в Чулымском, Убинском и Краснозерском районах.

При этом в регионе растет спрос на деревенские туры.

В лидерах — Тогучинский район

Всего на конец 2025 года в регионе зарегистрированы 1534 населенных пункта:

14 городов,

444 поселка, из них 17 рабочих, два дачных, один курортный,

492 деревни,

490 сел,

12 аулов,

82 железнодорожных станции и разъезда.

Судя по данным управления, больше всего населенных пунктов в Тогучинском (107), Новосибирском (82), Куйбышевском (77) и Искитимском (72) районах.

Меньше всего деревень, поселков и т.д. в Кочковском (19), Доволенском (27) Маслянинском (30) и Северном (30) районах.

Что касается аулов, то пять из них расположены в Карасукском районе, четыре — в Чановском, два — в Куйбышевском, один — в Барабинском. Например, комплекс «Усадьба чатского татарина» в деревне Юрт-Ора (Умар-аул) объединяет в себе объекты исторического, этнографического и археологического культурного наследия и считается точкой притяжения туристов, приезжающих в регион.

Курортный поселок расположен в Чановском районе — Озеро Карачи.

Самые старые

Напомним, некоторые населенные пункты нашего региона основаны более двух веков назад, рассказали в управлении Росреестра по Новосибирской области. В 2025 году исполняется:

330 лет деревне Кругликово Болотнинского района;

280 лет селу Усть-Алеус Ордынского района;

275 лет деревне Елфимово Болотнинского района;

255 лет деревне Барсуково Маслянинского района;

250 лет деревне Решеты Кочковского района;

220 лет деревне Сургуты Северного района.

Самым старым поселением Новосибирской области официально признано село Филошенка Венгеровского района. Оно было основано на берегу реки Арынцасс в 1418 году, то есть в этом году исполнится 607 с момента его создания.

Ранее редакция сообщала о том, что депутат предложил отдать упраздняемую под Новосибирском деревню под дачи.