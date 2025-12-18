С карты Новосибирской области за год исчезли восемь деревень

С каждым годом все меньше
Количество населенных пунктов в Новосибирской области с каждым годом уменьшается. В 2025 году с карты исчезли восемь деревень и поселков в Болотнинском, Каргатском, Коченевском и Чулымском районах. Об этом сообщила пресс-служба управления Росреестра.
В основном жители уезжают из-за отсутствия инфраструктуры.
Стоит отметить, что по данным Всероссийской переписи населения 2010 года, в Новосибирской области было зарегистрировано 1534 населенных пункта, в 57 селах никто не жил. С переписи 2002 года с карты области исчезло 32 деревни. По данным Новосибирскстата, на начало 2017 года в Новосибирской области было зарегистрировано более 1,5 тыс. населенных пунктов. 56 из них числились на учете, но не имели населения.
Деревня официально может быть признана упраздненной, если на ее территории в течение последних трех лет не проживает ни одного жителя.
По данным Минэкономразвития региона, в 2024 году численность жителей Новосибирской области сократилась на 6,5 тысяч человек (до 2785,3 тысяч человек). При этом самый большой отток населения регистрировался в Чулымском, Убинском и Краснозерском районах.
При этом в регионе растет спрос на деревенские туры.
Всего на конец 2025 года в регионе зарегистрированы 1534 населенных пункта:
Судя по данным управления, больше всего населенных пунктов в Тогучинском (107), Новосибирском (82), Куйбышевском (77) и Искитимском (72) районах.
Меньше всего деревень, поселков и т.д. в Кочковском (19), Доволенском (27) Маслянинском (30) и Северном (30) районах.
Что касается аулов, то пять из них расположены в Карасукском районе, четыре — в Чановском, два — в Куйбышевском, один — в Барабинском. Например, комплекс «Усадьба чатского татарина» в деревне Юрт-Ора (Умар-аул) объединяет в себе объекты исторического, этнографического и археологического культурного наследия и считается точкой притяжения туристов, приезжающих в регион.
Курортный поселок расположен в Чановском районе — Озеро Карачи.
Напомним, некоторые населенные пункты нашего региона основаны более двух веков назад, рассказали в управлении Росреестра по Новосибирской области. В 2025 году исполняется:
Самым старым поселением Новосибирской области официально признано село Филошенка Венгеровского района. Оно было основано на берегу реки Арынцасс в 1418 году, то есть в этом году исполнится 607 с момента его создания.
Ранее редакция сообщала о том, что депутат предложил отдать упраздняемую под Новосибирском деревню под дачи.
