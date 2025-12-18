Рекламодателям

С карты Новосибирской области за год исчезли восемь деревень

  • 18/12/2025, 12:00
Автор: Юлия Данилова
С карты Новосибирской области за год исчезли восемь деревень
При этом в регионе зарегистрировано 12 аулов, а также курортный поселок

С каждым годом все меньше

Количество населенных пунктов в Новосибирской области с каждым годом уменьшается. В 2025 году с карты исчезли восемь деревень и поселков в Болотнинском, Каргатском, Коченевском и Чулымском районах. Об этом сообщила пресс-служба управления Росреестра.

  • населенный пункт 3298 км Шагаловский Шагаловского сельсовета Коченевского района поселок Зырянка Большеникольского сельсовета Чулымского района
  • поселок Барановский Первомайского сельсовета Каргатского района
  • деревня Верхотуровка Баратаевского сельсовета Болотнинского района
  • деревня Рыбкинск Кунчурукского сельсовета Болотнинского района
  • деревня Абрамовка Байкальского сельсовета Болотнинского района
  • поселок Капралово Каргатского района
  • поселок 3144 км Каргатского района

В основном жители уезжают из-за отсутствия инфраструктуры.

Стоит отметить, что по данным Всероссийской переписи населения 2010 года, в Новосибирской области было зарегистрировано 1534 населенных пункта, в 57 селах никто не жил. С переписи 2002 года с карты области исчезло 32 деревни. По данным Новосибирскстата, на начало 2017 года в Новосибирской области было зарегистрировано более 1,5 тыс. населенных пунктов. 56 из них числились на учете, но не имели населения.

Деревня официально может быть признана упраздненной, если на ее территории в течение последних трех лет не проживает ни одного жителя.

По данным Минэкономразвития региона, в 2024 году численность жителей Новосибирской области сократилась на 6,5 тысяч человек (до 2785,3 тысяч человек). При этом самый большой отток населения регистрировался в Чулымском, Убинском и Краснозерском районах.

При этом в регионе растет спрос на деревенские туры.

В лидерах — Тогучинский район

Всего на конец 2025 года в регионе зарегистрированы 1534 населенных пункта:

  • 14 городов,
  • 444 поселка, из них 17 рабочих, два дачных, один курортный,
  • 492 деревни,
  • 490 сел,
  • 12 аулов,
  • 82 железнодорожных станции и разъезда.

Судя по данным управления, больше всего населенных пунктов в Тогучинском (107), Новосибирском (82), Куйбышевском (77) и Искитимском (72) районах.

Меньше всего деревень, поселков и т.д. в Кочковском (19), Доволенском (27) Маслянинском (30) и Северном (30) районах.

Что касается аулов,  то пять из них расположены в Карасукском районе, четыре — в Чановском, два — в Куйбышевском, один — в Барабинском. Например, комплекс «Усадьба чатского татарина» в деревне Юрт-Ора (Умар-аул) объединяет в себе объекты исторического, этнографического и археологического культурного наследия и считается точкой притяжения туристов, приезжающих в регион.

Курортный поселок расположен в Чановском районе — Озеро Карачи.

Самые старые

Напомним, некоторые населенные пункты нашего региона основаны более двух веков назад, рассказали в управлении Росреестра по Новосибирской области. В 2025 году исполняется:

  • 330 лет деревне Кругликово Болотнинского района;
  • 280 лет селу Усть-Алеус Ордынского района;
  • 275 лет деревне Елфимово Болотнинского района;
  • 255 лет деревне Барсуково Маслянинского района;
  • 250 лет деревне Решеты Кочковского района;
  • 220 лет деревне Сургуты Северного района.

Самым старым поселением Новосибирской области официально признано село Филошенка Венгеровского района. Оно было основано на берегу реки Арынцасс в 1418 году, то есть в этом году исполнится 607 с момента его создания.

Ранее редакция сообщала о том, что депутат предложил отдать упраздняемую под Новосибирском деревню под дачи

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

Владимир Владимиров: В любой сфере на каждых сто довольных клиентов всегда будет один недовольный

Владимир Владимиров: В любой сфере на каждых сто довольных клиентов всегда будет один недовольный

«Более 50% людей приходят в компанию не из-за рекламы, а по рекомендации тех, кому мы уже помогли»
